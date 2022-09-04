Евробаскет 2022: Грузия проиграла Испании - решающий матч с Турцией 4 сентября

Сборная Грузии по баскетболу провела второй матч за два месяца против действующего чемпиона мира Испании.

4 июля встречу на отборочном этапе Кубка мира в Тбилиси грузины выиграли 82:76, а накануне, 3 сентября, во втором раунде Евробаскета, проиграли 64:90.

Сборная Грузии играет без капитана – Торнике Шенгелия получил серьезную травму плеча, пишет агентство «Новости-Грузия».

Грузия начала с высокой пятерки: Битадзе-Шермадини-Мамукелашвили. Но вскоре главный тренер вывел из игры Битадзе, который недавно получил травму лодыжки.

Обе команды много боролись в обороне и первый тайм получился малорезультативным — 40:31 в пользу Испании. Решающим выдался третий период, в котором ничего положительного об обороне сборной Грузии сказать нельзя – гости выиграли 31:16 и продвинулись вперед 71:47 до четвертого тура. Устранить такую разницу с испанской командой - непростая задача для многих фаворитов Евробаскета.

На четвертой минуте четвертого тура тренер грузинской сборной вывел из игры Тэда Макфаддена. Перед этим на скамейку запасных сели Георгий Шермадини и Мамукелашвили. Это означало, что Илаис Зурос уже думал о следующем матче – 4 сентября соперником сборной Грузии будет Турция.