Минобразования Грузии: частная русская школа School Club Georgia не получала аккредитации

Министерство образования и науки Грузии прокомментировало сообщения об открытии частной русской школы в Батуми и Тбилиси. По данным ведомства, School Club Georgia не получала авторизации и не имеет права осуществлять общеобразовательную деятельность в Грузии.

В министерстве подчеркнули, что авторизация обязательна как для государственных, так и для частных учебных заведений. Национальный центр развития качества образования уже обратился в соответствующие структуры с просьбой изучить вопрос. В Минобразования напомнили, что незаконная образовательная деятельность является уголовно наказуемым деянием (статья 192 УК Грузии) и наказывается штрафом или лишением свободы на срок от одного до трех лет.

Прокомментировали сообщения об открытии школы и в правительстве Аджарии. По словам министра образования, культуры и спорта автономной республики Майи Хаджишвили, им не поступала документация для аккредитации нового учебного заведения. Одновременно она заявила, что сейчас региональное министерство продолжает работу по усилению украинской школы – планируется начать обучение порядка тысячи детей.

Об открытии в Батуми частной русской школы сообщило издание Batumelebi. По его информации, хотя на здании написано, что там расположен развивающий центр, в частной беседе преподаватели и директор Наталья Георгиева (гражданка РФ) подтверждают, что это – учебное заведение для русскоязычных детей, где уроки проводятся с первого по седьмой класс.

При первой встрече журналистам сказали, что деятельность школы признана легитимной со стороны Министерства образования РФ. Учебный процесс осуществляется по российской программе, а экзамены ученики сдают дистанционно в Москве и Санкт-Петербурге. В школе также сообщили, что в каждом классе – по 7 или 8 детей, а обучение стоит 750 лари в месяц в Батуми, 800 лари в Тбилиси (около 260-280 долларов соответственно).

На просьбу журналистов рассказать, как на уроках истории детям рассказывают об оккупации Грузии или российско-грузинской войне 2008 года, Наталья Георгиева сказала, что они разделяют позицию большинства жителей страны. Директор также сообщила, что их школу курирует отделение культуры Службы государственной безопасности Грузии, с которым они согласуют такие вопросы.

При этом просьба Batumelebi назвать сотрудника СГБ, который курирует School Club Georgia, вызвала раздражение Георгиевой. Она обвинила журналистов в желании устроить провокацию и пообещала, что из Службы госбезопасности им сами позвонят.