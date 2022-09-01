SOVA: пророссийский активист из Донбасса ведет бизнес в Грузии

В Грузии находится Даниил Деев – пророссийский активист из Донбасса, сообщает издание SOVA. 22-летний Деев числится в списке украинского «Миротворца» как «пособник террористов и оккупантов». Проект «Миротворец» отслеживает лиц, нарушающих, по мнению авторов базы, украинское законодательство и совершающих преступления против страны.

Даниил Деев в недавнем прошлом пожимал руку главе самопровозглашенной «ДНР» Денису Пушилину и говорил в сюжетах российского Первого канала о «нацистах» в Донецке.

Как пишет SOVA, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Деев мог воевать в Мариуполе на стороне армии РФ. В своем инстаграме он опубликовал фотографию в военной форме, подписав ее: «Слышу ZOV». На фоне буквы Z Деев также публиковал отчет «чего лишилась Украина за 6 часов войны с Россией», сопроводив это подписью: «Помянем, но это только начало. Мы уже дышим вам в спину, оборачивайтесь».

В Грузии он ведет финансовую деятельность. В частности, занимается привлечением клиентов из России, которым предлагает помощь и посредничество в проведении финансовых операций. В Грузию, по словам Даниила, он приехал «абсолютно случайно».

«Мы с моей командой держали маршрут в Турцию и по пути заехали открыть грузинские карты», – пишет он в своем инстаграм-посте от 27 августа.