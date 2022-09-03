Тело погибшего в Украине грузинского добровольца ​​Гелы Гогия доставили на родину

Тело грузинского добровольца Гелы Гогия, погибшего в Украине, на рассвете было доставлено на родину, сообщает Общественный вещатель Грузии. Члены семьи, родственники и граждане, собравшиеся в Тбилисском международном аэропорту, почтили память грузинского бойца.

Гела Гогия воевал в городе Краматорске. По словам его родственников, он и его соратники попали под ракетный обстрел 26 августа. От полученных ранений Гогия скончался, несколько бойцов получили ранения. Гела Гогия был участником войны в Абхазии. Последние годы он жил в Украине и с первого дня воевал против российских войск.

Утром тело грузинского бойца доставят в церковь Кашвети, а затем перевезут и похоронят во вторник в родном Сенаки.

После 24 февраля на войне в Украине погибло 19 грузинских бойцов.