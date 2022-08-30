В Абхазии прошел юбилейный, двадцатый, Международный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает». 26 августа он открылся большим концертом в Абхазском государственном драматическом театре в Сухуме, а 28-го августа завершился в Пицундском концертном зале. Для участия в XX фестивале оперной музыки в Абхазию вместе с Хиблой Герзмава приехали Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», дирижер – народный артист России Феликс Коробов, и трое вокалистов – Вероника Джиоева (сопрано), Мигран Агаджанян (тенор) и Василий Ладюк (баритон). Перед началом концерта в Сухуме Хибла Герзмава и другие артисты ответили на вопросы журналистов. В частности, Хибла Герзмава сообщила, что помимо Абхазии выступление состоится и в Большом зале Московской консерватории. Она представила журналистам студентку Академии Русского балета имени Агриппины Вагановой Кристину Чкотуа и рассказала о своем фестивале:

«Когда мы делали первый фестиваль, было трудное время. В принципе, и сейчас тоже нелегкое время, но у нас поменялась не только ситуация во времени, мы выросли. Каждый год – это новые великие музыканты и новые имена, которые сюда приезжают. Мы начинали 20 лет назад, и, конечно, это была совсем другая ситуация. Это был Пицундский храм, и для меня это было очень важно. Вы, наверное, знаете, что фестиваль – это память о моих родителях. Я очень надеюсь, что они мне всегда помогают и что для них такая гордость, что я занимаюсь своим любимым делом. И что мой фестиваль – абсолютно благотворительный, и я, конечно, все собранные деньги оставляю здесь, оставляю музыкальному училищу, музыкальным школам… Я абсолютно счастлива, что у нас фестиваль за 20 лет очень вырос: и географически, и имена другие, и программы мы очень разные изысканные привозили. Мне кажется, что у этого фестиваля есть своя ниша, такая очень высокая, и я этим горжусь».

Отвечая на вопрос о том, есть ли перспектива создания в Абхазии собственной оперы, Хибла Герзмава сказала: «Вы знаете, я двадцать лет пытаюсь это сделать, но у нас нет даже концертного зала, и я не знаю, возможно ли сделать здесь оперный театр? Вы помните нашу «Медею» театра Станиславского и Немировича-Данченко и «Летучую мышь», мы, конечно же, могли бы привозить сюда оперные спектакли, но у нас, к сожалению, нет площадки. Меня это удручает, для меня это грустно, но я очень надеюсь, что когда-то эта ситуация поменяется. Я мечтала бы, конечно, вот этот театр сделать, быть может, драматическим и оперным театром, как, например, Театр Станиславского и Немировича-Данченко. Там есть и балет, и опера, и они прекрасно уживаются вместе, вполне может быть, что это было бы прекрасно. Но давайте подождем, может быть, как-то ситуация у нас поменяется. Самое главное, что у нас есть зритель, который с удовольствием приходит на классические концерты, не только на оперу, но и на сольные концерты с оркестром, поэтому я очень надеюсь, что эта тема не закрыта!» Вечер оперной музыки открыл Юлиан Макаров, ведущий авторской программы «Главная роль» на телеканале «Россия К», он зачитал приветственное письмо министра культуры России Ольги Любимовой и поприветствовал артистов и публику.

Оркестр «Виртуозы Москвы» увертюрой из оперы Россини «Сеньор Брускино» дал старт фестивалю. В исполнении Хиблы Герзмава прозвучали арии Тоски из оперы Пуччини «Тоска» и Леоноры из оперы Верди «Сила судьбы», два дуэта с Миграном Агаджаняном из оперы «Тоска» (дуэт Тоски и Каварадосси) и из оперетты «Веселая вдова» Легара, а также дуэт с Василием Ладюком из оперы Верди «Трубадур». Вероника Джиоева (сопрано), родилась в Цхинвале, она – выпускница Санкт-Петербургской консерватории, победительница телеконкурса оперных певцов «Большая опера» в 2011 году, участница многих международных вокальных конкурсов, приглашенная солистка Большого театра, в 2014 году была номинирована на премию «Золотая маска» за «Лучшую женскую роль» Елизаветы Валуа в опере Верди «Дон Карлос» в постановке Большого театра России. Вероника Джиоева спела для сухумской публики болеро Елены из оперы Верди «Сицилийская вечерня». Василий Ладюк (баритон) родился в Праге, окончил Московское хоровое училище им. А.В. Свешникова, в 2001-м – вокальный и дирижерско-хоровой факультет Академии хорового искусства им. В.С.Попова и аспирантуру там же (класс Дмитрия Вдовина). С 2003 года – солист театра Новая опера, с 2007 года – приглашенный солист Большого театра, выступал на сцене таких известных оперных театров, как Метрополитен-опера, Театр Ла Скала, Театр Ла Фениче и других. На сцене Абхазского драмтеатра исполнил арию Фигаро из оперы Россини «Севильский цирюльник», арию с шампанским из оперы Моцарта «Дон Жуан», с Миграном Агаджаняном они спели дуэт из оперы Верди «Дон Карлос», а с Хиблой Герзмава – дуэт из оперы Верди «Трубадур». Мигран Агаджанян (тенор) родом из Ростова-на-Дону, выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории, лауреат Международного конкурса имени Чайковского и лауреат VIII Международного конкурса оперных певцов им. Елены Образцовой и других международных конкурсов, прошел курс обучения в Национальной академии Санта-Чечилия в Риме у Ренаты Скотто и Джузеппе Саббатини. Стажировался в Метрополитен-опера и Лирической опере Чикаго. Приглашенный солист Мариинского театра. Исполнил арию Рудольфа из оперы Верди «Луиза Миллер», вместе с Хиблой Герзмава спел дуэт из оперы Пуччини «Тоска» и дуэт из оперетты Легара «Веселая вдова». Кристина Чкотуа станцевала несколько партий из балетов Пуни, Дриго и Асафьева. В театре был аншлаг, и публика принимала артистов тепло. Не все желающие смогли поместиться в зале Абхазского драматического театра, для тех, кому не достались билеты, на площади перед театром был установлен большой экран и шла прямая трансляция концерта. В финале артисты вышли к публике на площадь и спели у фонтана еще три арии и абхазскую Песню о Скале.