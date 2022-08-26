Обзор югоосетинской прессы

Все СМИ Южной Осетии посвятили в эти дни первые полосы вести о смерти общественного и политического деятеля Алана Чочиева, который скончался в Германии 24-го августа. «Республика создана мощью его интеллекта и силой его духа», – пишет ИА «Рес» и публикует мнения жителей Южной Осетии. «Уход Алана Резоевича Чочиева – невосполнимая потеря для Алании. Его имя – синоним бесстрашной мысли и национального переворота в науке и политике. Алан Чочиев – идеолог и лидер освободительного движения, центральная фигура национально-государственного возрождения, реформатор общественной мысли, создатель новаторских направлений в социальной антропологии, нартоведении, политологии», – говорит историк, профессор Руслан Бзаров. «Сталкер 90-х, он не просто увидел, но и смог рассчитать вместе с единомышленниками шаг за шагом все действия, довести их до народа, брошенного на произвол судьбы теми, кто обещал светлое будущее», – говорит о роли Чочиева руководитель медиа-центра «Ир» Ирина Гаглоева. В начале 2000-х Алана Чочиева арестовали и обвинили в «разжигании межнациональной розни», – так тогдашнее руководство РСО-Алании охарактеризовало пикеты Чочиева с требованием признать геноцид со стороны Грузии, геноцид, о котором потом заговорили все. Преследования Чочиева продолжали и тогдашние власти Южной Осетии, речь шла о безопасности, Алан Чочиев вынужден был эмигрировать в Германию, пишет «Рес».

Газета «Республика» публикует интервью с Чочиевым, сделанное несколько лет назад. Автор Инга Кочиева пишет в подводке: «Печальная весть о кончине Алана Резоевича Чочиева потрясла Осетию, застала врасплох, вызвала непоправимое чувство глубокого стыда у всех, кто знает о его важнейшей роли в создании свободного независимого государства Республики Южная Осетия. Когда зимой прошлого года стало известно о резком ухудшении здоровья Алана Резоевича, его соотечественники сильно встревожились, было острое понимание, что происходит недопустимое – основатель республики все еще находится в изгнании, в одиночестве, лишенный возможности общения с близкими, возможности слышать осетинскую речь…». В интервью, кроме прочего, Алан Чочиев комментирует ситуацию с преследованием со сторон властей и Южной, и Северной Осетии в 90-х годах. «Борьба шла за то, чтобы нейтрализовать идеолога этой квалификации «фашизма-антифашизма». И для этого была нужна со стороны осетин жертва: с той стороны был Гамсахурдия, а с этой тоже нужно было имя, и имя было только одно – Чочиев, так что сам бог велел», – цитирует Чочиева газета. Высказался он и соратниках по освободительной борьбе против Грузии в начале 90-х годов. Чочиев отмечает, что большинство из них были женщины, именно они составляли костяк. Он так объясняет это явление: «Соотношение интуитивного и логического у мужчины одно, я бы сказал – ближе к силовому варианту, грубоватое. У женщин соотношение интуиции и силового мышления совсем другое: недостаток силы и больше страха, поэтому они более активны. Женщина чувствует, насколько это опасно, и это заставляет ее действовать. Женщины, которых я перечислил, все матери, у них есть дети, чувство самосохранения себя и семьи. И они очень активно включились и проделали гигантский объем работы», – приводит слова Алана Чочиева «Республика».

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Блогер Алан Парастаев обращает внимание на то, как некоторые СМИ пишут о вроде бы рядовых событиях. Например, о гастролях театральной труппы или ансамбля в районы республики. Их в СМИ называют подарками жителям районов от столичной администрации. «Господа столичные, а вам не кажется это странным, ваше вот такое «сбарскоплечное» поведение? По-моему, в такой крошечной республике не должно быть ситуации, когда столица что-то типа дарит регионам. Как будто это средства, полученные от налогов неких цхинвальских предприятий, или налоги с жителей. Вовсе нет. Это выделенные Россией средства на всю Южную Осетию, а не только на город. Получается, Цхинвал их присвоил, записав в бюджет города, а потом изображает доброго дядю», – возмущается блогер.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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