Ресторан в Венеции и грузинские фарисеи

В Грузии есть по меньшей мере одна откровенно пророссийская партия, название которой я здесь приводить не буду, – чтобы не получилась реклама. Вернее, они сами себя пророссийскими не считают и для определения своей политической ориентации используют самое популярное в этих кругах определение – «Мы не прозападные, не пророссийские, мы прогрузинские». Их идеология состоит не в том, что Россия хорошая и поэтому Грузии надо возвращаться под ее крыло, а в том, что Россия опасная, от нее можно ожидать всего что угодно, поэтому, когда вас насилуют, лучше расслабиться и получить удовольствие. Добавьте к этому стенания по поводу православия и стойкое намерение Запада превратить грузин в геев, – и картина извращенной реальности, в которой они существует, будет вполне ясна.

Особенно четко это видно после начала российского вторжения в Украину – политика пророссийских партий состоит не в том, что Москва права в войне против Киева, а в том, что Киев ведет себя глупо, сопротивляясь российской военной машине, которая рано или поздно, любой ценой, но победит.

«Клоун Зеленский подставил украинский народ», говорят грузинские ватники, и в этом отношении они гармонично находят общий язык с властью. «Россия не использует все свои возможности», «Не сегодня, так завтра Москва нанесет удар такой силы, с которым Украина не справится», ну и на десерт любимое блюдо всемирной ваты: «Да они с Германией справились, куда там украинцам сопротивляться…»

Но сейчас речь, собственно, но об этом. Как оказалось, у этой партии и контролируемого ею телевидения финансовые проблемы. То ли в Москве, задыхающейся от санкций, сочли, что грузинцы потерпят, то ли местный бизнес, который перечислял им деньги, понял всю мерзость своего поведения, то ли власти решили, что незачем разбрасываться электоратом и дарить маргинального избирателя не пойми кому. Так или иначе, партия заявила, что ждет от своих сторонников финансовой помощи – кто сколько может, с миру по нитке, сами мы не местные.

В дело вступил лидер партии, имя которого я называть не стану, – чтобы не получилась реклама. Приближенный к церкви борец против геев, хороший друг «Грузинской мечты», которая вместо того чтобы упечь его за решетку за организацию погромов 5 июля, дает ему возможность заработать… На днях он выставил в социальных сетях заявление. Его общий смысл состоит в том, что Запад, который борется против истинной православной Грузии, добился-таки своего: в партии и на телевидении финансовый кризис. Теперь все в руках народонаселения, которое должно защитить источник истинного света.

Там же красуется фото: наш лидер антизападного движения, борец против Европы и Америки не в Краснодаре, Туле или, на худой конец, в Москве и Питере, а в Монако. Вероятно, сам персонаж не видел никакого противоречия в том, чтобы призывать к крестовому походу против Запада, при этом находясь непременно в Монако. Судя по всему, ему кажется это нормальным, так как следующая просьба о финансовой помощи была размещена на страницах в соцсетях на фоне ресторана в Венеции.

И, действительно, если Ленин мог вынашивать планы перевернуть весь мир, сидя в уютных кафе в Женеве, то почему нельзя бороться против Европы из Венеции и Монако?

Духовные скрепы, православие, традиции – это же для лохов, для тех, кто верит в бредни о гейропе, а для себя, родных, – сладкая жизнь, европейский комфорт, поездки в Венецию и Монако, шопинг в Милане.

Так и хочется спросить товарища-партийца: как ты там, друг, в прогнившей гейропе? Тяжко, наверное, по улицам ходить, все пристают и пристают? Ты бы возвращался побыстрее от греха подальше. Понятно, это ты ради нас жертвуешь собой в ресторанах Монако и Венеции, но любое самопожертвование имеет границы...

Это очень типично для всех ура-патриотов, у которых патриотизм заканчивается там, где появляется личный интерес. Например, патриархия, гнездо пророссийских настроений, центр традиционного грузинского антизападничества. Нет у России союзника более верного, чем наши попы. Но как-то так получается, что стоит только крупным чиновникам патриархии, включая Илию Второго, хотя бы просто чихнуть больше, чем надо, – бегут на лечение не на священный остров Валаам, не в какой-нибудь российский монастырь лечить раны воздухом и молитвами, не в Москву на худой конец, а непременно в Германию, в лучшие клиники.

Почему именно в логово разврата, в Европу? Ведь мы все уже усвоили, что Запад – наш враг, а как можно лечиться у врагов? Или целовать священные мощи и лечиться прикладыванием жаб к больным местам – это для массовки, тупых лохов, а для правильных пацанов – новейшие достижения медицины, лучшая фармакология, комфортные больничные палаты? Ну правильно, для себя, любимых, ничего не жалко.

Конечно, грузинские национал-фарисеи – это маленькие дети, дилетанты по сравнению с российскими старшими товарищами, которые в этой сфере достигли высот истинного искусства. Вершина мастерства – сын Дмитрия Медведева: в США в июне, в разгар войны в Украине… Я уже ничего не говорю о европейских виллах заместителей министра обороны, дочери Лаврова в Лондоне и т.д. и т.п.

Есть в этом что-то глубоко советское. Наверное, корни этого явления следует искать в недавнем коммунистическом прошлом, когда большинство населения привыкло делить реальность на то, что для всех, и то, что для себя лично. Советский человек мог ругать Запад, считать европейцев и американцев злейшими врагами и при этом мечтать об американских джинсах, японских магнитофонах, немецких машинах и турпоездках в Прагу и Варшаву. С их точки зрения в этом нет никакого противоречия – ведь одно дело общее, и совсем другое – личное, свое, персональное, шкурное…

У меня нет никаких претензий к тем, кто так живет. В конце концов, им так удобно – призывать к войне против Европы и покупать виллу в Италии, на озеро Комо – совсем не надо быть обязательно Соловьевым, чтобы понимать, как это здорово. Также понятно, что одно дело целовать священные мощи и совсем другое – лечение в Германии, оно как-то ближе к телу…

Претензии у меня к другим – к пастве, которая за 30 лет так и не поняла, что ее грубо и беспардонно разводят. Что весь этот нарисованный патриотизм выеденного яйца не стоит и весь его смысл состоит в том, чтобы ОНИ, пользуясь глупостью и легковерием паствы, по-прежнему могли продолжать вести роскошный образ жизни. Есть фасоль и заплесневелый хлеб во имя идеалов грузинства и православия – это для нас, убогих, а для них – шопинг в Милане и недвижимость в Париже…

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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