Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад прибыл в Абхазию. В рамках визита был подписан меморандум о политических консультациях и принято заявление, в котором главы внешнеполитических ведомств Сирии и Абхазии выразили поддержку специальной военной операции России в Украине и осудили западную политику санкций.

В Абхазию с официальным визитом прибыл министр иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Фейсал Микдад. Его на границе встретил министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба.

Гости из Дамаска посетили мемориалы погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов в парке Боевой славы в Сухуме, мемориал первого президента Владислава Ардзинба в селе Нижняя Эшера и памятник генералу Уалиду Маршьан в Сухуме. Всюду возложили цветы.

В медиацентре абхазского МИДа министры иностранных дел подписали меморандум о политических консультациях между внешнеполитическими ведомствами Абхазии и Сирии.

Подписанию меморандума предшествовала встреча, говорили о наболевшем: Инал Ардзинба об огромном потенциале торгово-экономического взаимодействия, а Фейсал Микдад – о санкциях и злонамеренности Запада.

Инал Ардзинба очертил круг вопросов, которые обсудили участники встречи:

«Есть потенциал для активизации нашего диалога, прежде всего, это касается активизации нашего торгово-экономического диалога. С точки зрения торгово-экономического взаимодействия есть потенциал для создания общественных структур, структур предпринимателей, эти структуры могли мы содействовать активизации наших торгово-экономических отношений, и мы здесь тоже видим огромный потенциал. Кроме того, существует огромный потенциал нашего взаимодействия в сфере культуры. Посол Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике не раз мне сообщал о том, что в Сирии с огромным интересом относятся к нашей культуре, в особенности к танцам, насколько я помню, и, на мой взгляд, здесь тоже можно активизировать наше взаимодействие».

Фейсал Микдад привел в пример генерала Уалида Маршьана (Абаза), который заложил основы абхазо-сирийской дружбы, и согласился с тем, что торгово-экономические отношения надо развивать.

Террористические акты и западные санкции – вот две главные проблемы, уверен Фейсал Микдад:

«Проблема, с которой мы сталкиваемся в предыдущие дни, недели и месяцы, – это продолжение террористических актов против Сирийской Арабской Республики с поддержкой Соединенных Штатов Америки, стран Запада и их элементов в регионе. Вторая проблема, которая является вызовом для нашего совместного сотрудничества, – это санкции, введенные против Сирийской Арабской Республики. Данные санкции не влияют на жизнь граждан Сирийской Арабской Республики, но я уверен в том, что они знают прекрасно, что данные санкции убивают только детей Сирийской Арабской Республики. Эти санкции не влияют и не убивают чиновников, работающих в Сирийской Арабской Республике, они убивают, к сожалению, женщин и детей, работников сельскохозяйственной отрасли в деревнях».

Микдад сообщил, что до начала войны в Сирии электричество было 24 часа в сутки, сегодня оно есть в лучшем случае один час каждые пять часов, а в худшем случае ни одного часа в сутки, потому что «террористы, поддерживаемые Соединенными Штатами Америки, уничтожили все электростанции в Сирии». По его словам, все проблемы из-за Америки, которая хочет быть «гегемоном во всем мире», и только Россия борется с этим мировым злом:

«Его превосходительство президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин был честен, когда сказал, что мы хотим строить отношения между странами на основании уважения суверенитета стран и международного права и для того, чтобы построить новый мир, не основанный на западной гегемонии. Поэтому с первого дня его превосходительство президент Сирии Башар Асад сказал, что Сирия с Российской Федерацией в спецоперации, и он называл эту спецоперацию как исправление истории. И для нас честь, что в Сирийской Арабской Республике, когда произошло голосование по западным инициативам, мы были только с Российской Федерацией, несмотря на то, что союзников было мало. Наша вера в то, что Российская Федерация несомненно победит в своей спецоперации, в это мы полностью верим без каких-либо колебаний».

По результатам встречи было принято совместное заявление, в котором стороны выражают поддержку специальной военной операции Российской Федерации в Украине, нацеленной, по их мнению, «на формирование более справедливого миропорядка, где уважают права народов и историческую судьбу»; осудили режим односторонних принудительных мер западных стран против Республики Абхазия, Сирийской Арабской Республики, Российской Федерации и любых других стран, назвав их незаконными, архаичными и бесчеловечными; сообщили, что Сирия и Абхазия едины в борьбе против международного терроризма и выразили сожаление, что многие террористические группировки создавались и поддерживаются некоторыми западными государствами; призвали к незамедлительному уходу нелегитимных иностранных сил с территории Сирийской Арабской Республики; объявили, что будут расширять торговые и культурные контакты.

После завершения встречи министры обменялись подарками, и Инал Ардзинба преподнес Фейсалу Микдаду абхазский лук со стрелами.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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