Шольц призвал принять в ЕС Украину, Молдову и Грузию

Канцлер Германии Олаф Шольц настоятельно призвал к кардинальным реформам Евросоюза с целью подготовить его к приему новых членов.

«Страны Западных Балкан, Украина, Республика Молдова и в перспективе Грузия должны стать частью ЕС. Это расширение в интересах Европейского Союза», – заявил он, выступая с речью в Карловом университете в Праге.

«В эти дни вновь встает вопрос о том, где впредь будет проходить разделительная линия между свободной Европой и неоимпериалистической автократией», - указал Шольц.

Как пишет DW, федеральный канцлер пообещал, что Германия будет и впредь помогать Украине обороняться от российской агрессии и уже в ближайшие недели направит ей современные вооружения, включая системы ПВО, радары и беспилотники. При этом Шольц отметил, что Германии следует взять на себя особую ответственность за наращивание потенциала Украины в сфере ПВО и артиллерии.

В своей речи Олаф Шольц также призвал к резкому усилению сотрудничества в сфере обороны, созданию полностью дееспособной штаб-квартиры ЕС и предложил предоставить Германии одну из центральных ролей в деле обеспечения противовоздушной обороны в Северной и Восточной Европе.