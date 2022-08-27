Новости
В Грузии открылся сезон охоты на перелетных птиц
В Грузии сегодня, 27 августа, открылся сезон охоты на перелетных птиц, он продлится до 1 марта 2023 года, сообщает Департамент природоохранного надзора.
«В течение сезона в целях выявления нарушений правил охоты и предотвращения незаконной охоты сотрудники природоохранного надзора будут осуществлять круглосуточный усиленный контроль на всей территории Грузии», - отметили в ведомстве.
Во время охоты нужно иметь при себе оригинал квитанции об оплате соответствующего сбора в 10 лари (около 3 долларов). Заплатить можно в любом банке Грузии. Охотники также должны иметь при себе выданный МВД Грузии документ, подтверждающий право на хранение и ношение оружия.
Перечень птиц, на которых разрешается охота, и подробные правила приведены на сайте природоохранного надзора, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Во время охоты запрещается поджигать растительность, использовать любого вида ловушки, клетки, петли, электронные устройства, яд и рефлекторы для ружей, собирать яйца диких птиц и продавать их, разрушать гнезда, берлоги животных и так далее. Вокруг государственных заповедников охота запрещается в радиусе 500 метров от защищенных территорий и в радиусе 250 метров от национальных парков.
- Грузия является важной территорией для перелетных птиц. Каждый год через территорию страны пролетают более миллиона пернатых. Несколько лет назад контроль за соблюдением правил охоты в Грузии был ужесточен. Штраф за нарушение составляет от 100 лари до 2 тысячи лари (от 340 до 680 долларов), в зависимости от вида нарушения.
Другие новости дня
В Украине погиб еще один грузинский доброволец
В Украине погиб еще один грузинский доброволец. Об этом на своей страничке в соцсети Facebook написал Вано Надирадзе, также участвующий в боевых действиях против российской армии. Другие подробности он не сообщил, пишет SOVA.
В свою очередь страничка Alpha Frequency назвала инициалы погибшего – Г. Г. По данным паблика, доброволец получил смертельное ранение во время боев в районе Краматорска (Донецкая область).
Отметим, что с момента вторжения России в Украину 24 февраля там погибли уже 18 грузинских бойцов.
Moderna подала в суд на Pfizer и BioNTech из-за патента на вакцину
Американская фармацевтическая компания Moderna подала в суд на своего конкурента Pfizer и его немецкого партнёра BioNTech за нарушение патентных прав при разработке вакцины против COVID-19. Moderna утверждает, что они скопировали ее технологию, разработанную за годы до пандемии коронавируса.
Иск о возмещении денежного ущерба был подан в окружной суд США, также Moderna обратится в суд Германии. По словам генерального директора компании, иски направлены на защиту инновационной технологии, которую Moderna начала разрабатывать в 2010 году, вложила в это миллиарды долларов и запатентовала задолго до пандемии COVID-19. Именно благодаря этой технологии компания смогла быстро создать вакцину против коронавируса.
В своих исках Moderna требует выплаты роялти от коммерческой реализации вакцины Pfizer/BioNTech после 8 марта 2022 года, за исключением продаж правительству США и странам с низким и средним уровнем дохода.
Отмечается, что Moderna подала иск только сейчас, поскольку в октябре 2020 года обязалась не защищать свои патенты во время пандемии, чтобы обеспечить глобальный доступ к вакцинам. Компания не требует запрета на продажу вакцины конкурентов и не намерена распространять действие своего патента на страны с низким и средним уровнем дохода.
Pfizer и BioNTech заявили, что их разработка оригинальна – они уверены в своей интеллектуальной собственности и будут защищаться от обвинений. Ранее подобные иски к Pfizer, BioNTech и Moderna подали другие фармацевтические компании.
Вакцины против коронавируса Moderna и Pfizer/BioNTech появились почти одновременно. Однако разрешение на экстренное использование в США первой получила вакцина Pfizer/BioNTech – в декабре 2020 года. Такое же разрешение было выдано компании Moderna спустя неделю.
Реализация вакцины в 2022 году уже принесла Pfizer около 22 миллиардов долларов, в то время как Moderna получила почти в два раза меньше – 10,4 миллиарда долларов.
- Вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech не зарегистрированы в России. Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" не сертифицирована Всемирной организацией здравоохранения. Москва не смогла предоставить ВОЗ необходимые документы.
Россия не одобрила итоговый протокол конференции ООН о ядерном оружии
Обзорная конференция ООН по выполнению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) завершилась без итогового документа. В нем, в том числе, критиковался военный захват Россией Запорожской АЭС, создающий риски ядерной аварии. Россия соглашение не одобрила.
«Я вижу, что на данный момент конференция не в состоянии достичь согласия по своей предметной работе», – сказал председатель конференции Густаво Злаувинен после выступления представителя МИД России Игоря Вишневецкого. По утверждению Вишневецкого, многие страны – не только Россия – «не согласны с целым рядом вопросов», которые носят «откровенно политический характер».
Ранее на этой неделе посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США добиваются согласования итогового протокола конференции, в котором будет признано, что «война России и ее безответственные действия в Украине серьезно подрывают основную цель ДНЯО». В ответ посол России Василий Небензя обвинил США и их союзников в том, что они «политизируют работу над итоговым документом, ставя свои геополитические интересы в наказании России выше коллективных потребностей в укреплении глобальной безопасности».
В проекте итогового протокола, с которым ознакомилось агентство Associated Press, есть четыре упоминания Запорожской АЭС. Одобрив документ, страны выразили бы «серьезную озабоченность по поводу военных действий» на ядерных объектах или вблизи них и подчеркнули бы «первостепенную важность обеспечения их контроля со стороны компетентных органов Украины». Также в документе поддерживаются усилия МАГАТЭ по посещению ЗАЭС.
Для публикации коммюнике требовалось одобрение 191 страны – всех участников Договора, направленного на сдерживание распространения ядерного оружия и в итоге – на достижение мира без него.
- Конференция ООН по обзору ДНЯО проводится каждые пять лет. Прошедшая должна была состояться в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса была отложена. Следующая запланирована на 2026 год.
- Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе. Российские войска захватили станцию вскоре после начала вторжения в Украину, в марте 2022 года. С тех пор Киев и Москва неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах территории рядом с Запорожской АЭС.
- ООН призвала Россию и Украину создать вокруг станции демилитаризованную зону. С аналогичным призывом выступала Украина, призыв поддержали несколько стран, включая США и государства Евросоюза. Москва утверждает, что российские военные размещены на АЭС только для ее охраны в условиях войны.
- Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уже несколько недель настаивает на отправке своей миссии на ЗАЭС, отмечая, что из-за войны атомная станция оказалась «полностью вне контроля».
Адвокатов военнопленных, приговоренных к казни в «ДНР», наградили
Гильдия российских адвокатов наградила Игоря Вагина и Дмитрия Ершова, которые представляли интересы трех приговоренных в «ДНР» к смертной казни пленных иностранцев, воевавших на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ). Юристам вручили знаки отличия «За вклад в развитие адвокатуры». Об этом сообщает издание «Адвокатская улица».
На сайте гильдии адвокатов говорится, что Вагин и Ершов с 15 апреля находятся в командировке в зоне так называемой «спецоперации». Они якобы каждый день выезжают на следственные действия в зону боевых действий. Президент гильдии заявил, что Вагин и Ершов «с риском для жизни, бескорыстно выполняют свои адвокатские функции».
В начале июня так называемый верховный суд самопровозглашенной «ДНР» приговорил к смертной казни граждан Великобритании Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также подданного Марокко Саадуна Брагима. Их признали виновными в наемничестве и попытке вооруженного захвата власти. Только три страны-члена ООН - Россия, Сирия и КНДР - признают независимость «ДНР» и, следовательно, правомочность суда самопровозглашенной республики.
Мировое сообщество осудило смертный приговор иностранным бойцам ВСУ. Госсекретарь США Энтони Блинкен в твиттере написал о приговоре: «Мы серьезно обеспокоены сообщениями о фиктивном «суде» и приговорах комбатантам, которые законно служат в Вооруженных силах Украины. Мы призываем Россию и подконтрольные ей силы уважать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным». Великобритания, по словам пресс-секретаря премьер-министра Бориса Джонсона, намерена добиваться освобождения своих граждан, но переговоры она будет вести не с российской, а с украинской стороной.
- Все трое приговоренных к смертной казни жили в Украине и служили в ВСУ по контракту задолго до начала войны. 48-летний британец Шон Пиннер переехал в Украину в 2014 году, а его 28-летний соотечественник Эйден Аслин приехал в 2018-м. Жена Пиннера и невеста Аслина - украинки. 21-летний марокканец Саадун Брагим был студентом украинского вуза. Они официально являются военнослужащими, что, согласно международному праву, не должно позволять считать их наемниками.
Жителям Запорожья начали выдавать йод в таблетках
Жителям Хортицкого района Запорожья начали выдавать таблетки йода, который рекомендовано принимать, чтобы обезопасить себя в случае выброса радиоактивных веществ. Об этом сообщил секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев. В четверг, 25 августа, препарат уже получили 4029 человек, в том числе 1138 детей. Местная пресса публикует адреса пунктов выдачи таблеток и часы их работы.
Расстояние от Хортицкого района Запорожья до Запорожской атомной электростанции составляет около 45 километров. В случае радиоактивного выброса йодид калия в таблетках предохраняет от попадания радиоактивного йода из атмосферы в щитовидную железу. Местные власти подчеркивают, что сейчас радиационный фон в Запорожье стабилен, а таблетки следует принимать только в случае радиационной тревоги. Тем не менее они предпочитают заранее выдать препарат тем, кто проживает в 50-километровой зоне вокруг АЭС.
Запорожская АЭС в последние недели подвергается обстрелам, в которых Россия и Украина обвиняют друг друга. На данный момент станция находится под контролем российских войск – в СМИ появлялись сообщения о базировании на территории АЭС российской военной техники.
25 августа украинская компания «Энергоатом» заявила, что Запорожская АЭС впервые в своей истории была полностью отключена от энергоснабжения, а крупнейшие города на оккупированных Россией территориях Запорожской и Херсонской областей Украины остались без электричества. В компании рассказали, что из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС, расположенной рядом с АЭС, дважды отключалась последняя, четвертая линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Там отметили, что остальные три линии были повреждены во время обстрелов ранее.
- Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе. Российские войска захватили ее вскоре после начала вторжения в Украину, в марте 2022 года. С тех пор Киев и Москва неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах территории рядом с АЭС. На станции при этом продолжает работать украинский технический персонал.
- ООН призвала Россию и Украину создать вокруг станции демилитаризованную зону. С аналогичным призывом выступала Украина, призыв поддержали несколько стран, включая США и государства Евросоюза. Москва настаивает, что российские военные размещены на АЭС только для ее охраны в условиях войны.
- Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уже несколько недель настаивает на отправке своей миссии на ЗАЭС, отмечая, что из-за войны атомная станция оказалась «полностью вне контроля».
Норвегия присоединилась к седьмому пакету санкций ЕС против России
Власти Норвегии присоединились к седьмому пакету санкций против России, введенных Евросоюзом 21 июля, сообщило Министерство иностранных дел страны.
«Санкции являются необходимой реакцией на жестокое и неспровоцированное нападение России на Украину», – заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд.
В седьмой пакет санкций Евросоюза вошел запрет экспорта золота и ювелирных изделий из России и блокировка европейских активов «Сбербанка». В санкционные списки попали 54 физических и 10 юридических лиц России, в том числе «Сбербанк».
Ранее Норвегия поддержала все санкции Евросоюза за некоторыми исключениями для рыболовной отрасли, разрешив, в частности, промысловым судам под российским флагом заходить в норвежские порты.
- Предыдущий, шестой пакет предусматривал запрет на ввоз нефти из России морским путем с 5 декабря 2022 года. Ожидается, что в результате европейский импорт нефти из России сократится примерно на 90%.
- При этом ни один пакет санкций ЕС не предусматривает эмбарго на российский газ. По словам премьер-министра Чехии Петра Фиала, это связано с тем, что ряд стран ЕС сильно зависят от российского газа. Он заявил, что проблематично вводить ограничения на импорт энергоносителей, так как «необходимо соблюдать правило, согласно которому санкции должны оказывать большее влияние на Россию, чем на страны, вводящие санкции».
Россия прекратит выдавать биометрические паспорта за границей
Все российские дипмиссии за границей с 26 августа приостановили прием документов на биометрические загранпаспорта сроком на 10 лет. Это объясняется «техническими причинами».
В сообщении на сайте консульского департамента МИД России говорится, что о возобновлении приема документов на биометрические паспорта будет сообщено отдельно.
На сайтах некоторых российских посольств появилась информация, что граждане России все еще могут оформить загранпаспорт старого образца. Он действует пять лет и не содержит микросхемы с биометрическими данными.
Ранее власти России приостановили проект выдачи цифровых внутрироссийских паспортов. Одной из причин стал дефицит чипов, который возник из-за санкций, введенных после начала российского вторжения в Украину.
МВД Грузии: 90% очагов пожара в районе Боржоми потушены
К вечеру пятницы очаги лесного пожара в Боржомском ущелье потушены на 90%, сообщает пресс-служба МВД Грузии. «На остальных 10% ведутся активные работы по тушению пожаров. Одновременно продолжается мониторинг», - информирует ведомство.
Пожар, начавшийся в окрестностях села Квабисхеви 19 августа, тушат до 1,2 тысячи человек – представители разных подразделений МВД, военные, сотрудники Минрегионразвития и Минприроды. Задействованы все виды пожарной техники, четыре вертолета пограничной полиции и три специализированных самолета Турции, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Авиация прекращает работу с наступлением темноты. В течение всей ночи в Боржомском ущелье продолжат дежурить пожарная и пограничная авиация, а также пожарные-спасатели и сотрудники различных министерств.
Казахстан планирует привлечь на свой рынок ушедшие из России компании
Казахстан приглашает на свой рынок более 250 международных компаний, ушедших из России. Об этом рассказал в интервью «Tengri.news» премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. В качестве примера компаний, которые уже перенесли свои представительства и производства из России в Казахстан или находятся в процессе, Исмаилов назвал автомобильную марку Skoda, отдел медицинских товаров General Electrics, медицинский отдел Philips, Honeywell.
Смаилов сообщил, что Казахстан разрабатывает для иностранных компаний таргет-листы и предоставляет информацию о выгоде ведения бизнеса в стране; по каждой компании созданы рабочие группы. В июле президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству подготовить благоприятные условия для релокации в Казахстан иностранного бизнеса, прекратившего работу в России. По его мнению, это позволит стране нарастить производственные мощности и улучшить инвестиционный климат.
- После начала военного вторжения России в Украину российский рынок покинули сотни зарубежных компаний. Часть из них сделала это из-за введенных западными странами экономических санкций, другие - из-за банковских и логистических проблем, сделавших ведение бизнеса в России невыгодным. Также о релокации объявили многие российские компании, прежде всего работающие в IT-секторе; новым местом их работы становились в том числе и страны Центральной Азии.
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках Петербургского международного экономического форума в июне 2022 года заявил, что Казахстан не признает независимости квазигосударственных «ДНР» и «ЛНР».
СБУ обвинила Кадырова в военных преступлениях. Он пообещал «приехать и разобраться»
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что собрала "бесспорные доказательства военных преступлений" со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и двух его подчиненных, Даниила Мартынова и Хусейна Межидова, говорится в сообщении ведомства.
СБУ утверждает, что в феврале и марте 2022 года Кадыров лично руководил разработкой и планированием ряда военных операций, которые проводились чеченскими подразделениями Росгвардии и тактической группой 249-го отдельного моторизированного батальона "Юг" Росгвардии. Этими подразделениями руководили Даниил Мартынов и Хусейн Межидов, соответственно. Кадыров, как говорится в пресс-релизе, лично отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады руководителей указанных подразделений.
Рамзана Кадырова СБУ подозревает по трем статьям Уголовного кодекса Украины: "ведение агрессивной войны", "совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям", а также "признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины".
Даниил Мартынов, в прошлом спецназовец ФСБ, сейчас отвечает за подготовку личной охраны Кадырова. В СБУ утверждают, что 5 марта Мартынов лично руководил захватом Бородянского психоневрологического интерната с гериартрическим отделением. По его приказу были взяты в заложники более 500 человек: пациенты и персонал диспансера, местные жители. Подходы к интернату были заминированы, а его здание стало огневой позицией российских военных.
По приказу Хусейна Межидова, по данным СБУ, в период с 25 февраля по 13 марта военнослужащие его тактической группы взяли в заложники около двухсот жителей Гостомеля, которых все это время держали в подвалах многоэтажек.
Мартынов и Межидов обвиняются СБУ по статье "нарушение законов и обычаев войны, жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением" УК Украины.
Рамзан Кадыров ответил на обвинения СБУ, разместив в своем телеграм-канале два аудиосообщения. В первом он признал, что "участвовал, участвует и будет участвовать в специальной операции" в Украине и не стал отрицать предъявленных ему обвинений. Кадыров также пообещал "приехать и разобраться" в Украину.
Во втором аудиосообщении он уточнил, что Мартынов уже не работает в управлении Росгвардии по Чеченской республике, а также признал участие Межидова в войне в Украине, сказав, что тот "защищал стариков и женщин".
Лукашенко: самолёты в Беларуси уже переоборудовали под ядерное оружие
Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко объявил о завершении переоборудования самолётов Беларуси для несения ядерного оружия.
"Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су-24 для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Всё готово!", – заявил Лукашенко. Он добавил, что Беларусь "готова адекватно ответить на все угрозы со стороны Запада". Слова Лукашенко передало в пятницу белорусское госагентство "Белта".
Издание РБК обратило внимание, что Су-24 вывели из состава вооружённых сил Беларуси ещё в 2012 году из-за их "не первой свежести". Конкретный тип бомбардировщика в цитате Лукашенко приводится в телеграм-канале "Белты", а на сайте информагентства упоминания Су-24 нет.
На встрече в Санкт-Петербурге два месяца назад Лукашенко обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой помочь адекватно отреагировать на тренировочные полеты самолетов НАТО, которые могут нести ядерное оружие. В этой связи Лукашенко попросил рассмотреть возможность зеркального ответа или хотя бы помочь "приспособить" для ответа на угрозу белорусские самолеты. Путин отметил, что на вооружении белорусской армии находится достаточно большая группировка самолетов Су-25. "Их можно было бы соответствующим образом дооборудовать", – сказал тогда Путин.
«Газпром» сжигает непроданный в Европу газ
Российский "Газпром" сжигает значительные объемы газа, который из-за экономических санкций не удалось поставить в Европу по газопроводу "Северный поток-1", сообщает Би-би-си. Это происходит на компрессорной станции Портовая в Ленинградской области. По оценкам аналитиков компании Rystad Energy, каждые сутки сжигается около 4,34 млн кубометров газа - по нынешним ценам это около 10 млн долларов ежедневно. Ученые обеспокоены, что выделение тепла и продуктов сгорания может отрицательно повлиять на экологическую ситуацию в регионе и на таяние арктических льдов.
Газ сжигается открытым способом, и пламя видят даже жители приграничных регионов Финляндии. Огонь и значительное выделение тепла зафиксированы и на спутниковых снимках. Посол Германии в Великобритании Мигель Бергер в комментарии Би-би-си предположил, что Россия вынуждена сжигать газ, от поставок которого отказались страны Евросоюза, потому что больше нигде не может найти на него покупателей.
По словам экспертов, газодобывающие компании периодически вынуждены по техническим причинам сжигать небольшие объемы газа, однако факел над Портовой слишком велик, чтобы речь могла идти об обычном техническом мероприятии. Доктор Джессика Маккарти из Университета Майами в Огайо, специалист по спутниковым снимкам, рассказала, что никогда раньше не видела сжигания газа на перерабатывающем заводе в таком объеме. По ее свидетельству, огонь и выделение тепла на станции "Газпрома" были впервые зафиксированы еще в июне, и с тех пор их уровень остается "аномально высоким".
Ученые опасаются, что настолько мощное и долгое сжигание газа может ухудшить экологическую ситуацию в регионе, а также в Арктике, в которую попадают продукты сгорания. По их оценкам, от этого огня в атмосферу ежедневно выбрасывается около 9 тыс. тонн эквивалента СО2 и значительное количество сажи, которая будет загрязнять арктические снега и льды.
- Компрессорная станция Портовая в Ленинградской области - технический "вход" в газопровод "Северный поток-1", поставляющий российский газ в Германию, откуда он распределяется также и в другие страны Евросоюза.
- После начала военного вторжения России в Украину Евросоюз наложил на Россию жесткие экономические санкции. Страны ЕС призывают к максимально возможному отказу от российских энергоносителей. Введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" было остановлено, хотя его строительство уже практически завершилось.
- Газопровод "Северный поток– 1" продолжил работать, но в июне "Газпром" значительно сократил объём поставок, сославшись на сложности с техобслуживанием. В Германии и ЕС считают, что главной причиной снижения поставок по "Северному потоку" являются не технические сложности, а попытка давления на Евросоюз, который поддержал Украину после российского вторжения. Москва это категорически отрицает.
Алан Гаглоев: Мы с благодарностью повторяем слова: «Спасибо Россия!»
В Цхинвали прошло торжественное собрание, посвященное 14-летию признания независимости Южной Осетии Российской Федерацией.
По словам президента самопровозглашенной республики Алана Гаглоева, 14 лет назад «осуществилось стремление югоосетинского народа».
«Российская Федерация, несмотря на мощнейшее противодействие западных стран, приняла единственно справедливое решение, и 26 августа 2008 года признала Республику Южная Осетия в качестве суверенного и независимого государства. Мы получили возможность строить мирное будущее под защитой Великой России, сохранили свой язык, культуру и право жить на своей земле», – отметил он.
Гаглоев говорит, что на протяжении веков осетинский народ стойко противостоял «попыткам ассимиляции со стороны агрессивного соседа». По его словам, в новейшей истории Грузия «трижды пыталась покорить Южной Осетии силой оружия».
Югоосетинский президент поблагодарил Владимира Путина и Дмитрия Медведева «за судьбоносное, спасительное для югоосетинского народа решение».
«Единственный вектор нашего развития – это сближение и интеграция с Россией. При въезде в Южную Осетию через Рукский тоннель издали видишь выложенную нашими студентами огромную надпись «Спасибо Россия». И сейчас мы все с благодарностью повторяем эти слова: «Спасибо Россия!», – сказал он.
Заявление распространил и югоосетинский МИД. В документе говорится, что «созданная Российской Федерацией новая геополитическая реальность исключает для Грузии возможность осуществления военного реванша».
Бывший югоосетинский президент Анатолий Бибилов, выступающий за вступление Южной Осетии в состав России, опубликовал поздравление в своем телеграм-канале. По его словам, решение о признании Российской Федерацией Южной Осетии подразумевает «и максимальную интеграцию в многонациональную Российскую Федерацию».
- До 1990 года Южная Осетия была автономной областью в составе Грузинской ССР, с 1992 года существовала как непризнанное государство. В августе 2008, после пятидневной российско-грузинской войны, была признана Россией как независимая республика. В 2009 году в Грузии был принят закон, согласно которому Южная Осетия считается территорией, оккупированной Россией.
- За исключением России, Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают Абхазию и Южную Осетию как территории Грузии, находящиеся под оккупацией РФ.
В центре Грозного произошла стрельба с участием «близкого друга» Кадырова – Baza
В центре Грозного произошла стрельба с участием объявленного в федеральный розыск бывшего вице-президента махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Махи Идрисова. Об этом сообщает телеграм-канал Baza без указания источника информации. Подтверждения этих сведений от МВД по Чечне нет.
По данным "Базы", ночью 20 августа Идрисов встретил в центре Грозного группу земляков, среди которых был его давний знакомый, спортсмен Надир Хабибов. Бывший вице-президент "Анжи" отвел его на разговор, а затем достал пистолет и прострелил Хабибову ноги, требуя извинения за старый конфликт.
Со слов пострадавшего "База" пишет, что после стрельбы Идрисов "сбежал". Сам Хабибов оказался в больнице, степень его повреждений неизвестна. На сайте МВД по Чечне о стрельбе в центре Грозного ночью 20 августа не сообщается.
- В сентябре 2019 года Махи Идрисов был задержан в Дагестане – его заподозрили в мошенничестве при торговле нефтью. Кроме того, дома у вице-президента "Анжи" якобы было найдено большое количество оружия и боеприпасов. После задержания Идрисов находился под домашним арестом, но в феврале 2020 года он сбежал из Дагестана в Чечню, был объявлен в федеральный розыск и с тех пор не упоминался в СМИ.
- Еще до побега в Чечню, как писал Кавказ.Реалии, за Идрисова вступался замглавы МВД Чечни Апти Алаудинов. В инстаграме бывшего вице-президента "Анжи" были опубликованы совместные фотографии с Рамзаном Кадыровым и другими чеченскими чиновниками и силовиками, писал "Кавказский Узел". "Коммерсантъ" называл Махи Идрисова "близким другом" главы Чечни.
- Футбольный клуб "Анжи" в июне 2022 года прекратил выступления, поскольку не сумел получить лицензию на следующий сезон и лишился профессионального статуса.
«Нас держат за идиотов» – в Абхазии критикуют депутата Госдумы Затулина
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин считает, что в случае вступления Абхазии в Союзное государство России и Беларуси, сторонам будет проще договориться о возможности покупки россиянами земли в этой самопровозглашенной республике. Об этом Затулин сказал в разговоре с «Газетой.Ru», комментируя заявление абхазского лидера Аслана Бжания. Бжания говорит, что Абхазия готова присоединиться к Союзному государству России, Беларуси и других стран, которое может быть образовано после войны в Украине.
По словам Затулина, решение вопроса покупки россиянами недвижимости тормозится из-за «остаточных страхов» в абхазском обществе.
«Оппозиция Абхазии пытается породить сомнения: мол, если это допустить сегодня, то завтра абхазы перестанут быть хозяевами страны. Но ведь понятно, что землю из Абхазии никто не увезет, и подобного рода страхи препятствуют на деле развитию Абхазии», — сказал Затулин.
Слова российского депутата уже вызвали бурную реакцию в Абхазии. Политик Адгур Лагвилава написал в соцсети:
«В России действует закон, по которому во многих субъектах РФ иностранцы не могут владеть землей (Крым, Калининград и т.д.) Абхазскую землю, по мнению Затулина, никто не унесёт, а вот у ядерной державы и члена Совета безопасности ООН унести могут?! России можно защищать свои интересы, а нам нет?!. В очередной раз нас держат за идиотов, и вдвойне это неприятно слышать от человека, который себя называет другом Абхазии».
Герой Абхазии Аслан Кобахия говорит, что «есть вещи, которые никогда нельзя делать в Абхазии».
«Константина Фёдоровича Затулина в Абхазии знают, как большого друга, к тому же личного друга Владислава Григорьевича Ардзинба. Забыть его стойкую позицию по защите Абхазии во время войны, блокады, значит быть бессовестным. Но, согласиться с ним по поводу продажи абхазской земли не может ни один уважающий себя человек нашей страны.
Уважаемый Константин Федорович, я вас искренне ценю, уважаю, но надо понимать, что есть вещи, которые никогда нельзя делать в Абхазии. Владислав Григорьевич всё это предвидел, и сработал с большим опережением, и не оставил возможности даже думать о продаже нашей земли. Огромное ему спасибо и Вечная Слава!!!
А тот, кто попытается попробовать изменить Конституцию, он просто здесь не жилец. В Абхазии землю даже граждане страны могут взять только в аренду, а все остальные манипуляции ни к чему хорошему не приведут!!!»
- Согласно Конституции и гражданскому кодексу самопровозглашенной республии Абхазия, земля является собственностью народа Абхазии и не подлежит купле-продаже.
Предполагаемый агент ГРУ многие годы имела доступ к кругам НАТО в Италии
Мария Адела из Перу, успешный дизайнер ювелирных украшений, около десяти лет тесно общалась с офицерами НАТО, политиками и журналистами. Под её видом могла работать Ольга Колобова из России, предполагаемый агент ГРУ. Это следует из совместного расследования журналистов Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и La Repubblica.
"Перуанка" Мария Адела Куфельдт Ривера прилетела в Россию в сентябре 2018 года и больше её не покидала. Она "превратилась" в москвичку Ольгу Васильевну Колобову 1982 года рождения – дочь высокопоставленного российского офицера, отмеченного медалями "за службу Отечеству за границей, в том числе в Анголе, Ираке и Сирии".
"Мария Адела" появилась в 2006 году, номер её российского паспорта принадлежал к серии, которую ГРУ выдало по крайней мере ещё шести своим шпионам. Согласно созданной для неё легенде, Мария Адела родилась в Перу, работала ведущим специалистом в МГУ и жила в Бескудниковском районе на севере Москвы. Те, кто живёт там сейчас, никогда о ней не слышали.
Своим друзьям Мария Адела рассказывала, что её мать-одиночка приехала в Москву на Олимпийские игры в 1980 году, как вдруг получила "экстренное сообщение" и срочно вернулась в Перу, оставив маленькую Марию Аделу "на попечение советской семьи". Некоторые из её друзей относились к этому рассказу скептически.
В начале 2013 года Мария Адела зарегистрировала в Италии компанию по производству и продаже ювелирных изделий и предметов роскоши – Serein SRL. Фирменные украшения "по её собственному дизайну, сделанные в Неаполе" покупались в недорогих китайских магазинах, выяснили журналисты. Марии Аделе удалось превратить свой бутик в модный клуб, который посещали местные политики и предприниматели.
В 2015 году уже освоившаяся в Неаполе бизнесвумен стала секретарём местного офиса благотворительной организации Lions Club, которая помогает гражданскому обществу во всём мире. Неапольское отделение основал офицер НАТО.
Как секретарь отделения Мария Адела познакомилась со многими сотрудниками НАТО, подружилась с некоторыми офицерами, часто общалась с ними в соцсетях. Как минимум с одним из сотрудников НАТО, по его собственному признанию, у Марии Аделы были "непродолжительные романтические отношения". По воспоминаниям полковницы Шелии Брайант, в то время генерального инспектора военно-морских сил США в Европе и Африке, Мария Адела общалась не только с американскими, но и с бельгийскими, итальянскими и немецкими штабами и офицерами НАТО.
Мария Адела посещала мероприятия, организованные НАТО и вооружёнными силами США, различные благотворительные обеды и ежегодные балы. Она также ходила к знакомым из офиса НАТО в гости и приглашала их в свой бутик – один из них вспомнил, что покупал в нём вещи. Несмотря на прямой доступ ко многим офицерам НАТО и ВМС США в Неаполе, неясно, был ли у Марии Аделы когда-либо доступ непосредственно к базе НАТО.
В сентябре 2018 года Мария Адела внезапно исчезла из Неаполя, забрав с собой чёрную кошку Луизу. Через два месяца она опубликовала последний пост в фейсбуке, в котором намекнула, что болела раком. В это же время Ольга Колобова начала активно использовать социальные сети. В своём профиле в WhatsApp Колобова разместила ту же фотографию, что стоит в фейсбук-аккаунте у Марии Аделы.
В ноябре 2018 года Колобова приобрела Audi последней модели, а в 2020 году – стометровую квартиру в элитном жилом комплексе в Москве, стоимость которой оценивается в 800 тысяч евро. Собственником жилья до сих пор числится государство, отмечает The Insider.
The Insider и Der Spiegel написали Ольге Колобовой в телеграм и по электронной почте с просьбой о комментарии. Сообщения в телеграме были прочитаны, но Колобова не ответила. Der Spiegel также обратился за комментариями к представителю НАТО. На момент публикации в офисе НАТО не ответили.
Total отвергла обвинения в поставках авиакеросина российской армии
Французская компания TotalEnergies назвала пустыми утверждения о том, что она якобы участвует в поставках авиационного топлива для нужд российской армии, и подчеркнула, что будет добиваться разрешения этого спора.
В распространённом в пятницу заявлении нефтегазовой компании говорится, что она обратилась к своему российскому партнёру "Новатэк" за разъяснениями относительно газового конденсата, производимого на совместных предприятиях. "Диапазон продукции, получаемой при переработке на территории комплекса в Усть-Луге, включает авиакеросин, который экспортируется только за пределы России и даже не имеет сертификации на продажу внутри страны", - приводит TotalEnergies ответ "Новатэка".
Во французской компании настаивают, что публикации в медиа и призывы расследовать деятельность Total не подкреплены какими-либо фактами, а потому не имеют оснований.
Газета Le Monde написала на этой неделе, что Total через долю французской фирмы в совместном предприятии с "Новатэком" участвует в поставках газового конденсата для производства топлива, которое, предположительно, было использовано российскими военными самолетами в Украине.
В четверг министр транспорта Франции Клеман Бон назвал информацию "чрезвычайно серьёзной" и требующей разбирательства. "Необходимо проверить имел ли место, вольно или невольно, обход санкций или поставки энергии, которую произвела французская или иная компания", - сказал Бон.
Агентство Reuters отмечало, что обвинения в адрес французского топливного гиганта способны подорвать усилия президента страны Эммануэля Макрона по достижению мира в Украине.
Ильхам Алиев: азербайджанская армия вошла в Лачин
Азербайджанская армия сегодня, 26 августа вошла в город Лачин, который с 1992 года находился под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Сегодня, 26 августа, мы – азербайджанцы вернулись в город Лачин. Азербайджанская армия размещена в городе Лачин. Села Забух и Сус взяты под контроль. Поздравляю с этим всех лачинцев и азербайджанский народ. Да здравствует Лачин! Да здравствует Азербайджан!», – написал Алиев в Twitter.
Ранее жители общин Бердзор (Лачин), Агавно (Забух) и Неркин Сус (Сус) покинули свои дома. Кроме того, стало известно, что новый маршрут Лачинского коридора, который свяжет Армению с Нагорным Карабахом, будет запущен в первую неделю сентября текущего года. Об этом в беседе с «Арменпресс» сообщил министр территориального управления и инфраструктур самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Айк Ханумян. Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов заявил, что новой дорогой «можно будет воспользоваться в течение ближайшей недели».
- Лачинский район перешел под контроль Баку 1 декабря 2020 года – по итогам Второй карабахской войны. При этом в трехстороннем заявлении, подписанном после окончания войны, говорилось, что Лачинский коридор шириной 5 км, обеспечивающий связь Нагорного Карабаха с Арменией (вместе с городом Лачин), «остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации». Планировалось, что в течение трех лет «будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору» с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута.
- После обострения ситуации в Карабахе в начале августа текущего года власти самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики заявили: азербайджанская сторона через российских миротворцев требует организовать сообщение между Карабахом и Арменией по новому маршруту. Жителям общин Бердзор, Ахавно и Сус, расположенных на территории Лачинского коридора, сообщили, что после 25 августа на этой территории не будет российских миротворцев, поэтому им необходимо покинуть свои дома до конца месяца.
- 12 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что люди, «незаконно расселенные» в Лачине (Бердзоре) и селах Забух (Ахавно) и Сус, должны уйти оттуда «по доброй воле», а поселятся там семьи граждан Азербайджана, покинувших эти места в 1990-х годах. Алиев подчеркнул, что конкретная дата выселения жителей ему не важна. «Пусть это будет не 5 августа, а 25 августа, 1 сентября – особой разницы нет», – сказал он.
В руставской тюрьме заключенные голодают в знак протеста
В пенитенциарном учреждении №6 в Рустави заключенные голодают в знак протеста против условий содержания – СМИ сообщают, что речь, скорее всего, идет о десятках человек, но официальные ведомства это не подтверждают.
Впервые информация о голодовке в руставской тюрьме появилась 15 августа. Со ссылкой на семью одного из заключенных оппозиционный телеканал «Пирвели» сообщил, что от приема пищи отказываются до десяти человек. Утверждалось, что они требовали допуска врача, предоставления качественных медицинских услуг, а также разрешения на звонки и свиданья.
Тогда Специальная пенитенциарная служба Минюста подтвердила факт, однако заявлялось, что голодает всего трое заключенных.
25 августа СМИ распространили письмо, авторами которого, как утверждается, являются более 30 заключенных руставской тюрьмы. В нем говорится, что в колонии голодают 75 человек. Причиной называются «нечеловеческие условия», а главным требованием протестующих – смена руководства пенитенциарного учреждения №6.
Согласно письму, заключенным не оказывают должной медицинской помощи, даже в том случае, если им необходима неотложная операция или перевод в психиатрическую клинику. Также авторы послания жалуются на оскорбления со стороны сотрудников тюрьмы. Утверждается, что в комнате деэскалации, в условиях антисанитарии, провинившихся осужденных содержат более 72 часов и нередко все это время им не дают «ни еды, ни воды», а требования об обращении на «горячую линию» Народного защитника Грузии или вызов социального работника отклоняют.
Среди других проблем, упомянутых в письме, – запреты на звонки и встречи с членами семей, отсутствие вытяжек в душевых, видеонаблюдение в туалетных кабинах.
Пенитенциарная служба в ответ заявила, что информация о голодовке 75 заключенных руставской тюрьмы не соответствует действительности. Хотя ведомство и не называет числа протестующих, озвученные в письме требования фактически подтверждаются – «существующие режимные условия и недостаточное медицинское обслуживание».
Здесь же сообщается, что все голодающие «находятся под особым наблюдением медицинского персонала» и ежедневно проходят осмотр.
Служба утверждает, что письмо, которое СМИ преподнесли, как коллективное, на самом деле, написал один заключенный. Как отмечается, в тюрьме №6 содержат особо опасных преступников, поэтому им запрещено встречаться, переписываться или как-либо еще обмениваться информацией между собой.
Здесь же подчеркивается, что медицинские услуги осужденным оказывают круглосуточно, а при необходимости обеспечивается консультация узкопрофильных специалистов, приглашенных из клиник гражданского сектора. Что касается перевода заключенных в больницы, то это происходит «в порядке очереди», после регистрации в электронной базе данных направлений. Когда случай экстренный, заключенных госпитализируют незамедлительно, утверждает служба.
Сообщается, что только за последний месяц вне колонии медицинские услуги были оказаны 21 осужденному, передает агентство «Новости-Грузия».
Новый маршрут Лачинского коридора заработает в начале сентября
Новый маршрут Лачинского коридора будет запущен в первую неделю сентября текущего года. Об этом в беседе с «Арменпресс» сообщил министр территориального управления и инфраструктур самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Айк Ханумян.
«До тех пор будет действовать автомагистраль Степанакерт-Бердзор (Лачин)-Горис. Альтернативный маршрут будет работать по новому южному коридору. Движение по новой дороге начнется только после того, как будут развернуты все блокпосты российских миротворческих сил. За это время будет готов временный участок протяженностью 4,5 километра, часть которого уже заасфальтирована и будет полностью закончена в ближайшие дни. Предполагается, что в первую неделю сентября движение будет организовано по новой дороге», – пояснил Ханумян.
По его словам, временный участок новой трассы обходит Бердзор (Лачин), Агавно (Забух) и Неркин Сус (Сус), затем соединяется с дорогой Агавно-Тех, примерно в 3 км от Агавно.
Карту новой дороги публикует русская служба Би-би-си.
Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов заявил, что новой дорогой «можно будет воспользоваться в течение ближайшей недели».
На данный момент частично решен и вопрос переноса инфраструктур, сообщили карабахские власти.
«Проблема со связью уже решена. Для переноса линий электропередач потребуется время, а в плане газоснабжения, как я уже говорил, нужно искать другие решения», – сказал Айк Ханумян.
Отметим, что газопровод в Нагорный Карабах идет из Армении, но пересекает территорию, подконтрольную Азербайджану.
Как сообщалось ранее, Лачинский коридор с общинами Бердзор (Лачин), Агавно (Забух) и Сус возвращаются под контроль Азербайджана. Жителям общин, покидающим свои дома, запретили сжигать их, сказав, что в таком случае они не получат компенсации. Несмотря на это, по информации «Кавказского узла», по меньшей мере два жителя сожгли свои дома перед эвакуацией. После этого, 20 августа в Лачин прибыли пожарные расчеты МЧС Азербайджана в сопровождении российских миротворцев.
- Лачинский район перешел под контроль Баку 1 декабря 2020 года – по итогам Второй карабахской войны. При этом в трехстороннем заявлении, подписанном после окончания войны, говорилось, что Лачинский коридор шириной 5 км, обеспечивающий связь Нагорного Карабаха с Арменией, «остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации». Планировалось, что в течение трех лет «будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору» с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута.
- После обострения ситуации в Карабахе в начале августа текущего года власти самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики заявили: азербайджанская сторона через российских миротворцев требует организовать сообщение между Карабахом и Арменией по новому маршруту. Жителям общин Бердзор, Ахавно и Сус, расположенных на территории Лачинского коридора, сообщили, что после 25 августа на этой территории не будет российских миротворцев, поэтому им необходимо покинуть свои дома до конца месяца.
- 12 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что люди, «незаконно расселенные» в Лачине (Бердзоре) и селах Забух (Ахавно) и Сус, должны уйти оттуда «по доброй воле», а поселятся там семьи граждан Азербайджана, покинувших эти места в 1990-х годах. Алиев подчеркнул, что конкретная дата выселения жителей ему не важна. «Пусть это будет не 5 августа, а 25 августа, 1 сентября – особой разницы нет», – сказал он.
США требуют от России прекратить «фильтрацию» украинцев
С марта Россия создала, по меньшей мере, 21 фильтрационный лагерь на оккупированных территориях, где незаконно удерживают украинцев, утверждается в докладе исследователей Йельского университета. Документ опубликован на сайте проекта Conflict Obseratory, который поддерживает Госдепартамент США.
Авторы доклада на основании информации из открытых источников и данных дистанционного зондирования, "с высокой степенью вероятности" определили местоположения 21 фильтрационного лагеря. Эксперты делят их на четыре основные категории: пункты регистрации, места содержания лиц, ожидающих регистрации, следственные изоляторы и тюрьмы, которые служат местом длительного содержания под стражей.
Исследователи отмечают, что "условия содержания под стражей, задокументированные в этом отчете, предположительно включают в себя антисанитарию, нехватку еды и воды, стесненные условия и пытки", Авторы доклада требуют обеспечить доступ независимых наблюдателей к этим объектам.
В Госдепартаменте США потребовали от Москвы прекратить практики "фильтрации". Ведомство также выделило 9 миллионов долларов на сбор сведений о фильтрационных лагерях и принудительной депортации украинцев.
В посольстве России в Вашингтоне назвали доклад "фальшивкой".
В начале июля газета The New York Times со ссылкой на замглавы миссии США при ОБСЕ Кортни Остриан писала, что на территории Украины действуют не менее 18 российских фильтрационных лагерей, созданных для задержания и насильственной депортации украинцев в Россию.
Ранее мировые СМИ публиковали свидетельства украинцев, прошедших фильтрационные лагеря на границе с Россией. Многие из них жаловались на жестокое обращение и угрозы. По словам украинцев, тех, кого в процессе "фильтрации" заподозрили в поддержке действующей украинской власти, уводили, их дальнейшая судьба неизвестна. Они также сообщали, что у многих конфисковали документы и требовали принять российское гражданство.
По данным украинского правительства, за время войны в Россию из Украины было насильно перемещено около 1,6 миллиона жителей. Проверить эти данные невозможно.
Задержанную по подозрению в шпионаже в Албании россиянку заочно арестовали в России по делу о госизмене
Суд в Москве заочно арестовал задержанную в Албании россиянку Светлану Тимофееву, которая проходит в России по делу о незаконном получении сведений, относящихся к гостайне. Тимофеевой грозит до восьми лет тюрьмы. Об этом пишет РБК.
Дата рождения заочно арестованной на родине россиянки — 18 марта 1989 года — совпадает с датой рождения задержанной на этой неделе в Албании фотографа Светланы Тимофеевой.
21 августа Минобороны Албании сообщило о задержании двоих россиян и одного украинца рядом с военным заводом Грамши. Всех троих заподозрили в шпионаже и арестовали.
Среди задержанных оказалась Светлана Тимофеева (Лана Сатор) – известная путешественница и фотоблогер. Она публиковала фото действующих и заброшенных заводов, расформированных воинских частей, запретных зон.
Двое других задержанных – 24-летний россиянин Михаил Зорин и 25-летний украинец Фёдор Алпатов, по словам родственников, увлекались фотографией и не могут быть связаны со шпионажем.
Власти Петербурга установят в Мариуполе памятник Александру Невскому
Власти Санкт-Петербурга планируют установить в оккупированном российскими войсками Мариуполе памятник князю Александру Невскому. Строительство внесли в "план по восстановлению" разрушенного в ходе штурма российскими военными города. Об этом сообщает администрация Петербурга.
Всего в работах по восстановлению Мариуполя будет задействовано 2049 человек, какой бюджет на это выделен, власти не сообщают. Петербургские специалисты будут в том числе, как утверждается, проектировать и строить академический русский драматический театр, восстанавливать Парк 50-летия Победы, гостиницы и жилые здания.
В начале июня губернатор Александр Беглов и руководитель назначенной российскими властями мариупольской администрации Константин Иващенко подписали соглашение о побратимстве между городами. В рамках соглашения власти Петербурга в том числе обязались выделять деньги и людей на восстановление Мариуполя, который официальная Россия считает принадлежащим не Украине, а так называемой "ДНР".
Князь Александр Невский не в первый раз связывается представителями российских властей с нынешней войной в Украине. В начале августа Кремль предложил государственным СМИ сравнивать президента России Владимира Путина с причисленным к лику святых новгородским князем, а саму войну против Украины с Невской битвой и крещением Руси.
После вторжения России в Украину в ЕС въехал почти миллион россиян
С начала полномасштабной войны России против Украины на территорию Евросоюза въехал почти один миллион россиян. Такие данные приводит агентство dpa со ссылкой на Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex.
С 24 февраля по 22 августа границы ЕС пересекли 998 085 граждан России, рассказал dpa представитель Frontex. В то же время за последнюю неделю число россиян, въезжающих в Евросоюз, незначительно снизилось.
После вторжения России в Украину ряд стран ЕС прекратили или ограничили выдачу виз россиянам. Такие меры уже приняли Эстония, Латвия, Литва и Чехия. Финляндия планирует присоединиться к ним в сентябре, рассматривает такую возможность и Польша. Дания настаивает на принятии общеевропейского решения по визам для россиян. Эти страны также выступают за полный запрет на выдачу туристических шенгенских виз россиянам. В то же время некоторые страны ЕС не поддерживают эту идею, среди них – Германия, Греция, Венгрия и Португалия. Идею запретить выдачу виз россиянам не поддержал и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Как сообщает Bloomberg, Чехия, которая сейчас председательствует в ЕС, предложит странам Евросоюза "компромиссный вариант" - не прекращать выдачу виз , а полностью отменить упрощенный порядок получения шенгенских виз гражданами России и Беларуси.
Если мера будет принята, то россияне и белорусы по-прежнему смогут подавать заявления на получение виз. Однако для этого им понадобится большее число документов, время их рассмотрения увеличится, а визовый сбор вырастет с 35 до 80 евро.
- В начале августа президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Washington Post призвал Запад запретить всем россиянам въезд на свою территорию. Зеленский назвал это "единственным способом повлиять на Путина" и остановить боевые действия на украинской территории.
- Вокруг этого предложения развернулась широкая общественная дискуссия. Вопрос будет обсуждаться на заседании Совета Евросоюза в конце августа.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.