В Грузии ужесточаются штрафы за превышение скорости

МВД Грузии выступает с законодательной инициативой по увеличению штрафов за превышение скорости. Новый законодательный пакет будет представлен на заседании бюро 5 сентября, сообщает Общественный вещатель.

Согласно изменениям, ужесточаются действующие санкции за превышение скорости – если водитель превысит скорость более чем на 40 км/ч, вместо 150 лари он будет оштрафован на 300 лари.

Согласно изменениям, санкция ужесточается, если превышение скорости привело к возникновению аварийной ситуации, что влечет за собой штраф в размере 400 лари вместо 300 лари, а также если превышение скорости привело к легкому повреждению транспортного средства, груза, дороги, дорожной или другой постройки, а также имущества или тела человека, штраф составит 600 лари вместо 500 лари.

Вместе с тем, превышение скорости лицом, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки в пределах административных границ муниципалитета, междугородние регулярные пассажирские перевозки или международные регулярные пассажирские перевозки, установленные международными договорами, повлечет штраф в размере 400 лари вместо 300 лари.

Также наказуемо будет умышленное пускание в занос транспортного средства или выполнение кругового вращения путем скольжения - т.н. дрифт. Это действие повлечет за собой штраф в размере 300 лари. В законопроекте говорится, что если данное действие повлекло за собой легкий ущерб транспортному средству, грузу, дороге, дорожной или другой постройке, имуществу или телу человека, это повлечет штраф нарушителя в размере 500 лари.

В законопроекте уточняется, что в случае совершения данного действия во время участия в спортивном мероприятии, проводимом в соответствии с законом, лицо не будет привлекаться к ответственности.