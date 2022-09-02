Российскому координатору грозит штраф за мониторинг выборов в Грузии

На координатора кировского «Голоса» Дениса Щадрина составили протокол об участии в деятельности «нежелательной» организации (статья 20.33 российского Кодекса об административных правонарушениях). Об этом сообщает «7×7» со ссылкой на текст протокола.

Как отмечает издание, поводом для протокола стало то, что Щадрин был наблюдателем на выборах мэра Тбилиси в октябре 2021 года. Силовикам стало об этом известно благодаря постам «Голоса» в фейсбуке.

По версии полиции, наблюдая за выборами, кировчанин сотрудничал через «Голос» с «Европейской сетью организаций по наблюдению за выборами» (ENEMO), которую в сентябре прошлого года в признали «нежелательной».

Как пишет Скат media, Шадрину грозит штраф до 15 тысяч рублей. В ближайшее время дело будет рассмотрено в суде.

«ОВД-Инфо» отмечает, что ранее аналогичное административное дело завели на активиста Евгения Долгополова. Он регистрировался в качестве наблюдателя на грузинские выборы от польской организации Political Accountability. Однако российские силовики обратили внимание на список наблюдателей, опубликованный председателем «Голоса» Романом Удотом, и решили, что Долгополов также сотрудничал с ENEMO. Активиста оштрафовали на пять тысяч рублей, пишет Медиазона.