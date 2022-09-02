Хвича Кварацхелия назван лучшим футболистом чемпионата Италии в августе

Популярная юмористическая телепередача «Ванос шоу» больше не будет выходить на телекомпании «Мтавари», пишет агентство «Новости-Грузия». Ведущий телепрограммы Вано Джавахишвили уже сообщил, что шоу переходит в телекомпанию «Пирвели» и будет транслироваться там в привычное для зрителей время – в пятницу, в 22:00.

«Как вы знаете, в связи с финансовым кризисом на «Мтавари» все передачи были закрыты, и у нас была вынужденная пауза. С нового сезона мы будем встречаться на «Пирвели». Ждем наших постоянных зрителей в тот же день и в то же время», - написал Вано Джавахишвили в соцсетях.

На «Мтавари» уход одной из самых рейтинговых передач объяснили финансовым кризисом и невозможностью обеспечить команду шоу привычной для них студией и зарплатами. Телекомпания распространила заявление, в котором сообщает, что из-за тяжелого финансового кризиса в середине июня закрыла свой главный павильон, где записывались или транслировались в прямом эфире программы неполитического характера. В «Мтавари» отмечают, что все программы на фоне кризиса перешли на самофинансирование, либо сократили расходы, либо выходят в прямом эфире. Однако команда «Ванос шоу» отказалась приспосабливаться к возникшим обстоятельствам.

«Сожалеем, что из-за нашего сложного финансового положения мы не смогли создать удовлетворительные условия для коллектива «Ванос шоу». Мы до сих пор должны им зарплату, как и абсолютно каждому сотруднику, который до сих пор работает в «Мтавари» - зачастую бесплатно - и до сих пор не уходит из компании», - сказано в заявлении оппозиционной телекомпании.

«Мтавари» также анонсировал новую юмористическую программу, которая будет выходить в пятницу в 22:00. В ней будет «меньше политики и больше юмора», отмечают на ТВ.

Оппозиционная телекомпания «Мтавари» вышла в эфир в июле 2019 года, ее основал уволенный из телекомпании «Рустави-2» Ника Гварамия - один из самых ярых критиков правительства «Грузинской мечты» и сподвижник третьего президента Михаила Саакашвили.

«Мтавари» быстро стал одним из самых рейтинговых ТВ Грузии, однако в этом году компания переживает серьезные проблемы, на которые повлиял и арест Ники Гварамия. Тбилисский городской суд в мае 2022 года отправил Гварамия в тюрьму на три с половиной года, избрав таким образом крайнюю меру по статье «превышение полномочий».