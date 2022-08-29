Владимир Зеленский наградил Демну Гвасалия орденом «За заслуги» ІІІ степени

По словам начальника Погранслужбы КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия Валерия Алиханты, беспилотный летательный аппарат накануне вечером нарушил югоосетинское воздушное пространство над территорией населенного пункта Цнелиси. Об этом Алиханты сказал на совещании югоосетинского президента Алана Гаглоева с руководителями силовых структур.

По его словам, с 21 по 28 августа обстановка на де-факто границе с Грузией «оставалась стабильной и прогнозируемой».

«Пограничные наряды продолжают фиксировать деятельность представителей Миссии Европейского союза, которые совместно с сотрудниками МВД Грузии осуществляют наблюдение, фото и видео-фиксацию на приграничной территории с различных позиций, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов», – сказал Алиханты.

Он отметил, что «вчера, в 22.15 в югоосетинском населенном пункте Уиста (Цнелиси) зафиксировали полет беспилотника самолетного типа со стороны грузинских населенных пунктов – Сачхере, Чорчана с нарушением воздушного пространства вглубь территории Южной Осетии».

«Также получена информация о выставлении контрольных постов грузинской полиции на дорогах, ведущих на приграничную территорию. Так, посты выставляются в светлое время суток. Нарядом в составе до 4 сотрудников на автомашине марки «Toyota Hilux» осуществляется проверка документов у лиц, следующих в приграничные населенные пункты с целью исключения прибытия членов общественных организаций и проведения ими провокационных акций на государственной границе», – подчеркнул Алиханты.

По его словам, посты выставлены на северо-западной окраине населенного пункта Мцхетисджвари Хашурского муниципалитета Грузии, на северной и северо-восточной окраине населенного пункта Цабли Хашурского муниципалитета и др.

Алиханты также представил информацию о функционировании пунктов пропуска «Раздахан» (Мосабруни/Одзиси) и «Переу» (Переви).

«С 20 по 28 августа места пересечения госграницы пересекли 3026 человек и три автотранспортных средства, «Раздахан» — 2712 человек, из них на въезд — 1316 человек и на выезд — 1396, «Переу» — 314, из них 157 — на въезд, и такое же количество на выезд», – сказал он.

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