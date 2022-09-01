Бельгия выиграла у Грузии в матче открытия «Евробаскет-2022» 

Сборная Грузии по баскетболу сегодня вечером сыграла в Тбилиси против Бельгии в матче открытия чемпионата Европы «Евробаскет-2022». Матч завершился победой гостей - 79:76, пишет агентство «Новости-Грузия».

Матч получился очень напряженным. Это была скорее игра на нервах, чем спортивная игра, в которой бельгийцы побеждали все 35 минут, отмечают комментаторы Общественного телевидения, которое вело трансляцию игры.

За три периода сборная Бельгии реализовала 9 3-очковых бросков и с трудом, но сохранила преимущество, набранное в первом периоде. В четвертом периоде они выигрывали уже с разницей в десять очков.

Тренер сборной Грузии всю игру искал оптимальную пятерку, но это ему так и не удалось. Комбинированная игра не сложилась ни у одной из команд. К началу четвертого периода Илиас Зурос нашел пятерых игроков, которые развернули игру: Макфадден, Джинчарадзе, Санадзе, Мамукелашвили, Битадзе.

Грузины продвинулись вперед 67:62. Однако на последних минутах у Гоги Битадзе заболела лодыжка, и, несмотря на большое желание, он не смог продолжить матч. Бельгийцы не сдались - 70:70 и был назначен овертайм.

В дополнительное время судьбу матча решил 3-очковый бросок – за 3 секунды до финальной сирены победу Бельгии принес Джонатан Табу – 79:76.