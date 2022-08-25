МВД Грузии: большая часть очагов пожаров в Боржоми ликвидирована

На данный момент большая часть очагов пожаров в Боржоми потушена, заявили в МВД Грузии.

При этом в ведомстве отмечают, что сильный ветер и жаркая погода «по-прежнему препятствуют тушению» пожара, возникшего в Боржомском ущелье неделю назад.

По данным МВД, второй день подряд пожар в ущелье, который уже дошел от Боржомского муниципалитета до соседнего Ахалцихе, тушит турецкая спецавиация, грузинские пограничные вертолеты, а также около 1200 человек – пожарные-спасатели, полицейские, военнослужащие и резервисты Сил обороны.

«Сегодня с утра к тушению пожара привлечены вертолеты пограничной полиции МВД Грузии и три специализированных пожарных самолета Турции. На труднодоступной местности на нескольких километрах проведены пожарные магистрали, с помощью которых обрабатывают очаги возгорания», – отчиталось МВД.

Ведомство заверяет, что «принимаются все соответствующие противопожарные меры», чтобы огонь не распространился на населенные пункты или стратегические объекты – в частности, на трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, проходящий через регион Самцхе-Джавахети.

В МВД также отмечают, что несмотря на сложности, ни один представитель ведомств, участвующих в тушении пожара, не пострадал, пишет агентство «Новости-Грузия».