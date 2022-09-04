СМИ Южной Осетии на этой неделе писали о символической дате – 100 днях со дня вступления в должность президента республики Алана Гаглоева. «В списке основных ньюсмейкеров в Южной Осетии за прошедшие 100 дней одну из первых позиций прочно удерживала прокуратура, которая по поручению президента Алана Гаглоева проводит масштабные проверки почти по всем ключевым ведомствам и министерствам», – пишет газета «Южная Осетия». В результате уже выявлены многомиллионные хищения в ГУП «Дорэкспострой», в Министерстве обороны, в ГУП «Водоканал» и в других структурах, возбуждены уголовные дела в отношении многих должностных лиц. Расследование ведется и по итогам изучения Акта казначейства России из 388 страниц, составленного после проверок, проведенных в республике в 2019-2022 годах. На основе материалов российских аудиторов проверяются 52 организации. Расследуются также факты незаконной выдачи югоосетинских паспортов, наградного оружия, незаконного присвоения государственного имуществ и т.д. «Главная задача, которая поставлена перед Генеральной прокуратурой главой государства, – возвратить в бюджет расхищенные средства… Когда они поймут, что за хищения им придется сесть, то выяснится и то, где деньги. По бумагам понятно, что бюджетные средства уходили в чьи-то карманы. Надо привлечь всех виновных и вернуть деньги», – приводит слова президента газета.

«Завышенные ожидания электората диктуют президенту быстрый и четкий алгоритм действий по восстановлению законности и справедливости в стране, люди с первого дня ждут, что будут призваны к ответственности лица, виновные в совершении резонансных преступлений, разрешен Цнелисский кризис и навсегда ликвидированы пробки на таможне. К сожалению, с таким наследием, бонусом к которому была пустая казна, приступил к работе Алан Эдуардович», – пишет газета «Республика». А первоочередной и самой деликатной проблемой автор считает наследие предыдущего президента Анатолия Бибилова в виде указа о проведении референдума по присоединению к России, который он подписал уже в ходе предвыборной кампании. «Указ проигравшего выборы А. Бибилова можно было отменить, но А. Гаглоев вместо этого подписал новый Указ «О путях дальнейшей интеграции Республики Южная Осетия и Российской Федерации», в котором призвал учесть неопределенность правовых последствий вопроса, выносимого на референдум», – пишет газета. Нельзя было обойти стороной и недовольство части населения некой нерасторопностью новых властей. «За сто дней, конечно, можно было продемонстрировать более яркие, даже эксцентричные шаги, но показушный стиль работы определенно не подходит Алану Гаглоеву. В любом случае, сейчас, после ста дней президентства, его стиль руководства для избирателей все еще новый, и, более того, этот стиль во многом формируется запросами граждан», – считает «Республика».

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Еще одна дата, о которой написали все СМИ Южной Осетии, это два года с резонансного убийства Инала Джабиева. Он умер 28 августа 2020 года в ходе допросов с применением пыток в здании криминальной милиции. И буквально на этой же неделе Верховный суд республики принял решение возвратить дело в Цхинвальский городской суд. Ранее потерпевшие направили ходатайство о возвращении материалов уголовного дела на доследование в прокуратуру, суд ходатайство удовлетворил, а Верховный суд, по ходатайству уже обвиняемых, возвратил дело в суд. Ситуацию комментирует телеграм-канал «Ирон Бонварнон». «Обвиняемые обжаловали решение городского суда и добились своего: Верховный суд во главе с Олесей Кочиевой принял сторону убийц Джабиева и вернул дело обратно в городской суд. Это значит, что его рассмотрение будет продолжено по той же схеме и ничего убийцам Джабиева не грозит. Максимум – превышение должностных полномочий. Обжаловать это решение уже негде, и теперь остается ждать приговора по этой статье», – объясняет автор. «В сухом остатке мы видим, как намеренно разваливавшееся при Бибилове-Джагаеве дело Джабиева продолжает разваливаться при Алане Гаглоеве», – заключает он.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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