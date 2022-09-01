Сегодня в Абхазии распахнули двери для школьников 153 общеобразовательные школы. В 2022 году в первый класс пошли более 2500 детей, всего 28 тысяч учеников и 3800 учителей.

Нынче День знаний прошел в республике, что называется, без помех. Пришелся он на будний день, то есть занятия в школах начались именно 1 сентября. Остались в прошлом и два года бушевавшей в мире коронавирусной пандемии, в один их которых школьные занятия в Абхазии из-за карантина пришлось начинать позднее. (Сейчас, правда, набирает силу волна коронавирусного штамма «омикрон», но все надеются, что без карантина удастся обойтись.) И, наконец, с погодой повезло: не было ни дождя (только рано утром он покрапал), ни жары, которая нередко случается в Абхазии в начале сентября, в результате чего во время торжественных линеек некоторым малышам на солнцепеке становилось плохо…

Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил в тексте на своем сайте учащихся, педагогов и родителей с началом учебного года, подчеркнув:

«Время учебы, как школьное, так и студенческое, – это очень важная пора в жизни. Это период, когда раскрываются таланты, когда создается основа для достижений в сферах, с которыми вы, дорогие учащиеся, связываете свою профессиональную жизнь».

А в девять утра сегодня он в сопровождении министра образования и языковой политики Абхазии Инала Габлия приехал на первый звонок в сухумскую абхазскую 1-ю среднюю школу имени Баграта Шинкуба. Нынче здесь 76 первоклассников, разделенных на три потока, из них 44 мальчика и 32 девочки. Директор школы Нонна Делба, открывая торжественную линейку, отметила, что это учебное заведение является самой молодой школой в Абхазии - она была открыта в 1999 году. За минувшие годы 24 ее выпускника окончили школу на золотую медаль, 17 – на серебряную. В школе работают 58 учителей.

Аслан Бжания поздравил школьников, учителей и родителей с Днем знаний и отметил: «Ваша школа носит имя народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба, это возлагает на вас особую ответственность. В добрый путь!» Инал Габлия, поздравив школьников, от главы государства вручил директору школы сертификат на приобретение компьютерной техники. После торжественной линейки почетные гости осмотрели школу и кабинет, где располагается музей Баграта Шинкуба.

После этого Аслан Бжания и Инал Габлия направились в сухумскую 9-ю среднюю школу имени Ованеса Туманяна. Это единственная в городе армянская школа. Сегодня там был особый первый звонок. Дело в том, что ее здание очень давно не ремонтировалось и находилось в удручающем состоянии. Весной этого года сочинский бизнесмен Айк Зебелян, работающий в сфере строительства, а в 1992 году окончивший в этой школе девять классов, взялся за ее восстановление и слово свое сдержал.

И вот уже в седьмой раз ежегодную акцию в преддверии Дня знаний под названием «Счастливое 1 сентября» проводит в Абхазии благотворительная общественная организация «Киараз». Ее директор Кадыр Аргун рассказал сегодня «Эху Кавказа»:

«Одна из основных акций нашей организации – приобретение канцелярских принадлежностей для школьников из малообеспеченных семей. Что входит в эту «канцелярию», начиная с нулевого класса по одиннадцатый класс? По каждому классу есть свой перечень. Это тетради, ручки, фломастеры, краски, альбомы, цветной картон, цветная бумага, пластилин… Все это мы обеспечиваем. Но, к сожалению, у нас нет такой возможности – приобрести для всех своих подопечных школьную форму, портфели. Но если кто-то жертвует это, мы раздаем. Вот нам буквально две недели назад принесли в наш офис наши друзья школьную форму. Но у нас в разных школах разная форма. И поэтому эта форменная одежда подошла в основном сельским детям. Там нет строгого положения о виде формы, и вот тем, кому она подходила, мы раздавали. Раздача уже третий день идет. Больше шестисот детей обеспечены канцелярией. В процессе работы очень много волонтеров откликнулось, которые помогали формировать на каждого ребенка пакет канцелярских принадлежностей».

Было собрано около четырехсот тысяч рублей для этой «канцелярии», говорит Кадыр и продолжает:

«Мы заказ сделали через интернет-магазин товара на 800 тысяч рублей, и нам сделали скидку где-то на 400 тысяч. Ну, мы на большую сумму делали заказ, и, видимо, поэтому они нам скидку такую сделали.

– Ваши подопечные большей частью в сельской местности живут?

– В основном, да. Это порядка трехсот семей, или восемьсот и более детей. Кроме того, к нам приходят репатрианты, которые также нуждаются в нашей поддержке. Это из Сирии, вот сегодня пришли, и мы им выдаем канцтовары».

А в завершение разговора я решил поинтересоваться, как дела у малыша, который родился несколько лет назад у молодых супругов Кадыра Аргуна и Каммы Гопия, стоявшей у истоков создания организации «Киараз» (у него редкое в современной Абхазии имя – Ашхангерий. Так звали дедушку нынешнего президента Абхазии, прожившего, как писали в свое время, 148 лет ровесника Пушкина):

«Ну, а Ашхангерий уже когда в школу пойдет?

– Ашхангерий пока в садик ходит, ему четвертый год пошел.

– Ну, через года три, значит…

– По утрам встает: «Папа, а когда я в школу пойду?» Так у нас еще и Келешбей растет!»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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