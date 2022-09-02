Премьер Грузии не поддерживает «раздувание полемики» о негативной роли США

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что «раздувание полемики» о негативной роли США не в интересах страны.

Об этом премьер заявил, комментируя обвинения депутатов парламента, покинувших правящую партию «Грузинская мечта» в конце июня. Бывшие члены большинства Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили основали общественное движение «Сила народа». Регулярно они выступают с критикой США, обвиняя американское посольство в попытках втягивания Грузии в войну и поддержке «радикальной оппозиции», которая желает революции.

«Я слышал критику от наших бывших товарищей по команде и полемику. Я вообще считаю, что дальнейшее расширение этой полемики, ее углубление и раздувание не в интересах нашей страны», – заявил Гарибашвили.

Хотя премьер прямо не осудил заявления «четверки», как того требуют оппоненты, и указал, что «критика от любого человека приемлема», он подтвердил приверженность партнерству с США.

«Я, как премьер-министр, наша управленческая команда обязаны, чтобы страна развивалась стабильно, для этого необходимо иметь сильных союзников. Таких, как США, Евросоюз, европейские государства. Наше маленькое государство с очень сильным народом не может добиться больших успехов без партнеров и союзников», – сказал он.

Он также позитивно отозвался о главе американского диппредставительства в Грузии Келли Дегнан, назвав ее «очень активным послом», передает агентство «Новости-Грузия».

«Мы уважаем Америку и ее представителей… Мое пожелание как премьер-министра – еще более бережно относиться к этим отношениям. Перед нами стоит много вызовов, наша страна оккупирована, над этим нужно много работать. Нам необходимо развитие, укрепление, процветание и укрепление этих отношений», – заявил Гарибашвили.