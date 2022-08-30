Международный комитет Красного Креста при поддержке властей Южной Осетии установил 20 ящиков для сбора анонимной информации о пропавших без вести в годы вооруженных конфликтов по всей территории республики. Задействованы и две телефонные линии доверия, на которые начали поступать первые звонки.

Установка подобных ящиков, по словам пресс-секретаря офиса МККК в Южной Осетии Марии Тедеты, – это инициатива семей лиц, пропавших без вести, которую поддержала международная гуманитарная организация. Продолжает Мария Тедеты:

«При содействии Уполномоченного по правам человека и в сельских районах, и в городе установлены ящики для анонимных записок. Кроме того, мы задействовали две телефонные линии доверия, на которые, как мы предполагаем, будут поступать звонки тоже с анонимной информацией. И мы подчеркиваем это каждый раз: нам нужна информация о возможной судьбе и местонахождении пропавших без вести в вооруженных конфликтах 90-х и 2008 года. Мы очень надеемся, что население откликнется и возможные источники информации найдутся. Мы всегда гарантируем конфиденциальность информации, которую нам передали. Единственная цель во всем этом – дать ответы семьям пропавших без вести, которые уже практически 30 лет ждут вестей от своих близких».

Все звонки по линии доверия, подчеркнула Тедеты, благодаря поддержке местного оператора мобильной связи, – бесплатные. Еще одна деталь: анонимные ящики устанавливаются по географическому признаку.

«То есть мы предполагаем, что из списка лиц, пропавших без вести, которым оперирует координационный механизм, мы можем допустить, что люди пропали в каком-то селе или его окрестностях. И поэтому эти ящики устанавливаются по территориальному признаку. И, соответственно, списки на информационном баннере, который сопровождает каждый ящик, тоже различаются, поскольку все это дифференцируется по месту, району, селу и так далее».

По мнению заместителя постпреда президента по вопросам постконфликтного урегулирования, участника трехстороннего координационного механизма Егора Кочиева, инициатива с анонимными ящиками для поиска без вести пропавших – «идея хорошая». И вот почему:

«Граждане имеют возможность, если они что-то знают, написать записку и положить в анонимный ящик. Потом с помощью этой записки мы будем проверять, действительно ли эта информация имеет смысл. Некоторые люди, возможно, боятся или опасаются сказать информацию в открытую. И установка анонимных ящиков – это шанс получить информацию и при этом не выдавать респондента. Помимо анонимных ящиков, мы под эгидой МККК открыли горячую линию, и по этой горячей линии есть возможность сделать звонок и сообщить о какой-то информации, которую люди не могут сказать открыто. Это тоже можно сделать анонимно, не выдавая свои данные. И даже если информация не подтвердится, это хорошая возможность передать хоть какую-то информацию, если она поможет розыску без вести пропавших, то это будет замечательно. Я бы хотел добавить, что на горячую линию уже поступают звонки, мы их обрабатываем, о результатах говорить рано, но я уверен, что какие-то результаты все равно будут».

Используются все возможности для получения информации, продолжил собеседник «Эха Кавказа», «все это дает надежду для семей пропавших без вести»: «В ситуации с появлением анонимных ящиков и звонков невозможна работа без общения с грузинской стороной».

«На самом деле, этот механизм существует, работает трехсторонний координационный механизм – это Грузия, Южная Осетия, Россия. Все это происходит под эгидой МККК. У нас бывают встречи в этом формате, где мы можем обменяться информацией и можем запросить у грузинской стороны какую-то информацию, дать им возможность опросить своих респондентов, и они предоставляют информацию. Дело в том, что миссия МККК присутствует и на территории Грузии, и там ведется точно такая же работа.

– Поиск без вести пропавших ведется уже не один год. Вы можете обозначить какие-то результаты в рамках вашей работы?

– Есть результаты с нашей стороны: было передано несколько комплектов останков, которые были обнаружены, идентифицированы и переданы после этого грузинской стороне. То есть со стороны Южной Осетии работа ведется. Со стороны Грузии результатов пока нет, мы очень надеемся, что с помощью МККК, при воздействии этой международной организации такие же результаты появятся и со стороны Грузии. Тем более что разыскиваемых со стороны Южной Осетии намного больше. Я могу привести пример розыска трех наших граждан, которые пропали в 2008 году на территории Грузии, – это Хугаев, Плиев и Хачиров. Нам до сих пор не известна их судьба. По их вопросу работал специальный представитель ОБСЕ в Грузии. И я могу добавить, что грузинской стороне точно известна судьба этих трех молодых людей, но эта информация тщательно скрывается. У нас было очень много контактов, много раз задавались вопросы, и грузинская сторона всячески пытается уйти от ответа, пытается забыть эту тему. Но надеемся, в том числе и при помощи МККК, получить эту информацию».

На брифинге для местных журналистов югоосетинский омбудсмен Инал Тасоев назвал сегодня цифру: 130 человек, судьба которых до сих пор не прояснена.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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