Премьер Грузии не исключил причастность «деструктивных сил» к пожарам в стране

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не исключил версии поджогов и саботажа, говоря о причинах пожаров, которые бушуют в разных регионах страны уже более недели.

«У очень многих людей возникло ощущение, что, возможно, это вызвано халатностью некоторых людей, а возможно – жарой. Есть версии, что, возможно, были какие-то определенные диверсии… Мы ничего не можем исключать, поскольку знаем, какова природа действующих в стране деструктивных сил», – заявил Гарибашвили сегодня на заседании правительства.

Он не уточнил, кого подразумевает под «деструктивными силами». Также премьер заверил, что во всех случая следствие установит причины пожаров, передает агентство «Новости-Грузия».

Гарибашвили призвал граждан к осторожности, подчеркнув, что из-за жары и отсутствия дождей в стране сложилась «очень сложная ситуация». Здесь же глава правительства добавил, что «пожары есть по всей Европе, в Америке, везде, и это большой вызов» для всех.

Он также поблагодарил Турцию и президента Реджепа Тайипа Эрдогана за помощь в тушении пожаров.

«Хочу поблагодарить дружественное нашей стране государство — Турцию и лично президента Эрдогана. Как только ему передали нашу просьбу о помощи, он тут же отдал приказ и в течение часа в воздухе находились три самолета. Конечно, мы это очень ценим и не забудем», — сказал Гарибашвили.

Ранее сообщалось, что работы по тушению пожара в Боржомском ущелье перешли в заключительную фазу, огонь больше не фиксируется.