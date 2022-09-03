Жителя села в центральной Грузии задержали за поджог шести домов

Прокуратура предъявила обвинение жителю Карельского района Грузии, из-за которого сгорело шесть домов стоимостью 300 тысяч лари (около 100 тысяч долларов), хозяйственные постройки и фруктовые сады, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Как выясняется из материалов дела, житель села Элбакианткари 28 августа в пьяном виде развел костер во дворе своего дома, чтобы сжечь мусор и отходы. Несмотря на то, что односельчане просили его потушить костер и предупреждали, что огонь может перекинуться на соседей, мужчина просто прогнал советчиков. В итоге пожар все-таки возник и распространился на большую территорию.

Полиция задержала виновника в тот же день и уже отправила в предварительное заключение. Ему предъявлено обвинение по статье 187 Уголовного кодекса Грузии «Порча, уничтожение, поджог чужого имущества, повлекшие тяжкие последствия». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет.