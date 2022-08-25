Газета «Независимая Республика» пишет, что в последние годы очень наглядно видна социальная несправедливость в повседневной жизни Абхазии. Издание уточняет, что одни живут при зафиксированной среднемесячной зарплате в десять тысяч рублей, как цари, другие получают уже больше двадцати лет пять тысяч рублей.

«Значит, такие «царьки» занимаются теневыми махинациями, попросту говоря, обворовывают государство. Наше общество после войны хорошо стало понимать, что такое коррупция, воровство, распил государственных денег, жить не по средствам, и, конечно, будет всегда винить руководство страны и тех чиновников, которые, занимая должности, не скрывают свое неприкрытое хамство умением жить. Отсюда недовольство, митинги, протесты, смещение должностных лиц и т.д. Ведь мы признанная страна, которая должна чувствовать свою ответственность не только за свой народ, но и перед теми, кто нас признал. А мы давно живем по принципу: помогла Россия деньгами – хорошо. Сократила, задерживает помощь – будем ждать. И от нашего руководства начинается разъяснение народу, что «не от нас все зависит!» Когда люди России, в том числе госслужащие из Кремля, приезжают в Абхазию, они видят, как мы живем, что покупаем для дома, на каких машинах ездим и т.д. Старые поврежденные строения от войны их уже не затрагивают. Формулировка – нам после войны трудно жить – уже не срабатывает», – пишет главный редактор издания Юрий Кураскуа.

По его словам, последний приезд в республику представителей правительства России ясно показал, что Москва не смотрит на Абхазию, как на страдающую страну послевоенного периода. Те деньги, которые отпустила Россия на поднятие и развитие Республики Абхазия, не принесли желаемого результата.

«Сегодня кто-то говорит: нашу республику мало кто признал. Но даже если десяток стран вручат нам верительные грамоты, ничего не изменится. Пока мы не поймем, что мы признанная, новая страна, которая должна своими силами строить фундамент и стены, которые помогут нам быть заметными среди других», – приходит к выводу Юрий Кураскуа.

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Общественный деятель, блогер Тенгиз Джопуа на своей странице в Facebook пишет, что страна разделилась на архипатриотов и псевдограждан.

Тенгиз Джопуа поясняет: «Первые машут флагами, разрывая полотнища на куски, и бубнят гимн, путая слова, вторые тихонько растаскивают, как мыши, государство, опасливо поглядывая по сторонам и вытирая стекающие слюни с ненасытного рта. Как вся эта масса, лишенная ничтожного здравомыслия и элементарного чувства меры, оказалась на Олимпе политической жизни страны? Я вот думаю, она там была всегда, просто мы этого не замечали. Знаете, эта идеологическая мишура, лозунги, речевки и прочая галиматья поначалу одурманивает. Но потом ты растешь, ты учишься, ты понимаешь, ты переживаешь, ты осознаешь и, наконец, разочаровываешься. Можно, конечно, уехать. Но куда уедешь от людей? В конце концов, есть здесь и здоровые люди, их мало, но они есть. Однозначно то, что с таким политически активным слоем страны не будет. Это то же самое, что попросить кухарку расписать Сикстинскую капеллу. Прямо вижу, как она размашисто, с грязной, засаленной тряпкой размазывает свое месиво по стене... Жуткая мысль, продиктованная отчаянием, сперва у стены расстрелять весь это сброд, потом покрыть ее руками Микеланджело. Ничто так не цементирует фундамент государства, как кровь и пот ее граждан. Вот в это я уже верю».

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Газета «Республика Абхазия» публикует мнение члена Общественной палаты РА, директора пансионата «Сосновая роща» Людмилы Лолуа. Она отмечает, что в Абхазии вместо изгородей все чаще стали появ­ляться уродливые тяжеловес­ные заборы.

«Бездна «вкуса»! Кто проектирует такие заборы? Кто дает разрешения на их строи­тельство? Местные власти с уче­том рекомендаций архитекторов должны заботиться о красе наших улиц. Надо разработать соответствующие тре­бования: как забор городить, да и запретить ограждения в виде сплошной стены из кирпича, бетона, блока, ли­стов металла. При въезде в нашу пре­красную Пицунду сразу бро­саются в глаза заборы, почти все они – сплошные кладки из бетонных блоков, даже из материалов вроде спинок старых кроватей и прочих остатков мебели. Впечатле­ние, будто вся Пицунда още­тинилась бетонными и урод­ливыми заборами».

Она считает, что заборы должны быть вы­строены в едином стиле, чтобы они гармонировали друг с другом по цвету, фор­ме, высоте. Людмила Лолуа подчеркивает, что этот вопрос не надо откладывать, его надо решать быстрее, чтобы остановить по­явление новых заборов.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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