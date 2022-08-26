В Германии на 76-м году жизни скончался Алан Резоевич Чочиев – доктор исторических наук, лидер национального движения «Адамон Ныхас», главный идеолог независимой Южной Осетии, создатель ее современного флага. Восторженные эпитафии, которые посвящают в эти дни Алану Чочиеву югоосетинские политики и общественные деятели, представители интеллигенции, идут вразрез с последними годами его жизни. Преследуемый соотечественниками, он вынужден был в 2008 году покинуть Южную Осетию и Россию, и последние четырнадцать лет своей жизни уже немолодой человек провел в изгнании на чужбине.

«Отец-основатель первой за 800 лет страны осетин, создатель национального триколора, неутомимый идеолог аланской государственности...»

«Его имя – синоним бесстрашной мысли и национального переворота в науке и политике. Алан Чочиев – идеолог и лидер освободительного движения, центральная фигура национально-государственного возрождения, реформатор общественной мысли, создатель новаторских направлений в социальной антропологии, нартоведении, политологии».

«Его не с кем сравнить, его некем заменить…».

Я цитирую публикации на югоосетинских лентах и посты в социальных сетях, написанные теми, кто посчитал нужным выразить соболезнование по поводу кончины Алана Резоевича.

Но простите… Если все это правда хотя бы на четверть, то почему такого человека изгнали? Почему клеветали против него, сажали в тюрьмы? Почему не дали возможности встретить старость на родине?

За какие грехи последние четырнадцать лет своей жизни этот немолодой уже человек с целым списком хронических болячек провел в изгнании и умер на чужбине?

По мнению друга и сподвижника Алана Чочиева, депутата парламента первого созыва Тимура Цхурбати, злоключения Алана Чочиева начались после прихода к власти в Грузии Эдуарда Шеварднадзе:

«Александр Дзасохов тогда не стеснялся напрямую говорить, что он из-за какой-то там Южной Осетии не станет ссориться со своим другом Эдуардом Шеварднадзе. Просто чудом ему удалось тогда в Южной Осетии уцелеть, в силу его возраста его тогда не пристрелили, хотя, я думаю, надо было.

– Он это в Южной Осетии говорил?

– Он это в Южной Осетии при людях говорил, много кто это может подтвердить, Вячеслав Гобозов там тоже был. Я тогда ему на ухо шепнул, чтобы он убирался, пока его не пристрелили. И с тех пор у Алана Чочиева появились такие мощные враги, как бывший министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе и его друг Александр Дзасохов. И они начали травлю. Возводили всякие поклепы на него, один раз в тюрьму посадили, второй раз посадили…».

«Эхо Кавказа» спросило Сармата Парастаева, участника тех событий и одного из сподвижников Алана Чочиева, в чем был смысл развязанных против него репрессий:

«В то же самое время в Грузии судили национальных деятелей из когорты Гамсахурдия. Шеварднадзе устраивал над ними показательные процессы. И у нас в Южной Осетии тоже должен был состояться показательный процесс, собственно, он и состоялся. Идея была такая: мы убираем своих радикальных лидеров, чтобы потом договариваться без них о дальнейшей совместной жизни. В этом плане Чочиев был мишенью для нового грузинского руководства во главе с Шеварднадзе.

– Понятно. С ваших слов, это был проект, направленный на замирение конфликта и восстановление территориальной целостности Грузии. Очевидно, судя по участию в этом предприятии Александра Дзасохова, Москва тоже этого хотела. Но в чем здесь интерес цхинвальской восьмиэтажки?

– Я думаю, одна из причин его ареста состоит в том, что тогдашнее югоосетинское руководство не верило в перспективы югоосетинского государства. Они были уверены, что смута скоро закончится и им придется отвечать за содеянное. А арест Алана Чочиева выглядел как смягчающее их вину обстоятельство, потому что в первую очередь с его именем была связана идеология суверенитета Южной Осетии».

В сентябре 1995 года в отношении Алана Чочиева фабрикуют уголовное дело, якобы он присвоил один миллиард рублей, выделенный на создание Минобороны. Главные свидетели обвинения – вчерашние единомышленники.

Среди тех, кто следил за тем, как проходил судебный процесс, – Тимур Цхурбати:

«Присутствующим на суде было просто смешно. Свидетелем со стороны обвинения выступал Валерий Хубулов. Он предъявлял Алану Чочиеву хищение одного миллиарда рублей. Алан спросил его прямо на суде: «Я же тебе передал миллиард рублей на оборону?» Свидетель подтвердил, что получил от подсудимого указанные средства. Тогда Чочиев спросил Хубулова: «Так что же я украл, если деньги были переданы тебе?» Хубулов смешался и не знал, что ответить. Дело было шито белыми нитками, тем не менее заказ был выполнен – дали срок».

Югоосетинский суд приговорил Алана Чочиева к четырем годам лишения свободы. Через два с половиной года он вышел на свободу.

В 2003-м новое уголовное преследование, теперь уже на территории Северной Осетии. Алана Чочиева судят за разжигание межнациональной розни и клевету на Александра Дзасохова. Чочиев открыто заявлял о противостоящем югоосетинскому самоопределению политическом триумвирате Примаков – Дзасохов – Шеварднадзе. Он обвинял Дзасохова и Шеварднадзе в причастности к кровавым провокациям в зоне конфликта.

На этот раз Алан Чочиев получил два года лишения свободы, но вышел через год «по половинке».

В 2008 году уже при Эдуарде Кокойты, примерно за два-три месяца до августовской войны, произошло событие, которое близкие Чочиева восприняли не иначе как предупреждение, заслуживающее самого серьезного отношения. В его дом через окно проникли люди в масках с оружием. Мужчины искали Алана Чочиева, но в доме оказались только его малолетние внуки и девяностолетняя мать.

Эту угрозу трудно было переоценить, говорит Тимур Цхурбати:

«Он понял, что его непременно убьют или снова посадят, поэтому вынужден был эмигрировать. Но и у Алана были покровители, которые не отказались от него. Тренер сборной России по вольной борьбе Дзамбулат Тедеев – его первым тренером был Алан Чочиев. Благодаря Дзамбулату Тедееву ему удалось выехать в Германию. Южная Осетия не смогла защитить Алана Чочиева. Маленькая республика не смогла противостоять системе. Александра Дзасохова я считаю организатором изгнания Алана Чочиева.

– И ничего нельзя было с этим сделать?

– У Алана Чочиева были защитники среди простых ребят, кто с автоматом в руках защищал свою родину. Они не были политиками, зато были людьми действия. Эти парни были готовы перестрелять его врагов, но Алан Чочиев, будучи в заключении, настоял, чтобы они никого не трогали, ибо это грозит противостоянием, гражданской войной. Он сказал, никого не трогать. Я знаю эту историю доподлинно, отвечаю за каждое слово.

– Ок, но ведь прошла война 2008 года, Россия признала суверенитет РЮО, то есть причины, по которым преследовали Чочиева, перестали существовать. Да и преследователи его уже были не у дел. Почему не вернулся? Почему не позвали?

– Его условия пребывания были таковы, что если бы он выехал из Германии, то вернуться обратно уже не смог бы. А твердой опоры в Южной Осетии у него не было. Да и президенты его ни разу не звали. Это на их совести. Кокойты, скорее всего, не позвал, потому что боялся его популярности, Тибилов – в силу гэбэшного прошлого. Он не был против возвращения Чочиева, но и ничего не сделал, чтобы его вернуть. Конечно, если бы Алан вернулся просто так, то ничего бы не было. Но просто так Алан возвращаться не хотел. Он хотел вернуться реабилитированным честным человеком, коим на самом деле и являлся. Но ни Тибилов, ни Бибилов не сделали попыток реабилитировать Алана Чочиева.

– Он чувствовал себя оскобленным, оклеветанным и ждал извинений?

– Это витало в воздухе, и, я думаю, соответствует истине. Он возвращаться без приглашения не хотел. Его должны были реабилитировать полностью. Оскорбили не только его, оскорбили народное движение «Адамон-Ныхас», у истоков которого он стоял. Это сделали спецслужбы, пытавшиеся вернуть былое влияние коммунистического руководства, и маленькое общество не смогло им противостоять».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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