В Москве на этой неделе простились с первым и последним президентом СССР Михаилом Горбачевым. Дискуссии о его личности и роли в истории развернулись во многих странах бывшего Союза: для одних он развалил могучую державу, другим даровал свободу. «Эхо Кавказа» узнало мнение жителей Цхинвала о Михаиле Горбачеве.

– Как вы оцениваете роль Михаила Горбачева в новейшей истории?

Марина: Отрицательно по всем вопросам, по всем фронтам. Все. При нем все разрушилось – и Советский Союз, и армия, и государство.

Жанна: Очень отрицательно отношусь к его роли. Все, что происходит сегодня, – это его наследие. Если бы он и его шайка – Шушкевич, Кравчук, и т.д., если бы не они, то того, что сейчас происходит, а мы на грани третьей мировой войны, не было бы. Они неправильно все распределили, все развалили, ни о ком и ни о чем не думали. Лично для нас, в нашей жизни он сыграл очень плохую роль. Нас не защитил, нас развалил, и хотя у нас прошел референдум, подарил нас грузинам, грузинским фашистам. Почти 20 лет у нас война была. И еще неясно, как будет сейчас.

Алан: Плохо. Это он все разрушил – целую страну, жизни миллионов людей. Очень плохо я оцениваю его роль. И у нас бы так не случилось в 1989 году, не было бы войны, если бы не разрушился Советский Союз. А Советский Союз хотели развалить и при Брежневе, но он не согласился на это, а Горбачев согласился. Если бы не Горбачев, у нас бы такого не случилось.

Лариса: Я считаю, что Михаил Горбачев сыграл очень негативную роль в истории СССР, потому что именно из-за его непродуманных действий, его непродуманной внешней политике развалилась такая великая страна, как СССР. Этот человек повинен в искалеченных судьбах миллионов людей. Я думаю, что он не заслуживает ни сочувствия, ни уважения, если говорить приличными словами. Я думаю, представители многих народов будут о нем ровно такого же мнения, потому что именно из-за него в разных точках ранее великой страны случились локальные войны, которые понесли за собой неслыханные жертвы.

Зарема: Он разрушил Союз Советских Социалистических Республик. Вот и все. А мы тогда жили хорошо, без войны, бес всего. А сейчас вон все стреляют, все плохо живут.

Алана: Отрицательно. Не скажу, что прямо негативно, но то, что сейчас происходит на Украине, это отчасти, я считаю, его вина. Когда наши войска, то есть российские войска были в Европе, и когда из НАТО к нему пришли на переговоры и сказали, что сейчас мирное время, нет войны и войска надо выводить, он послушал. Я считаю, это как-то повлияло на то, что происходит сегодня. Я даже знаю, что недавно, еще до своей смерти, когда началась война, он извинялся за то, что это была его вина. Он признавал, что допустил ошибку.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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