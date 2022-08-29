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Премьер Грузии не исключил причастность «деструктивных сил» к пожарам в стране
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не исключил версии поджогов и саботажа, говоря о причинах пожаров, которые бушуют в разных регионах страны уже более недели.
«У очень многих людей возникло ощущение, что, возможно, это вызвано халатностью некоторых людей, а возможно – жарой. Есть версии, что, возможно, были какие-то определенные диверсии… Мы ничего не можем исключать, поскольку знаем, какова природа действующих в стране деструктивных сил», – заявил Гарибашвили сегодня на заседании правительства.
Он не уточнил, кого подразумевает под «деструктивными силами». Также премьер заверил, что во всех случая следствие установит причины пожаров, передает агентство «Новости-Грузия».
Гарибашвили призвал граждан к осторожности, подчеркнув, что из-за жары и отсутствия дождей в стране сложилась «очень сложная ситуация». Здесь же глава правительства добавил, что «пожары есть по всей Европе, в Америке, везде, и это большой вызов» для всех.
Он также поблагодарил Турцию и президента Реджепа Тайипа Эрдогана за помощь в тушении пожаров.
«Хочу поблагодарить дружественное нашей стране государство — Турцию и лично президента Эрдогана. Как только ему передали нашу просьбу о помощи, он тут же отдал приказ и в течение часа в воздухе находились три самолета. Конечно, мы это очень ценим и не забудем», — сказал Гарибашвили.
Ранее сообщалось, что работы по тушению пожара в Боржомском ущелье перешли в заключительную фазу, огонь больше не фиксируется.
Другие новости дня
В цхинвальский медцентр госпитализировали двухлетнего ребенка с коронавирусом
В «красную зону» цхинвальского медцентра за минувшие сутки был госпитализирован двухлетний ребенок с диагнозом «коронавирус». Об этом агентству «Рес» сообщила заведующая инфекционным отделением республиканской больницы Тамара Джиоева.
«В «красной зоне» проходят лечение шесть человек, состояние их средней степени тяжести. Вчера был госпитализирован ребенок двух лет, остальные пациенты возрастные. Все больные получают необходимое лечение», – отметила она.
По словам Джиоевой, «красная зона», закрытая с апреля, вновь возобновила работу 10 августа.
Ранее глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева сообщила о росте новых случаев заболевания коронавирусом.
Уроженец Чечни рассказал о смерти родственников после пыток
Жители Чечни Аюб Алхазов и Рамзан Тазабаев умерли от последствий пыток, пережитых в отделе полиции в Чечне. Об этом Кавказ.Реалии рассказал уроженец республики Мубарик Алхазов, которому они приходились дядей и тестем.
Аюб Алхазов умер 20 августа, но известно об этом его племяннику и невестке проживающим в Германии стало только недавно. После издевательств в отделе полиции у него начались проблемы с почками. Несмотря на тяжелое физическое состояние и продолжающуюся несколько месяцев реабилитацию сотрудники правоохранительных органов Чечни продолжали приходить домой к 60-летнему Алхазову.
"В январе задержали отца жены и моего дядю. Через неделю после пыток скончался мой тесть, ему было 47 лет. А несколько дней назад умер мой дядя. После пыток в отделе полиции он говорил, что, если они еще раз его задержат, он просто не выдержит и умрет. Он говорил, что у него нет сил выдержать пытки", - рассказал журналистам Мубарик Алхазов.
Хава Тазабаева и Мубарик Алхазов – супруги из чеченского села Кошкельды, в 2018 году похищенные сотрудниками Гудермесского РОВД. Несколько недель они провели в секретной тюрьме, где к ним применяли пытки и сексуальное насилие. Полицейские требовали от супругов признаний, что именно они вывесили на одном из сельских зданий флаг запрещенного в России "Исламского государства". Семья отвергла обвинения, но из-за угроз родным Мубарик все же согласился оговорить себя. После освобождения они покинули Россию. В Германии Алхазов и Тазабаева свидетельствовали о пытках, однако им отказали в убежище.
- Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров утверждал, что секретных тюрем в республике нет. В частности, он заявил об отсутствии подвалов для незаконно задержанных на территории его особняка. СМИ и правозащитные организации не однократно сообщали о том, что в секретных тюрьмах в Чечне содержат и пытают похищенных сотрудниками правоохранительных органов жителей республики.
Шольц призвал принять в ЕС Украину, Молдову и Грузию
Канцлер Германии Олаф Шольц настоятельно призвал к кардинальным реформам Евросоюза с целью подготовить его к приему новых членов.
«Страны Западных Балкан, Украина, Республика Молдова и в перспективе Грузия должны стать частью ЕС. Это расширение в интересах Европейского Союза», – заявил он, выступая с речью в Карловом университете в Праге.
«В эти дни вновь встает вопрос о том, где впредь будет проходить разделительная линия между свободной Европой и неоимпериалистической автократией», - указал Шольц.
Как пишет DW, федеральный канцлер пообещал, что Германия будет и впредь помогать Украине обороняться от российской агрессии и уже в ближайшие недели направит ей современные вооружения, включая системы ПВО, радары и беспилотники. При этом Шольц отметил, что Германии следует взять на себя особую ответственность за наращивание потенциала Украины в сфере ПВО и артиллерии.
В своей речи Олаф Шольц также призвал к резкому усилению сотрудничества в сфере обороны, созданию полностью дееспособной штаб-квартиры ЕС и предложил предоставить Германии одну из центральных ролей в деле обеспечения противовоздушной обороны в Северной и Восточной Европе.
- 3 марта 2022 года Грузия подала заявку на членство в ЕС. 17 июня Еврокомиссия рекомендовала признать европейскую перспективу страны, а статус кандидата присвоить ей после того, как будет выполнен ряд условий. В их числе преодоление поляризации, деолигархизация, реформы судов и избирательной системы. 23 июня Европейский совет полностью одобрил эту рекомендацию. Еврокомиссия должна подготовить первый отчет о выполнении условий Грузией в 2023 году.
ВСУ заявили о прорыве первой линии российской обороны в Херсонской области
Вооружённые силы Украины заявили о прорыве первой линии российской обороны в Херсонской области.
Как утверждают представители оперативной группировки войск «Каховка», в ходе боев 109 полк самопровозглашенной «ДНР» отошел со своих позиций. А российские десантники, которые были приданы для поддержки, бежали с поля боя, сообщают в «Каховке».
На опубликованном «Каховкой» видео, некий человек, чье лицо скрыто, предположительно, российский военнослужащий говорит, что украинские войска 29 августа прорвали линию обороны и ведут массированный обстрел.
«Громадське» также сообщает о прорыве со ссылкой на источники в ВСУ. Об отходе российских и пророссийских сил также заявила руководитель пресс-центра Сил обороны «Юг» Наталья Гуменюк.
Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал пост с намёком на некие события августа: «И погибнут наши враги, как роса на солнце. Под палящим небом украинского августа».
В российском Минобороны эти данные не комментировали.
В Цхинвали заявили о нарушении воздушного пространства грузинским беспилотником
По словам начальника Погранслужбы КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия Валерия Алиханты, беспилотный летательный аппарат накануне вечером нарушил югоосетинское воздушное пространство над территорией населенного пункта Цнелиси. Об этом Алиханты сказал на совещании югоосетинского президента Алана Гаглоева с руководителями силовых структур.
По его словам, полет беспилотника самолетного типа со стороны грузинских населенных пунктов – Сачхере, Чорчана с нарушением воздушного пространства вглубь территории Южной Осетии зафиксировали накануне, в 22.15 в югоосетинском населенном пункте Уиста (Цнелиси).
Алиханты добавил, что с 21 по 28 августа обстановка на де-факто границе с Грузией «оставалась стабильной и прогнозируемой».
«Пограничные наряды продолжают фиксировать деятельность представителей Миссии Европейского союза, которые совместно с сотрудниками МВД Грузии осуществляют наблюдение, фото и видео-фиксацию на приграничной территории с различных позиций, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов», – сказал Алиханты.
«Также получена информация о выставлении контрольных постов грузинской полиции на дорогах, ведущих на приграничную территорию. Так, посты выставляются в светлое время суток. Нарядом в составе до 4 сотрудников на автомашине марки «Toyota Hilux» осуществляется проверка документов у лиц, следующих в приграничные населенные пункты с целью исключения прибытия членов общественных организаций и проведения ими провокационных акций на государственной границе», – подчеркнул Алиханты.
По его словам, посты выставлены на северо-западной окраине населенного пункта Мцхетисджвари Хашурского муниципалитета Грузии, на северной и северо-восточной окраине населенного пункта Цабли Хашурского муниципалитета и др.
Алиханты также представил информацию о функционировании пунктов пропуска «Раздахан» (Мосабруни/Одзиси) и «Переу» (Переви).
«С 20 по 28 августа места пересечения госграницы пересекли 3026 человек и три автотранспортных средства, «Раздахан» — 2712 человек, из них на въезд — 1316 человек и на выезд — 1396, «Переу» — 314, из них 157 — на въезд, и такое же количество на выезд», – сказал он.
- Жители Ахалгорского района жили в фактической изоляции после закрытия югоосетинскими властями пропускного пункта «Раздахан» в сентябре 2019 года. Закрытие дороги стало ответом на пост грузинской полиции, появившийся близ сел Чорчана и Цнелиси.
- 18 августа текущего года в Цхинвали приняли решение упростить режим пересечения де-факто границы. В частности, жители Ахалгорского и Джавского районов смогут пересекать пункты пропуска с 20-го по 30-е число каждого месяца.
В Амазонии умер Человек из норы –последний представитель своего коренного племени
В лесах бразильской Амазонии умер последний представитель своего племени, известный как Человек из норы. Он отказывался коммуницировать с внешним миром после того, как его народ истребили поселенцы в конце прошлого века.
Тело Человека из норы, покрытое яркими перьями, обнаружили в гамаке в его собственной хижине. По сообщению агентства по защите коренных народов Бразилии Funai, мужчине было около 60 лет, он умер естественной смертью: на месте не зафиксировали признаки борьбы, насилия или присутствия других людей.
По данным правозащитной организации Survival International, Человек из норы последние 26 лет жил в полной изоляции, выкапывая глубокие ямы, чтобы прятаться в них и ловить животных, – за что и получил своё прозвище. Кроме того, он выращивал кукурузу и папайю, а также строил дома из тростника и соломы.
"Никто не знал имени этого человека или что-то значимое о его племени. Он умер, геноцид его народа завершился. Это действительно был геноцид – преднамеренное уничтожение целого народа скотоводами, жаждущими земли и богатства", – сказала Фиона Уотсон, директор по исследованиям и защите интересов в Survival International.
В организации считают, что племя Человека из норы было истреблено в результате нескольких нападений, начавшихся в 1970-х годах, в основном со стороны скотоводов и захватчиков земли. Представители Funai предполагают, что в 1980-х годах нелегальные фермеры, первоначально оставляя коренным жителям сахар, дали племени крысиный яд, от которого погибли все, кроме Человека из норы.
После того, как его сородичи были убиты, Человек из норы отказался коммуницировать с внешним миром. Он расставлял ловушки, запускал стрелы в любого, кто подходил слишком близко, не брал еду, семена и инструменты, которые оставляли ему правозащитники. Из-за того, что он "ни разу не сказал ни единого слова", неизвестно, к какому племени он принадлежал.
- По оценкам организаций по изучению коренных народов, в бразильской Амазонии живут от 235 до 300 племён. Точное количество определить сложно, поскольку некоторые племена почти не контактируют с внешним миром. Считается, что по крайней мере 30 групп живут глубоко в джунглях – об их численности, языке и культуре почти ничего не известно.
В Херсоне найден мёртвым перешедший на сторону России депутат Верховной рады
В оккупированной российскими войсками Херсонской области найден мёртвым народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Ковалев. Во время войны он перешёл на сторону России и с июля занимал должность заместителя председателя по сельскому хозяйству в назначенном Москвой правительстве региона. О его смерти сообщил советник главы украинской областной администрации Сергей Хлань.
По данным СМИ, Ковалёва обнаружили 28 августа в его доме в городе Голая Пристань с огнестрельным ранением в голову. Рядом с его телом находилось помповое ружье "Моссберг", официально зарегистрированное на имя бывшего украинского депутата. Кроме того, ножевое ранение получила его гражданская жена, её госпитализировали.
Оккупационные власти Херсонской области пока не комментировали сообщения о гибели Ковалёва. Однако информация подтверждается в пророссийских телеграм-каналах.
В начале августа стало известно о госпитализации главы оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо. Телеграм-канал Baza написал, что Сальдо был доставлен в аннексированный Крым в крайне тяжелом состоянии, а оттуда его решили перевезти в Москву, введя в медикаментозную кому. По данным издания, его положили в реанимацию токсикологического отделения НИИ им. Склифосовского.
В Министерстве обороны России не исключили "отравления боевыми отравляющими веществами".
Позднее стало известно, что на назначенного российскими оккупационными войсками замглавы Новокаховской администрации по ЖКХ Виталия Гура было совершено нападение. Он получил "многочисленные пулевые ранения" и умер в больнице.
В июне в оккупированном российскими войсками Херсоне был подорван автомобиль главы управления семьи, молодежи и спорта так называемой военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрия Савлученко. Он погиб на месте.
С начала лета было совершено несколько покушений на назначенных Москвой чиновников на оккупированных Россией территориях Украины. Несколько из них погибли. Украина прямо на себя ответственность за атаки не берёт.
Депутат Госдумы пожаловался в Следственный комитет из-за концерта Меладзе
Депутат Государственной думы от Красноярского края Юрий Швыткин обратился в Следственный комитет РФ с заявлением на организаторов концерта Валерия Меладзе, который накануне прошел в одном из московских клубов. Об этом говорится в телеграм-канале Швыткина.
По мнению депутата, Меладзе «решил переиграть и вернуться с концертами, как ни в чем не бывало», хотя ранее высказался за прекращение боевых действий в Украине.
«Считаю это крайне циничным. Переобувание в полете – это низко. Считаю, что жителям нашей страны нужно проявлять более активную гражданскую позицию и не посещать представления, устраиваемые такими артистами», – написал Швыткин.
Валерий Меладзе выступил на фестивале «Фестик», который прошел в московском дискоклубе «Радуга» 27 и 28 августа.
Недавно стало известно, что Меладзе 23 ноября выступит с концертом в Тбилиси.
- В день начала российского вторжения в Украину Валерий Меладзе записал видеообращение, в котором призвал прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. «Люди должны уметь договариваться, для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить», – сказал Меладзе. Брат певца – композитор Константин Меладзе имеет звание заслуженного деятеля искусств Украины.
- Ранее СМИ сообщили о существовании списка «запрещённых в России артистов», которые выступали против войны в Украине. Среди них группы ДДТ, «Каста», «Би-2», «Ногу свело» Anacondaz, IC3PEAK, «Кровосток», Little Big, певицы Земфира, Монеточка, Гречка, Манижа, Луна, Дора, рэперы Oxxxymiron, Face, Моргенштерн, Лигалайз и другие исполнители.
Владимир Зеленский наградил Демну Гвасалия орденом «За заслуги» ІІІ степени
Президент Украины Владимир Зеленский наградил всемирно известного дизайнера грузинского происхождения, креативного директора модного дома Balenciaga Демну Гвасалия орденом «За заслуги» ІІІ степени. Об этом сообщается на официальном сайте украинского лидера.
Кроме того, Зеленский наградил орденом княгини Ольги ІІІ степени члена правления грузинского антиоккупационного движения «Сила в единстве» Лану Гвинджилия.
Государственных наград удостоились многие иностранные политики, артисты и журналисты. Среди них – премьер-министр Италии Марио Драги, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, государственный секретарь США Энтони Блинкен, глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, глава Пентагона Ллойд Остин, помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан и гендиректор компании «Байкар» Халук Байрактар.
Президент Украины отметил их заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержке суверенитета и территориальной целостности страны.
- В конце июля стало известно, что Демна Гвасалия стал послом платформы UNITED24, созданной для сбора помощи Украине. Об этом президент Украины сообщил после онлайн–разговора с дизайнером. В поддержку проекта UNITED24 бренд Balenciaga создал свитшот с украинским флагом и гербом. Вся прибыль от их продажи будет перечислена на восстановление Украины.
- Демна Гвасалия родился и вырос в Сухуми. В 1993 году семье Гвасалия пришлось покинуть родной город из-за войны. 27 сентября 2021 года, в День падения Сухуми, президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила Гвасалия Почетной медалью.
Турция в пять раз увеличит цену за проход через Босфор и Дарданеллы
Турция в пять раз увеличит цену за проход через проливы Босфор и Дарданеллы - в соответствии с правами, предоставленными Конвенцией Монтрё. Об этом сообщает турецкая газета Sabah со ссылкой на источники.
Турция упразднила платежную систему взимания сборов через проливы, введённую в 1983 году, пишет издание. Расчёт оплаты идёт во французском франке по курсу 0,8 доллара за франк. С 7 октября курс составит четыре доллара за франк. Эта валюта больше не используется, поэтому Анкара принимает плату в турецких лирах.
Сейчас страна зарабатывает на проходе кораблей и судов через проливы 40 миллионов долларов в год. По оценке газеты, годовой доход Турции увеличится до 200 миллионов долларов.
Конвенция Монтрё от 1936 года — документ, восстановивший суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море. Согласно статье 19 конвенции, Турция может закрыть проливы для кораблей воюющих стран. Исключение составляют лишь корабли, которые возвращаются на стоянку.
Сейчас это правило применяется к кораблям России и Украины. Но в начале августа агентство Bloomberg сообщало, что Москва всё-таки перевозит оружие через Босфор. В частности, упоминался рейс, который перевозил военную технику из сирийского порта Тартус в Новороссийск.
Российского посла критикуют в Абхазии из-за позиции по госдаче «Пицунда»
Общественный союз ветеранов и граждан Абхазии «Аиааира» (председатель – герой Абхазии Вианор Ашба) критикует посла России в самопровозглашенной республике Михаила Шургалина из-за позиции, высказанной в интервью РИА Новости относительно проекта российско-абхазского соглашения по госдаче «Пицунда».
Дипломат, в частности, заявил, что ситуация вокруг передачи объекта «Пицунда» является «излишне политизированной». Он предупредил, что «политические спекуляции на этой теме способны навредить дальнейшему развитию взаимодействия» между Россией и Абхазией. По словам Шургалина, история с «Пицундой» заметно вдохновила противников государственного суверенитета Абхазии. В этом контексте упомянул он и тех, «кто находится за Ингуром» (на территории, контролируемой центральными властями Грузии – ред.). Они, по словам Шургалина, «с удовольствием муссируют этот сюжет в своих интересах».
Посол добавил, что затягивание рассмотрения вопроса о ратификации соглашения по «Пицунде» очевидно отразится на стремлении российской стороны инвестировать в такие масштабные проекты, как «строительство аэропорта, туристических объектов, реконструкция абхазской железной дороги».
В общественном союзе «Аиааира» считают, что российской дипломат занимается «откровенной фальсификацией и искажением фактов» и не исключают, что обратятся к президенту России Владимиру Путину с просьбой «пересмотреть полномочия» посла.
«Некомпетентность и недальновидность, с которой действующая власть Абхазии в унисон с вами – послом Российской Федерации в Республике Абхазия Шургалиным Михаилом Александровичем пытаются обосновать необходимость передачи в собственность госдачи «Пицунда», способствует формированию антироссийских настроений и подталкивает абхазскую общественность к ревизии взаимоотношений с Россией.
Это рассматривается нами как очередная угроза национальной безопасности Республики Абхазия и её граждан, в связи с чем оставляем за собой право обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, как к единственному гаранту союзнических и стратегических абхазо-российских отношений с просьбой пересмотреть полномочия представлять Российскую Федерацию в Республике Абхазия Шургалиным Михаилом Александровичем», – сказано в заявлении.
В общественном союзе утверждают, что более 80 % граждан Абхазии являются противниками передачи в собственность 186 Га особо ценных земель, на которых расположена госдача «Пицунда».
Ранее стало известно, что группа женщин–активисток Абхазии обратилась к российскому послу с просьбой о встрече, которая, по имеющейся информации, пройдет сегодня, 29 августа.
- Вопрос передачи Пицундской государственной дачи снова актуализировался в связи с появлением нового текста Соглашения между правительством самопровозглашенной республики Абхазия и правительством Российской Федерации. Документ о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Абхазии и порядке его использования был подписан 19 января 2022 года. Данное соглашение требует ратификации абхазским парламентом.
- Предметом соглашения являются комплекс государственных дач в Пицунде под номерами 8, 9 и 10, а также военный городок 9-го Управления КГБ с объектами жизнеобеспечения, расположенные на территории Пицундо-Мюссерского биосферного заповедника.
- Соглашение также предусматривает передачу в аренду на 49 лет 186 га земли, относящейся к пицундскому заповеднику, вместе с ним Россия может получить и прилегающее к этой земле морское пространство по площади равной 115 га.
ФСБ назвала второго подозреваемого в убийстве Дарьи Дугиной
ФСБ назвала второго подозреваемого в убийстве Дарьи Дугиной – дочери философа и идеолога «русского мира» Александра Дугина. По версии спецслужбы, в организации покушения участвовал гражданин Украины Богдан Цыганенко.
Как сообщила пресс-служба ФСБ, подозреваемый собрал взрывное устройство вместе с предполагаемой исполнительницей покушения Натальей Вовк и обеспечил её поддельными автомобильными номерами и документами. Утверждается, что в Россию он прибыл через Эстонию, а за день до убийства Дугиной покинул страну.
Российская спецслужба также утверждает, что камеры наблюдения зафиксировали, что Вовк следила за Дугиной незадолго до убийства. Цыганенко и Вовк ФСБ называет участниками украинской "диверсионно-террористической группы". Киев отрицает причастность к покушению.
- Дарья Дугина погибла в Московской области 20 августа, после того как автомобиль, в котором она ехала, взорвался. Бомба была заложена под местом водителя, утверждает следствие. Предполагалось, что её отец поедет вместе с ней, но он не сел в машину.
- Ответственность за покушение взяла на себя ранее неизвестная организация "Национальная республиканская армия". Её заявление распространил переехавший перед войной в Киев бывший депутат Госдумы Илья Пономарёв. Он заявляет, что выступает представителем организованного подполья в России. Никаких доказательств существования организации, кроме слов Пономарёва, нет.
Американский психиатр изучит состояние здоровья Михаила Саакашвили
Американский психиатр Эрик Дэвид Голдсмит изучит состояние здоровья заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Голдсмит должен встретиться с Саакашвили в тбилисской клинике «Вивамед».
Ранее адвокат экс-президента Грузии Шалва Хачапуридзе заявил, что Минздрав страны выдал лицензию двум специалистам. Среди них – швейцарский судмедэксперт, аккредитованный ООН.
«Сегодня мы ожидаем разрешения еще по двум экспертам», – сказал адвокат.
Хачапуридзе говорит, что международные эксперты подготовят судебно-медицинскую и психиатрическую экспертизу. Ожидается, что на основании этих заключений защита будет добиваться отсрочки отбывания наказания.
Состояние здоровья Саакашвили сильно ухудшилось после двух голодовок. Уже более трех месяцев Саакашвили остается в клинике «Вивамед». По словам сторонников, за это время политик потерял 13 кг.
Пожар на горе Шавнабада близ Тбилиси локализован
Пожар на горе Шавнабада в окрестностях Тбилиси локализован, продолжаются работы по устранению тлеющих очагов.
Об этом сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.
Пожар начался в воскресенье днем в паре километров от стратегического объекта – базы Департамента по особым поручениям МВД Грузии. Огонь быстро распространялся по склону горы и достиг трассы Тбилиси-Рустави.
Столбы дыма было видно даже из центральных районов грузинской столицы. Жители жаловались на сильный запах гари, пишет агентство «Новости-Грузия».
В зону ЧС направили турецкий специализированный самолет, который до последнего времени занимался тушением лесного пожара в Боржомском ущелье.
С наступлением темноты авиация прекратила работу, но в течение всей ночи на месте оставались пожарные-спасатели.
Накануне в Тбилиси произошло сразу несколько крупных пожаров. Ранее чрезвычайные ведомства предупреждали об угрозе пожаров из-за сильной жары и ветра. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится в Грузии, как минимум, до 1 сентября.
Эксперты МАГАТЭ уже в пути на Запорожскую АЭС
Группа экспертов Международного агентства по атомной энергии отправилась на Запорожскую атомную станцию. Они прибудут на место "позднее на этой неделе". Об этом сообщил в твиттере глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. К записи он прикрепил фото, на котором изображён он сам и ещё 13 специалистов агентства.
На сайте МАГАТЭ сообщается, что миссии агентства предстоит оценить физический ущерб, нанесенный объектам Запорожской АЭС, определить, работают ли основные и резервные системы безопасности и охраны, оценить условия работы персонала и принять срочные меры по обеспечению безопасности на атомной электростанции.
Список членов группы, с которым ознакомилось The New York Times, включает гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и 13 экспертов в основном из "нейтральных стран". При этом в состав миссии вошли эксперты из Польши и Литвы - стран, которые Украина считает дружественными, а также из Сербии и Китая, у которых, как считается, дружественные отношения с Россией, сообщает газета. Ни Соединённые Штаты, ни Великобритания в составе делегации не представлены.
- Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе. Российские войска захватили станцию вскоре после начала вторжения в Украину, в марте 2022 года. С тех пор Киев и Москва неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах территории рядом с АЭС. В началае августа в МАГАТЭ говорили, что на Запорожской АЭС массово нарушают протоколы безопасности.
- СМИ также сообщают, что на территории станции находится военная база, где бойцы российской частной военной компании якобы насильно удерживают и пытают волонтёров, предпринимателей и обычных местных жителей.
- ООН призвала Россию и Украину создать вокруг станции демилитаризованную зону. С аналогичным призывом выступала Украина, призыв поддержали несколько стран, включая США и государства Евросоюза. Москва утверждает, что российские военные размещены на АЭС только для её охраны в условиях войны.
Украина обратилась в ООН из-за видео российского наемника с черепом в руках
Украина обратилась в ООН из-за появившегося в сети видео, на котором российский наёмник Игорь Мангушев произносит речь со сцены, держа в руках, как он заявил, череп убитого украинца, защищавшего завод "Азовсталь" во время оккупации Мариуполя.
Видео с выступлением Мангушева было распространено накануне. Где именно оно было снято и перед кем выступал наёмник, которого в СМИ называют прокремлёвским политтехнологом и одним из руководителей частной военной компании "Е.Н.О.Т" - неизвестно. В своей речи Мангушев заявил, что Россия воюет "с идеей Украины как антироссийского государства" и "все носители этой идеи должны быть уничтожены". Также он сказал, что ему плевать на то, сколько и как нужно убить украинских солдат.
В обращении к ООН Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что видео с выступлением Мангушева является ещё одним доказательством нарушения Россией международного гуманитарного права.
В плену пророссийских сепаратистов в Донецке и России находятся больше тысячи украинских солдат, защищавших "Азовсталь", немалая часть из них служила в полку "Азов". В России подразделение признано террористической организацией и запрещено, потенциально это может означать, что российские власти могут преследовать военнослужащих полка как террористов.
Власти так называемой "Донецкой народной республики" планируют организовать над пленными азовцами публичный трибунал.
При этом 29 июля около 50 военнопленных из числа защитников "Азовстали" погибли при взрыве в колонии города Еленовка Донецкой области, в которой они содержались. В Минобороны РФ заявили, что пленные подверглись обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. Украинские власти утверждают, что колония была взорвана российскими военными с целью скрыть следы пыток и убийств защитников "Азовстали".
- По данным из открытых источников, члены ЧВК "Е.Н.О.Т." ("Единые народные общинные товарищества") участвовали в боевых действиях на востоке Украины и в Сирии, а также в аннексии Крыма в 2014-м году.
- В 2019-м году Следственный комитет России обвинил восьмерых наёмников из ЧВК "Е.Н.О.Т.", в числе которых были сотрудники ФСБ и ГРУ России, в создании преступного сообщества, грабежах и вымогательствах. В марте текущего года одного из руководителей преступной группы, Романа Теленкевича, приговорили к 13 годам лишения свободы.
Евросоюз увеличит визовый сбор для россиян вместо запрета на поездки
Министры иностранных дел стран ЕС договорятся о приостановке соглашения об упрощенном режиме выдачи шенгенских виз для россиян. Виза будет стоить в два раза дороже: 80 евро вместо 35, максимальный срок рассмотрения заявки увеличится. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, принимающие участие в переговорах.
Неофициальная встреча министров, где должно быть принято такое решение, должна пройти 30 и 31 августа в Праге. На ней будет обсуждаться предложение стран Балтии полностью остановить выдачу шенгенских виз гражданам России. Против такой инициативы выступили представители западноевропейских стран и Еврокомиссия. Приостановка соглашения об упрощенной выдаче виз предложена Чехией как компромиссный вариант, сообщало агентство Bloomberg.
Накануне агентство сообщило, что Германия и Франция на встрече министров выступят с согласованной позицией о необходимости продолжить выдачу виз гражданам, не связанным с российским правительством. В подготовленном заявлении, как утверждается, Берлин и Париж призвали «не недооценивать трансформирующую силу опыта жизни в странах с демократическими системами».
Соглашение об упрощении визового режима между Евросоюзом и Россией было подписано в 2007 году. Часть этого документа для членов официальных делегаций уже была приостановлена в конце февраля.
Сразу несколько пожаров вспыхнули в Тбилиси и в его окрестностях
Сразу несколько пожаров вспыхнули в Тбилиси и в его окрестностях в воскресенье, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Первые сообщения поступили о том, что горит лес в районе Шавнабада. Практически одновременно стало известно о том, что горит трава и кустарник за кладбищем в районе Кукиа, потом поступили сообщения о лесном пожаре на въезде в город, в районе поселка ЗАГЭС.
К шести часам вечера стало известно о еще одном пожаре, в самом городе, в районе Самгори. Запах гари, дым и пепел в воздухе - почти по всему Тбилиси. В тушении пожаров задействованы вертолеты и противопожарный самолет Турции.
Параллельно поступают сообщения о пожаре в Дзамском ущелье в регионе Шида Картли. По словам местных жителей, сгорело около семи домов. Кроме того, уничтожены сады и пастбища. По последним данным, пожар уже локализован.
Департамент по чрезвычайным ситуациям с утра опубликовал только одно сообщение - о том, что в Боржомском ущелье почти удалось погасить масштабный лесной пожар, который тушат с 19 августа.
Ранее Национальное агентство окружающей среды предупреждало о повышенной угрозе пожаров по всей Грузии из-за высокой температуры воздуха. Вместе с ветром, особенно в горных районах, это создает условия для распространения огня.
Через Тайваньский пролив после перерыва прошли корабли США
Два американских корабля прошли через Тайваньский пролив впервые после визита на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, сообщает Reuters.
Представители США заявили, что крейсеры прошли через международную зону, не входя в территориальные воды каких-либо прибрежных государств. Проход крейсеров демонстрирует приверженность США принципу открытости в Индо-Тихоокеанском регионе, уверяет Вашингтон.
Минобороны Тайваня передало, что корабли следовали на юг, и тайваньские вооруженные силы следили, чтобы их движение прошло без каких-либо происшествий.
Представители китайской армии заявили, что войска КНР приведены в состояние повышенной боевой готовности и пресекут любую провокацию в любое время.
- Ранее корабли ВМС США регулярно проходили через Тайваньский пролив, вызывая недовольство КНР. Пекин утверждает, что американские военные нарушают границы Китая.
- Соединенные Штаты не имеют официальных дипломатических отношений с Тайванем, но могут предоставлять острову средства для самообороны.
- Китай считает остров своей территорией и не исключал применения силы для установления контроля над Тайванем.
- Тайвань заявляет, что КНР никогда не управляла островом и поэтому не может иметь на него претензий.
В окрестностях Тбилиси, на горе Шавнабада, горит лес
В окрестностях Тбилиси, на горе Шавнабада, горит лесной массив. В МВД сообщили, что на месте уже работают пожарные расчеты.
Дым и запах гари уже чувствуется в части города. Специалисты советуют временно вместе с детьми выехать в другие районы Тбилиси, пока тушат пожар.
Департамент по чрезвычайным ситуациям ранее распространял предупреждение, что из-за жары по всей стране повышена угроза лесных пожаров.
В доме старой постройки в Тбилиси обвалился балкон - погибла пожилая женщина
В Чугуретском районе Тбилиси, в «итальянском дворе», минувшей ночью обвалился балкон - погибла 74-летняя женщина, сообщает агентство «Новости-Грузия».
По словам соседей, они выбежали на шум около двух часов ночи и обнаружили упавшую женщину с множеством ранений. Она скончалась до прибытия скорой помощи.
Полиция начала расследование. Жильцы говорят, что здание ветхое и давно требовало ремонта, и мэрия давала согласие на софинансирование, но все затянулось, так как пока не все владельцы квартир дали согласие на проект.
По оценкам экспертов, несколько тысяч домов в старом городе нужно срочно укреплять или строить заново. Большинство построек в знаменитых тбилисских «итальянских дворах», которые оказались вне туристических зон и внимания инвесторов, стремительно ветшают. Как правило, здесь живут не очень обеспеченные люди, у которых нет денег на реконструкцию даже при софинансировании мэрии.
«Нацдвижение» обвинило Нацбанк Грузии в «тайных закупках иностранной валюты»
Национальный банк Грузии фактически отменил валютные аукционы и тайно скупает иностранную валюту на фоне колебаний лари, заявил один из лидеров оппозиционного Единого национального движения Роман Гоциридзе.
«Этим летом мы узнавали о покупке валюты Нацбанком вне открытых аукционов не в тот же день, а постфактум, по итогам месяца через 25 дней. В июле так было приобретено более 100 миллионов долларов», - цитирует Гоциридзе агентство «Новости-Грузия».
Он утверждает, что Нацбанк отклонил его депутатский запрос по этому вопросу.
«Мы столкнулись с ситуацией, когда оперативной информацией о действиях Нацбанка на валютном рынке владеет узкая группа людей, которая может манипулировать курсом лари или продавать эту информацию», - утверждает депутат.
По словам Гоциридзе, исходя из этих предположений, а также на фоне «подозрительных колебаний лари последние месяцы» он решил поддержать предложение о создание следственной комиссии в парламенте.
МВД: лесной пожар в Боржомском ущелье почти потушен
МВД Грузии сообщило, что процесс ликвидации лесного пожара в Боржомском ущелье перешел в завершающую стадию. В настоящее время остается несколько небольших очагов, которые уже локализованы.
Это один из самых крупных лесных пожаров в Грузии за последние годы. Тушение пожара осложнял сложный географический рельеф и сильный ветер, пишет агентство «Новости-Грузия».
Площадь, которая с 19 августа была охвачена огнем, оценивается в 180 гектаров. На тушение масштабного пожара были брошены не только силы департамента по чрезвычайным ситуациям, но и военные подразделения. Были задействованы вертолеты Погранполиции и противопожарные самолеты, которые прислала на помощь Турция.
МАГАТЭ собрало группу экспертов для посещения Запорожской АЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) собрало группу экспертов для посещения Запорожской атомной электростанции на следующей неделе, сообщает The New York Times.
Список членов группы, с которым ознакомилось издание, включает гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и 13 экспертов в основном из «нейтральных стран».
В состав миссии входят эксперты из Польши и Литвы - стран, которые Украина считает дружественными, а также из Сербии и Китая, у которых, как считается, дружественные отношения с Россией, сообщает газета.
Среди других членов миссии - представители Албании, Франции, Италии, Иордании, Мексики и Северной Македонии. Эти страны, в основном были в стороне от войны или поддерживали открытые каналы связи с Москвой.
Ни Соединенные Штаты, ни Великобритания не представлены, отмечает The New York Times.
- Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе. Российские войска захватили станцию вскоре после начала вторжения в Украину, в марте 2022 года. С тех пор Киев и Москва неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах территории рядом с АЭС.
- СМИ также сообщают, что на территории станции находится военная база, где бойцы российской частной военной компании якобы насильно удерживают и пытают волонтеров, предпринимателей и обычных местных жителей.
- ООН призвала Россию и Украину создать вокруг станции демилитаризованную зону. С аналогичным призывом выступала Украина, призыв поддержали несколько стран, включая США и государства Евросоюза. Москва утверждает, что российские военные размещены на АЭС только для ее охраны в условиях войны.
- Правительство Украины на заседании 27 августа прекратило действие соглашения о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики с правительством России. Его заключили в январе 1993 года.
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