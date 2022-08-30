WP: Россия нанесла удары по деревянным муляжам американских HIMARS

Россия нанесла серию ракетных ударов по деревянным муляжам американских реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщает Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских и украинских чиновников.

Как сказано в публикации, деревянные муляжи было невозможно отличить от настоящих HIMARS с российских беспилотников, которые передали их местоположение носителям крылатых ракет в Черном море.

Для нанесения ударов Россия использовала не менее 10 дорогостоящих крылатых ракет большой дальности «Калибр», пишет издание со ссылкой на слова украинского чиновника.

После этого Киев решил расширить производство муляжей, передает Би-би-си со ссылкой на WP.

Именно с этим могут быть связаны заявления российского министерства обороны об уничтожении большого количества установок HIMARS. Россия заявляла, что уничтожила даже больше установок, чем было поставлено Украине, отмечает в разговоре с WP американский дипломат.

Использование ложных целей поможет Украине истощать российские запасы высокоточных ракет, объясняет издание со ссылкой на военных аналитиков. Также муляжи HIMARS рядом с линией фронта могут заставить Россию перемещать запасы боеприпасов и пункты командования глубже в тыл – за пределы возможной дальности американских установок.

«Такая реорганизация снизит способность россиян вести массированный артиллерийский огонь - тактика, на которую они полагались. чтобы закрепиться на востоке Украины», – комментирует Джордж Баррош, сотрудник американского Института изучения войны.