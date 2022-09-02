Концерты российских исполнителей, которые должны были пройти этой осенью в тбилисском Дворце спорта, отменены. И, как предположили в компании, занимавшейся реализацией билетов – biletebi.ge, – по политическим причинам. В самом Дворце спорта политику просят не вмешивать.

Этой осенью во Дворце спорта должны были пройти концерты трех крупных российских исполнителей. Это «Машина времени» с ее лидером Андреем Макаревичем, Валерий Меладзе и Максим Галкин.

Сегодня компания biletebi.ge, успевшая продать тысячи билетов на их выступления, заявила, что Дворец спорта отказался от проведения мероприятий. Формальная причина, говорится в заявлении, заключается в необходимости проведения ремонта. Впрочем, на деле, считают в компании, решение продиктовано политическими мотивами – концерты неугодных российских исполнителей приказали отменить «сверху».

«Невообразимо, что частная организация по своей инициативе отказывается от дохода и идет на такой репутационный ущерб. Разумеется, это произошло ввиду политического контекста. Были запрещены артисты (Макаревич, Галкин), которые открыто поддерживают Украину и которых поддерживают украинцы», – заявляют в biletebi.ge.

В компании называют произошедшее «контрольным выстрелом в концертную индустрию».

«За этими тремя отмененными концертами последуют (уже последовали) и многие другие, потому что никто не рискнет в такой среде вкладывать деньги в и так довольно рискованную логистику (…) Нам нужны точные правила игры, чтобы мы не были зависимы от кулуарных запретов чиновников, особенно в наиболее критическом моменте, с максимальным причинением ущерба», – сказано в заявлении компании.

В администрации Дворца спорта настаивают: политика ни при чем. По словам ее представителя Миши Эдзгверадзе, у здания проблемы инфраструктурного толка, о которых они узнали неделю назад.

«[Проблемы] есть с вентиляцией, системой кондиционирования, все это связано с вопросами безопасности».

При этом Эдзгверадзе называет абсурдом, что отмена выступлений может быть связана с политикой.

«Мы ведь дали согласие на проведение этих концертов. Это было два месяца назад. Почему мы бы сейчас изменили мнение?»

Пока билеты на все три концерта остаются в продаже. По словам представителя biletebi.ge Георгия Чхиквишвили, еще не начат процесс возвращения стоимости билетов людям, купившим их. Компания ждет ответа от организаторов выступлений. Часть из них сейчас пытается найти альтернативные площадки для проведения концертов, что будет непросто, учитывая, что вместительность Дворца спорта не идет в сравнение с другими залами в грузинской столице.

В то же время пресс-секретарь группы «Машина времени» Антон Чернин подтвердил «Эху Кавказа», что организаторы ищут другое место для проведения концерта в Тбилиси на ту же дату – 24 сентября.

Подписывайтесь на нас в соцсетях