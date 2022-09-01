Журналист Инал Хашиг в интервью Telegram-каналу «RESPUBLICA» рассказал о деталях встречи, которая состоялась в администрации президента на прошлой неделе по вопросу открытия границы с Грузией. Открытие границы позволит, в том числе, осуществлять транзит грузинских товаров в Россию.

Напомним, что в 2008 году в Абхазии введен полный запрет на провоз товаров через грузино-абхазскую границу, за исключением тех, которые перевозятся для личного пользования.

Инал Хашиг отметил, что главная тема встречи – транзит грузов в Грузию через Абхазию. В этой связи создана рабочая группа, в нее входят профильные чиновники и представители общественности – Астамур Тания и сам Инал Хашиг. Участники группы считают, что такой транзит необходим. Рабочую группу возглавляет помощник президента Валерий Папба.

Инал Хашиг сообщил: «На рабочем заседании присутствовали представители Министерства экономики, таможни, пограничной службы, аэропорта, железной дороги, мор-порта, также Астамур Тания, Адгур Харазия и я. Абхазия исторически была транзитным коридором. И сейчас это становится достаточно актуальным. За последние 30 лет мы превратились в некий тупик. Все товары проходят по одному маршруту: из Абхазии в Россию, из России в Абхазию. Каких-либо денег на транзите Абхазия практически не зарабатывала. После 24 февраля, когда противостояние между Западом и Россией, достигло апогея и на Россию наложили огромное количество санкций, в общем-то, глобальная трансформация произошла и с логистикой, и с логистическими центрами. Сейчас, когда происходят процессы организации новых логистических маршрутов, смотреть как реальные деньги, в которых нуждается Абхазия, уплывают от нас, весьма глупо. Тем более, когда Россия под санкциями Евросоюза, турецкое направление становится одним из главных транспортных хабов, по крайне мере, в нашем регионе. Не воспользоваться этим глупо».

Журналист уточнил, что рабочая группа рекомендовала президенту снять существующие ограничения деятельности КПП «Ингур».

«Это позволит нам принимать в одностороннем порядке различные транзитные грузы, которые идут из Армении, Турции. Это касается различных товаров и из Грузии. В конце концов, у нас есть Госстандарт, который должен сертифицировать эти товары по абхазским правилам… Никаких консультаций с Грузией мы не ведем. Учитывая, что мы, абхазское государство, и мы сами определяем, какие товары входят и выходят из нашей территории», – подчеркнул Инал Хашиг.

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Депутат пятого созыва парламента Тенгиз Агрба на своей странице в Facebook прокомментировал встречу посла России в Абхазии Михаила Шургалина с женщинами-активистками, которая состоялась 29 августа.

«Посол России в Абхазии таким образом поговорил с женщинами, что любой абхаз, если себя уважает и хочет, чтобы к нему подобное уважение было, не может даже разговаривать в таком духе и с таким человеком, не то что идти на какие бы то ни было условия. Депутаты, избранники народа, кто думает ратифицировать данное соглашение, должны понимать, что будут врагами абхазского народа и презираемы до конца жизни, и трястись будут, и ждать, когда их накажут. Как минимум обязательным условием должно быть, чтобы мы туда зашли и все детально там изучили прежде любых соглашений. Может быть, там что-то древнее, имеющее глобальное значение, кто знает? В любом случае, мы будем воевать в переносном смысле, и не дай бог, если без этого нельзя, то и в прямом самом смысле за этот заповедник со всеми, кто будет за передачу», – пообещал Тенгиз Агрба.

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Кандидат юридических наук Ираклий Бжинава считает, что не стоит торопиться со вступлением Абхазии в Союзное государство России и Беларуси, так как усматривает в этом дальнейшее поглощение суверенитета. Даже в случае признания независимости Республики Абхазия Белоруссией. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Напомним, что президент Аслан Бжания в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву заявил, что Абхазия готова вступить в Союзное государство России и Беларуси.

«Мы и так настолько тесно интегрированы с Российской Федерацией, что начала стираться тонкая грань между «стратегическим партнерством» и прямой зависимостью. Не хотелось бы из автономной республики в составе Грузинской ССР, побыв немного независимыми, стать автономным округом в составе Российской Федерации. Два слова по поводу части Пицунды: если посол действительно сказал, что соглашение 1995 года утеряло юридическую силу, то, значит, нератификация соглашения 2022 года открывает чудесную возможность вернуть все территории и саму госдачу в пользование и владение Республики Абхазия!»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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