S&P повысило прогноз экономического роста Грузии

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s обновило оценку Грузии, повысив прогноз экономического роста до 8%. Это на 4 процентных пункта выше предыдущего прогноза.

S&P считает, что стимул внутреннему спросу в Грузии придает большое число российских мигрантов, а также рост туризма. Таким образом, S&P считает возможным сохранить суверенный кредитный рейтинг Грузии без изменений на уровне BB со «стабильным» прогнозом.

Несмотря на это, S&P считает, что для экономики Грузии сохраняются значительные геополитические риски, в том числе замедление экономического роста у ее основных торговых партнеров.

Главной проблемой по-прежнему остается зависимость Грузии от импорта и высокий дефицит платежного баланса. Организация также считает, что высокая долларизация обязательств в экономике также представляет собой финансовый риск и ограничивает гибкость денежно-кредитной политики.

S&P заявляет, что в Грузии относительно лучшее управление и институциональные механизмы среди стран региона. Также положительно оценивается гибкость обменного курса, передает агентство «Новости-Грузия».

В обзоре S&P также сказано о высокой неопределенности в связи с наплывом мигрантов. В организации заявляют, что, хотя Грузия приняла тысячи мигрантов из России, Беларуси и Украины, неизвестно, сколько из них решат остаться в стране надолго.

На суверенный рейтинг страны влияет и политическая напряженность:

«В июне 2022 года Евросоюз, в отличие от Молдовы и Украины, отказался предоставить Грузии статус страны-кандидата, а вместо этого предоставил ей «европейскую перспективу». Определены обязательства, выполнение которых является обязательным условием для получения страной статуса кандидата. Эти обязательства охватывают такие важные области, как независимость судебной системы, коррупция, политическая поляризация и многое другое», – напоминает S&P.