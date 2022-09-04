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Евробаскет 2022: два овертайма и эффектная победа сборной Грузии над Турцией
Сборная Грузии по баскетболу провела третий матч на проходящем в Тбилиси Чемпионате Европы. Грузинская команда встречалась с Турцией, которая до этого выиграла оба матча. В предыдущих турах грузинские баскетболисты проиграли - сначала Бельгии, а затем Испании. На этот раз встреча завершилась победой Грузии - 88:83.
10 000 болельщиков наблюдали за игрой нашей команды с трибун, а их заряд передавался на площадку, сообщает Общественный вещатель. Сборная Грузии была предельно сконцентрирована, нежели в предыдущих встречах.
Основное время матча закончилось с равным счетом - 66:66. В дополнительное время сборная Грузии отставала с разницей в 5 очков. Однако два 3-очковых Тэда Макфаддена вернули Грузию в игру - 75:75, и был назначен второй овертайм.
За минуту до конца дополнительного времени 3-очковый Мамукелашвили вывел Грузию вперед - 84:81, а за 21 секунду до конца овертайма на линии пробивания штрафных стоял Рати Андроникашвили. В это время тренер сборной Турции Эргин Атаман получил технический штраф, и Грузия получила право на дополнительный штрафной бросок.
После штрафных Андроникашвили и Макфаддена Грузия вышла вперед 86:81. В итоге матч завершился в пользу Грузии - 88:83.
Другие новости дня
У побережья Латвии в море упал частный самолет
У берегов Латвии в Балтийское море упал частный легкомоторный самолет Cessna. Идет спасательная операция.
Самолет летел из испанского города Херес. Он не указал пункта своего назначения. Как следует из данных сайта Flightradar24, он дважды менял курс - над Парижем и над Кельном - и летел на северо-восток вдоль побережья Латвии, когда внезапно начал снижаться и терять скорость, после чего упал в море неподалеку от портового города Вентспилс.
Как пишет агентство Reuters, когда самолет следовал через воздушное пространство Германии и Дании, в воздух для его проверки были подняты истребители этих стран. Пилоты сообщили, что им не удалось разглядеть, кто управляет Cessna. Германская газета Bild пишет, что на борту были предположительно 4 человека, в том числе двое детей. Источники этой информации неясны. Пока нет никаких данных о личности тех, кто был на борту. Самолет зарегистрирован в Австрии и принадлежит германской лизинговой компании.
У побережья Латвии идет спасательная операция, в которой, кроме латвийских судов, участвуют и вертолеты из Литвы и Швеции.
К ночи удалось локализовать все очаги пожаров в окрестностях Тбилиси
Сразу в нескольких точках в окрестностях Тбилиси в воскресенье вспыхнули лесные пожары. Огонь на склонах горах был виден из центра города, пишет агентство «Новости-Грузия».
Служба по чрезвычайным ситуациям подтвердила три серьезных пожара в окрестностях Тбилиси: Цавкиси, Цхнетская трасса и Напетвреби. По данным ТВ «Мтавари», было еще два возгорания, которые были оперативно потушены.
К ночи удалось локализовать все очаги пожаров. На Цхнетской трассе пожарным голыми руками активно помогали местные жители. Очевидцы рассказывают, что многие останавливали свои машины, или выходили из рейсовых автобусов, чтобы присоединиться к тушению пожаров.
Почти весь август и начало сентября в Грузии держалась высокая температура воздуха и агентство окружающей среды предупреждало об угрозе лесных пожаров. По данным экопроекта «Мой город убивает», за последний месяц в Грузии произошло до 30 лесных пожаров. Самым серьезным был пожар в Боржомском ущелье, который тушили две недели и понадобилась помощь турецкой авиации.
На тушение нескольких пожаров властям страны пришлось перебросить армию.
Лесные пожары происходят в Грузии каждое лето, но в этом году их было необычно много. Соцсети активно обсуждают возможность поджогов, премьер Грузии поручил МВД проверить эту версию - но следствие обнаружило виновника только в одном случае. Им оказался житель Карельского района, который в пьяном состоянии жег мусор во дворе, в итоге огонь распространился и сгорели шесть соседних домов.
В воскресенье, 4 сентября, перестало действовать предупреждение о повышенной угрозе лесных пожаров - с понедельника ожидается резкое понижение температуры воздуха по стране на 10-15%, до +20/+25. Синоптики обещают дожди.
«Улыбающийся Папа» Иоанн Павел I причислен к лику блаженных
Папа Римский Франциск причислил к лику блаженных одного из своих предшественников - Папу Иоанна Павла I. Церемония беатификации прошла в воскресенье на площади святого Петра в Ватикане при участии десятков тысяч верующих. Беатификация - предпоследний шаг на пути к канонизации, то есть причислению к лику святых.
Иоанн Павел I, в миру Альбино Лучани, возглавлял Католическую церковь в 1978 году. Его понтификат длился всего 33 дня - один из самых кратких понтификатов в истории церкви. Будучи избранным Папой 26 августа 1978 года, 29 сентября он скончался.
Со скоропостижной смертью Папы связан ряд конспирологических теорий. В частности, утверждалось, что он был отравлен. Эпизод с «отравлением» Иоанна Павла I попал и в третью часть фильма «Крестный отец». Ватикан утверждает, что Папа умер от естественных причин - от инфаркта.
Иоанна Павла I называли «Улыбающимся Папой», о его улыбке вспомнил и Папа Франциск во время церемонии беатификации, сказав, что своей улыбкой его предшественник «мог свидетельствовать о доброте Господа». Лучани был сторонником церковных реформ, выступал за простоту и скромность, против интриг. На данный момент он - последний итальянец, избранный Папой Римским. Иоанн Павел I впервые в истории церкви при восхождении на папский престол взял себе два имени - это же повторил его непосредственный преемник, кардинал Кароль Войтыла, после избрания Папой взявший имя Иоанна Павла II (канонизирован в 2014 году).
Церковь официально признала чудом исцеление аргентинской девочки, родители которой молились Иоанну Павлу I. Это позволило причислить его к лику блаженных. Для канонизации необходимо официальное признание второго чуда.
В окрестностях Тбилиси ведется борьба с огнем одновременно в трех направлениях
В окрестностях Тбилиси сегодня, 4 сентября, ведется борьба с огнем одновременно в трех направлениях.
В Службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что «пожарные расчеты работают по всем трем направлениям - в Цхнети, Цавкиси и Напетвреби». На данном этапе дополнительная информация недоступна.
По словам очевидцев, огонь перекинулся на территорию, прилегающую к цхнетской трассе, в районе поворота на поселок Каклеби.
Пугачева: При Горбачеве мы обрели свободу, перестали быть «Империей зла»
Певица Алла Пугачева, о возвращении которой в Россию стало известно в прошлом месяце, прокомментировала смерть бывшего президента СССР Михаила Горбачева, высоко оценив проводимую им политику и непрямо раскритиковав нынешнее положение дел.
Накануне Пугачева пришла на церемонию прощания с Горбачевым в Колонном зале Дома Союзов в Москве, а сегодня написала в инстаграме, что «давно так не рыдала».
«Ушла ЭПОХА в которой мы обрели свободу, перестали быть «Империей Зла» для всего Мира и исчез страх за будущее своих детей» - написала Пугачева, добавив, что последний советский лидер «отвергал насилие как способ политики и удержания собственной власти». Пугачева отметила, что политики могут совершать ошибки, главное, чтобы они «не были смертельны для всего человечества». «Куда то пропало человеколюбие и благородство. Пропало умение идти на компромисс» - пишет далее Пугачева, отмечая, что люди по-прежнему мечтают «жить без тревоги за будущее своих детей», и призывая искать компромиссы вместе (орфография сохранена - РС).
- После начала начала российского военного вторжения в Украину в феврале Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми уехала из России. 27 августа стало известно о ее возвращении в Россию.
- Пугачева заявляла, что не уезжала в эмиграцию, а лечилась и отдыхала за границей. По ее словам, в Москву она приехала, чтобы «порядок наводить. В моей голове, в вашей голове».
- Два дня назад в инстаграме Пугачевой появилась запись с критикой ранее резко раскритиковавшего ее режиссера Никиты Михалкова. Пугачева опубликовала отрывок из финальной сцены фильма Михалкова «Раба любви», в которой героиня Елены Соловей говорит: «Господа. Господа, вы - звери. Господа, вы будете прокляты своей страной». «Прекрасный фильм. Прекрасный режиссер. Куда же исчез прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков?» - написала Пугачева. Запись собрала более миллиона лайков. Михалков ранее неоднократно критиковал Пугачеву и Галкина за то, что они уехали после начала войны и не поддержали ее.
Михаил Горбачев, имя которого связано с политикой перестройки, способствовавшей демократическим переменам в СССР и завершившейся его распадом, умер 30 августа на 92-м году жизни. Многие западные лидеры и общественные деятели отметили роль Горбачева в мирном завершении холодной войны, его приверженность гуманистическим идеалам. Комментарии представителей российских властей о кончине Горбачева были сдержанными.
В годы правления Горбачева (1985-1991) Алла Пугачева была на пике популярности в СССР. Одним из последних указов Горбачева перед его уходом с поста президента был указ о предоставлении певице звания Народного артиста СССР - что было редкостью для артистов эстрады.
Опубликовано фото поднятия флага Украины над Высокопольем
Из Херсонской области поступают сообщения о продолжении наступления украинских военных и переходе под их контроль поселка городского типа Высокополье на севере области.
Сообщения официально не подтверждены ни Генштабом Украины, ни Минобороны России, однако они поступают из источников, связанных с обеими сторонами конфликта. В частности, депутат Верховной Рады Украины Юрий Мисягин в воскресенье опубликовал фотографию, на которой, по его словам, украинские солдаты поднимают флаг на крыше больницы в Высокополье.
Ряд российских телеграм-каналов, освещающих войну, утверждает, что российские войска были вынуждены оставить населенный пункт. Это же со ссылкой на свои источники подтверждает бывший командующий отрядами пророссийских сепаратистов Игорь Стрелков (Гиркин).
В районе Высокополья в последнее время шли бои, населенный пункт был одним из узлов российской обороны на севере Херсонской области. На карте, опубликованной накануне вечером американским Институтом изучения войны, Высокополье было отмечено на территории, которую контролируют российские войска.
- Генштаб Украины заявил о начале контрнаступления в Херсонской области в конце августа. При этом украинские военные и представители политического руководства призвали доверять только официальным сообщениям властей и не ждать быстрых отчётов об успехах. Минобороны России в последние дни несколько раз сообщало о "провале" контрнаступления. Отрывочные сведения, поступающие из зоны боевых действий, позволяют предположить, что идут активные бои с существенными потерями с обеих сторон. Взятие Высокополья, если оно подтвердится, станет, вероятно, самым существенным успехом украинских сил с начала наступления. Исследователи ISW считают, что контрнаступление вряд ли приведет к немедленному возвращению территории Херсонской области, и что украинские войска прежде всего стремятся нарушить логистические цепочки российских сил на юге страны и тем ослабить их возможности.
Посол США Салливан завершил работу в России и покинул Москву
Посол США в Российской Федерации Джон Салливан завершил свою работу в качестве главы американской дипмиссии в России и в воскресенье покинул Москву. Об этом говорится в сообщении посольства США в Москве.
О предстоящем завершении работы посла США в России и его отъезде ранее не сообщалось.
Как сказано в сообщении на сайте посольства, после отъезда Джон Салливан завершит сорокалетнюю карьеру на государственной службе. Обязанности поверенного в делах США в Москве будет исполнять Элизабет Руд - как говорится в сообщении, «до прибытия преемника посла Салливана». Иными словами, речь не идет о понижении уровня дипотношений США с Россией, предполагается, что в будущем в Москву прибудет новый посол.
Накануне Салливан представлял Соединенные Штаты на прощании с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Москве.
Джон Салливан был назначен послом США в России в декабре 2019 года, еще при президенте Дональде Трампе, и остался в должности после избрания президентом Джо Байдена. В апреле прошлого года, после обострения отношений США и России, он на время уехал из Москвы (российский посол ранее был отозван для консультаций из Вашингтона), однако в июне, после встречи президентов двух стран в Женеве, вернулся.
После начала российского вооруженного вторжения в Украину Салливан не был отозван из Москвы и продолжал исполнять свои обязанности посла в России. В опубликованном в апреле интервью Reuters, вспоминая свой приезд в Москву в январе 2020 года, Джон Салливан отмечает, что тогда «было очень плохо, а стало еще хуже».
Штат посольства США сократился с 1200 человек в 2017 году до примерно 130 человек, половину из которых составляют морские пехотинцы и сотрудники службы охраны. В феврале Москва распорядилась выслать заместителя Джона Салливана. В мае прошлого года правительство России внесло США в список «недружественных стран» и запретило американскому диппредставительству нанимать на работу российских граждан.
Участники Тбилисской международной конференции «Слава Украине» побывали в селе Одзиси
Участники Тбилисской международной конференции «Слава Украине» побывали в селе Одзиси, находящемся близ линии де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия, и на месте ознакомились с процессом незаконной «бордеризации», сообщает Общественный вещатель Грузии.
В частности, в село Одзиси прибыли директор глобальной политике Института Джорджа Буша Дэвид Крамер, депутат Европарламента Анна Фотыга, бывшие дипломаты США и другие.
«Это место становится постоянной остановкой для этой конференции. Мы считаем этот визит чрезвычайно важным как напоминание о том, через что прошла Грузия с 2008 года по сей день, это урок для нас. Вот почему мы считаем важным, чтобы наша делегация начала свой визит отсюда, как напоминание о том, с чем приходится жить каждый день. Это также выражение нашей поддержки Грузии, ее суверенитета и территориальной целостности. Мы будем продолжать поддерживать Грузию, чтобы однажды Грузия объединилась в рамках международно признанных границ», - заявил Дэвид Крамер.
Двухдневная международная конференция в Тбилиси начинается завтра. 6-ю Тбилисскую международную конференцию принимает Институте международного лидерства Маккейна, Институт Джорджа Буша-младшего и Центр исследований экономической политики.
Ежегодно в сентябре конференция собирает экспертов по региональной безопасности, грузинских политиков, гражданских активистов и представителей бизнеса.
Депутат Европарламента Анна Фотыга проводит встречи в Тбилиси
Депутат Европарламента, бывший министр иностранных дел Польши Анна Фотыга прибыла в Тбилиси, начав визит с посещения памятника Леху Качиньскому.
«Каждый визит в Грузию я начинаю с того, что отдаю дань уважения покойному президенту Польши, большому другу Грузии, который очень хорошо понимал российские угрозы», - сказала Фотыга.
Она сообщила, что находится в Тбилиси, чтобы обсудить евроинтеграцию Грузии, сближение страны с НАТО и действия России в Украине, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Я в Тбилиси, чтобы обсудить пути отражения российской агрессии. Победа Украины жизненно важна не только для Украины, но и для Польши, Грузии и всего свободного мира», - сказала Фотыга.
На данный момент анонсирована встреча депутата Европарламента с представителями оппозиционного Единого Национального движения. В правящей партии Грузии про Фотыгу ранее сказали, что она «друг Саакашвили и поэтому не может быть нашим другом».
Фотожурналиста Василия Крестьянинова не пустили в Грузию
Фотожурналиста Василия Крестьянинова, который сотрудничает с Associated Press и The Insider, не пустили на территорию Грузии.
Крестьянинов возвращался в Тбилиси, где он живет с ноября 2021 года, с «Конгресса свободной России» в Вильнюсе с пересадкой в Ереване. По словам журналиста, в аэропорту Тбилиси, ему не задавали никаких вопросов, но сотрудник погранслужбы сфотографировал паспорт и послал своему руководству.
Через час к Крестьянинову подошел полицейский и сказал, что журналисту нужно вернуться в самолет до Еревана. О причинах отказа во въезде полицейский не проинформировал. В документе, который журналист попросил у полицейского записано, что его не пускают в Грузию «по иным причинам». Фотокопию документа публикует The Insider.
В Ереване документ забрали сотрудники погранслужбы.
Крестьянинова не пускают в Грузию второй раз подряд. Первый отказ он получил 23 августа, когда возвращался в Тбилиси из Турции. Тогда сотрудники погранслужбы также не пустили журналиста без указания причин.
Источник грузинской службы Радио Свобода уточнил, что Крестьянинова 23 августа из грузинского аэропорта отправили в Ереван. Оттуда он улетел в Вильнюс на конференцию.
Сам Крестьянинов связывает оба отказа с давлением за свою деятельность. В качестве стрингера он сотрудничает с различными независимыми изданиями и освещает политические события в разных странах. Свою эмиграцию в Грузию Крестьянинов объяснял угрозами со стороны сотрудников ФСБ. Они, по словам журналиста, склоняли его к сотрудничеству и доносительству.
Хвича Кварацхелия признан рекордсменом «Наполи»
«Хвича Кварацхелия стал рекордсменом «Наполи», так как за последние 14 лет ни один игрок команды не выступал так хорошо, как грузинский форвард в первых турах», пишет calcioinpillole.
«Хвича Кварацхелия оказал решающее влияние на «Наполи». Предлагаем данные, подтверждающие хорошую игру грузина. Хвича Кварацхелия – настоящий пилот «Наполи» на старте сезона. Новое приобретение неаполитанцев принесло им голы и результативные передачи. В матче 5-го тура «Серии А» против «Лацио» Кварацхелия сыграл решающую роль и принес своей команде победу - 2:1».
По сообщению OptaPaolo, после того, как Хвича Кварацхеля забил 5 мячей в «Серии А», он стал рекордсменом команды. Ни один игрок не забивал больше в первых четырех играх за «Наполи» с сезона 2007/08, когда неаполитанцы вернулись в «Серию А», - пишет calcioinpillole, передает Общественный вещатель.
Напомним, что Хвича Кваарцхелия забил 4 гола и сделал одну результативную передачу в первых 5 матчах, дважды входил в символическую сборную тура, а также был признан лучшим игроком августа по версии «Ассоциации футболистов Италии».
Барак Обама получил телевизионную премию Emmy
Бывший президент США Барак Обама стал лауреатом телевизионной премии Emmy в номинации «Лучший рассказчик». Он озвучил документальный сериал «Наши великие национальные парки» компании Netflix. После ухода с поста президента он вместе с семьей основал продюсерскую компанию Higher Ground Productions, которая занималась созданием этого сериала.
Сериал насчитывает пять серий и рассказывает о природных национальных парках всего мира, от американской Калифорнии до Кении и Индонезии.
Это не первая медийная награда Обамы. Закончив политическую карьеру, он увлекся продюсированием. Обама - обладатель двух премий Grammy за озвучку аудиокниг - собственных мемуаров. Его супруга Мишель Обама также стала обладательницей Grammy в 2020 году, озвучив свою собственную аудиокнигу.
Обама - второй американский лидер, получивший Emmy. Первым стал в 1956 году Дуайт Эйзенхауэр, причем тогда он еще занимал должность президента США. Он получил специальную награду совета управляющих Emmy за свою знаковую телевизионную пресс-конференцию 1955 года.
В отличие от Эйзенхауэра, Обама выступал в номинации не как государственный деятель, а как частное лицо, и выиграл свою Emmy в соревновании с еще четырьмя конкурентами.
Ранее Обаму уже выдвигали на премию Emmy в 2016 году в номинации «Лучший новостной и документальный фильм» за участие в ленте «Дэвид Эттенборо встречается с Бараком Обамой» (Дэвид Эттенборо - известный тележурналист и продюсер фильмов о природе).
США не поддерживают ЕС в визовых ограничениях для россиян
США не поддерживают план Евросоюза об ограничении выдачи виз гражданам России. Об этом в интервью телеканалу «Дождь» рассказал советник Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби.
По словам советника, Вашингтон ввел ограничения для отдельных россиян, и этот инструмент позволит привлекать к ответственности сторонников российского президента, которые были вовлечены в войну с Украиной. «Но мы не считаем, что привлекать к ответственности всех россиян за действия Путина – это продуктивная мера», – сказал Кирби, подчеркнув, что визовый вопрос не нужно превращать в войну со всем российским народом.
Отвечая на вопрос о сроках окончания войны, Кирби отметил, что боевые действия могут закончиться в любой день, как только президент России решит вывести войска с территории Украины. Вместе с тем, по словам советника, Вашингтон не видит признаков того, что Владимир Путин так поступит, поэтому США будут продолжать помощь украинской армии столько, сколько потребуется.
Кирби также отверг предположения о том, что идущая война – это война России с США или НАТО. «Но это – Россия против народа Украины. Это Путин 24 февраля этого года решил вторгнуться в соседнюю страну совершенно без повода, совершенно без какого-либо законного оправдания», - сказал советник.
- 31 августа министры иностранных дел Евросоюза на встрече в Праге договорились приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Это усложнит и сделает дороже въезд в ЕС для российских граждан. В МИД России и Кремле заявляли, что Москва примет ответные меры в случае визовых ограничений для россиян.
Евробаскет 2022: Грузия проиграла Испании - решающий матч с Турцией 4 сентября
Сборная Грузии по баскетболу провела второй матч за два месяца против действующего чемпиона мира Испании.
4 июля встречу на отборочном этапе Кубка мира в Тбилиси грузины выиграли 82:76, а накануне, 3 сентября, во втором раунде Евробаскета, проиграли 64:90.
Сборная Грузии играет без капитана – Торнике Шенгелия получил серьезную травму плеча, пишет агентство «Новости-Грузия».
Грузия начала с высокой пятерки: Битадзе-Шермадини-Мамукелашвили. Но вскоре главный тренер вывел из игры Битадзе, который недавно получил травму лодыжки.
Обе команды много боролись в обороне и первый тайм получился малорезультативным — 40:31 в пользу Испании. Решающим выдался третий период, в котором ничего положительного об обороне сборной Грузии сказать нельзя – гости выиграли 31:16 и продвинулись вперед 71:47 до четвертого тура. Устранить такую разницу с испанской командой - непростая задача для многих фаворитов Евробаскета.
На четвертой минуте четвертого тура тренер грузинской сборной вывел из игры Тэда Макфаддена. Перед этим на скамейку запасных сели Георгий Шермадини и Мамукелашвили. Это означало, что Илаис Зурос уже думал о следующем матче – 4 сентября соперником сборной Грузии будет Турция.
Германия выделит Украине 200 млн евро для внутренних мигрантов
Германия выделит Украине 200 млн евро для помощи внутренним переселенцам. Об этом сообщила министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце. По ее словам, соглашение будет подписано с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, который прибудет в Берлин в воскресенье, 4 сентября.
Шульце считает, что без международной поддержки Украина не может в полной мере обеспечить необходимые социальные выплаты тем своим гражданам, кто был вынужден покинуть родные места и переехать в более безопасные регионы страны. Она призвала и другие страны не ослаблять солидарность с воюющей Украиной и помощь ей.
По данным ООН, в Украине внутренними переселенцами вынужденно стали около 7 млн граждан. В основном они переезжают из восточных и юго-восточных регионов страны, где идут бои, на более безопасный запад Украины. Почти половина из них лишились дохода.
Всего в ходе войны России в Украине свои дома вынужденно покинули около трети ее жителей. ООН считает происходящее крупнейшим миграционным кризисом со времен Второй мировой войны.
В очереди на прощание с Горбачевым задержаны несколько человек
Полиция в центре Москве задержала четырех или пятерых человек, стоявших в очереди на прощание с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым. Об этом рассказало «ОВД-Инфо» со ссылкой на очевидцев.
Из материала следует, что два или три человека были задержаны за антивоенные значки. Еще один человек – за то, что вступился за задержанную. Еще одна пенсионерка – после того, как полицейские услышали критику в свой адрес, рассказывает издание.
Задержанным с антивоенными значками выписаны протоколы по административной статье о дискредитации армии, им грозит штраф до 50 тысяч рублей. Остальные были отпущены без протоколов.
Церемония прощания с Горбачевым прошла в субботу в колонном зале Дома Союзов. Позже он был похоронен на Новодевичьем кладбище. Бывший советский президент умер 30 августа на 92-м году жизни.
Минобразования Грузии: частная русская школа School Club Georgia не получала аккредитации
Министерство образования и науки Грузии прокомментировало сообщения об открытии частной русской школы в Батуми и Тбилиси. По данным ведомства, School Club Georgia не получала авторизации и не имеет права осуществлять общеобразовательную деятельность в Грузии.
В министерстве подчеркнули, что авторизация обязательна как для государственных, так и для частных учебных заведений. Национальный центр развития качества образования уже обратился в соответствующие структуры с просьбой изучить вопрос. В Минобразования напомнили, что незаконная образовательная деятельность является уголовно наказуемым деянием (статья 192 УК Грузии) и наказывается штрафом или лишением свободы на срок от одного до трех лет.
Прокомментировали сообщения об открытии школы и в правительстве Аджарии. По словам министра образования, культуры и спорта автономной республики Майи Хаджишвили, им не поступала документация для аккредитации нового учебного заведения. Одновременно она заявила, что сейчас региональное министерство продолжает работу по усилению украинской школы – планируется начать обучение порядка тысячи детей.
Об открытии в Батуми частной русской школы сообщило издание Batumelebi. По его информации, хотя на здании написано, что там расположен развивающий центр, в частной беседе преподаватели и директор Наталья Георгиева (гражданка РФ) подтверждают, что это – учебное заведение для русскоязычных детей, где уроки проводятся с первого по седьмой класс.
При первой встрече журналистам сказали, что деятельность школы признана легитимной со стороны Министерства образования РФ. Учебный процесс осуществляется по российской программе, а экзамены ученики сдают дистанционно в Москве и Санкт-Петербурге. В школе также сообщили, что в каждом классе – по 7 или 8 детей, а обучение стоит 750 лари в месяц в Батуми, 800 лари в Тбилиси (около 260-280 долларов соответственно).
На просьбу журналистов рассказать, как на уроках истории детям рассказывают об оккупации Грузии или российско-грузинской войне 2008 года, Наталья Георгиева сказала, что они разделяют позицию большинства жителей страны. Директор также сообщила, что их школу курирует отделение культуры Службы государственной безопасности Грузии, с которым они согласуют такие вопросы.
При этом просьба Batumelebi назвать сотрудника СГБ, который курирует School Club Georgia, вызвала раздражение Георгиевой. Она обвинила журналистов в желании устроить провокацию и пообещала, что из Службы госбезопасности им сами позвонят.
НАСА во второй раз за неделю отложило пуск корабля к Луне
Космическое агентство США НАСА во второй раз за пять дней отложило пуск сверхтяжелой ракеты-носителя СЛС с кораблем «Орион» к Луне. Причиной стала утечка переохлажденного жидкого водородного топлива из баков основной ступени ракеты.
Ракета-носитель установлена на стартовую площадку космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Отмена пуска в субботу произошла приблизительно за три часа до запланированного времени старта. Трансляция подготовки к полету велась в ютьюб-канале НАСА.
В первый полет СЛС должна отправить корабль «Орион» без экипажа на лунную орбиту. В случае успеха миссии, во второй полет корабль отправится уже с астронавтами, а в третий они должны будут впервые за 50 лет высадиться на Луну.
Telegram-канал: в Абхазии планируется открыть пункты вербовки на войну в Украину
По информации Telegram-канала D News Abkhazia, в самопровозглашенной республике Абхазия планируется открытие пунктов вербовки и отправки молодых людей на войну в Украину. Российские военные будут предлагать подписать контракт, заманивая молодых людей крупными суммами денег, говорится в сообщении.
В заметке под заголовком «Вербовка и уничтожение цвета нации» утверждается, что группу, которая будет отправлена, на войну назовут «Шторм». Все, кто подпишет контракт, будут отправлены на передовую, пишет SOVA.
«Это нужно немедленно ОСТАНОВИТЬ! Мы не должны этого допустить! Призываем соответствующие структуры не допустить нарушения уголовного кодекса Республики Абхазия», - пишет Telegram-канал, напоминая, что население России составляет 145 миллионов человек. Очевидно, авторы хотят сравнить эти цифры с количеством жителей Абхазии – менее 250 тысяч, что почти в 600 раз меньше населения РФ.
Другой Telegram-канал – «Абхазия-Центр», поделившись публикацией, пишет: «Хотелось бы кричать SOS, но поздно. Абхазия уже крепко привязана к колеснице войны на Украине и соскочить не получится. Остается надеяться на рассудительность молодежи, у нас генофонд на вес золота».
Гарибашвили представил проект строительства искусственного «Пальмового острова» в Батуми
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня, 3 сентября, заложил начало строительству в акватории города-курорта Батуми искусственного «Пальмового острова».
«Уверен, что крупнейший инвестиционный проект в регионе будет способствовать росту и без того прочной международной репутации Батуми и экономическому прогрессу Аджарии», - сказал Гарибашвили на презентации. По его словам, «этот проект полностью соответствует экологическим стандартам», пишет агентство «Новости-Грузия».
Заложив памятную капсулу, премьер вновь сказал о том, что несмотря на сложную ситуацию в мире, страна сохранила мир, стабильность и сильное экономическое развитие.
«Такие проекты нам необходимо реализовывать в стране уже сегодня. Реализация больших, масштабных проектов… Тот факт, что группа начала реализовать такой масштабный проект, еще раз показывает, что сегодня в Грузии созданы уникальные условия. Вы знаете, что у нас двузначный экономический рост, в то же время вы прекрасно знаете, что весь мир сегодня сталкивается с самыми большими вызовами, рецессия почти везде, и мы сохранили, прежде всего, мир, стабильность и сильное экономическое развитие», - сказал Гарибашвили.
В конце июля, правительство присвоило статус «специального объекта» проекту искусственного «Пальмового острова» в Черном море в Батуми – он добавлен в перечень объектов особой важности. Внесены изменения в постановление правительства «О порядке выдачи разрешений и разрешительных условиях на строительство объектов особой важности (в том числе радиационных или атомных)».
- Впервые о проекте строительства искусственного острова в акватории Батуми заявил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. Это произошло в сентябре 2021 года, в период избирательной кампании перед местными выборами.
- Планируется, что архипелаг искусственных островов у побережья Батуми будет похож на дубайские пальмовые острова. С этой целью компании Ambassador Batumi Island передали почти 90 гектаров морской акватории под инвестиционную ответственность. Искусственные острова должны оборудовать на окраине Батуми, недалеко от железнодорожного вокзала. Общий объем инвестиций составит 100 миллионов долларов. Согласно проекту, на островах расположатся около сотни вил и гостиница на 500 номеров. Там также будут развернуты торговые центры, аквапарк, яхт-клуб, учебные заведения, набережная.
Рамзан Кадыров заявил, что думает об уходе, потому что «засиделся»
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видео, в котором говорит, что думает об уходе с поста.
Кадыров подчеркнул, что возглавляет Чечню уже 15 лет – это самый длинный срок среди всех руководителей российских регионов. При этом он отметил, что пришел на пост молодым и неопытным, а теперь он просто неопытный.
«У нас у кавказцев, чеченцев, есть пословица. Каким бы не был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то это еще бывает приятнее, – сказал Кадыров. – Поэтому я думаю, что мое время тоже пришло. Пока меня не выгнали».
В подписи к видео сказано: «Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск». На записи этих слов Кадыров не говорит.
В антиправительственном митинге в центре Праге приняли участие 70 тысяч человек
Не менее 70 тысяч человек приняли участие в антиправительственном митинге в центре Праги, сообщает полиция Чехии. Участники потребовали отставки кабинета министров, объявления страной нейтралитета и заключения договоров о покупке дешевого газа, в частности, у России.
Акция на Вацлавской площади под названием «Чехия на первом месте» проходит под лозунгами против Евросоюза и НАТО и поддержки Украины в войне с Россией. Выступающие требуют ограничить прием беженцев с Украины, объявить нейтралитет и сформировать «чешское, а не Брюссельское или украинское» правительство, - передает газета Lidové noviny.
Правительство критикуется за рост цен на энергоносители и высокую инфляцию. Премьер-министр страны Петр Фиала заявил, что митинг организован пророссийскими организациями, выступающими против интересов Чехии.
Путин посмертно наградил за отвагу лидера ОПГ, погибшего в Украине
Заключенный из российской колонии Иван Непаратов, отбывавший 25 лет за убийство, разбой, похищения, вымогательства и другие преступления, был посмертно награжден Владимиром Путиным медалью за отвагу. Об этом сообщает Gulagu.net.
Ранее Непаратов заключил контракт с ЧВК «Вагнера» и после 12 лет в колонии отправился воевать на восток Украины, пишет TheInsider, публикуя документы заключенного. Погиб Непаратов, согласно справке о смерти, 5 августа в районе Бахмута Донецкой области от «огнестрельного взрывного осколочного проникающего сквозного ранения головы».
16 августа Владимир Путин посмертно наградил Непаратова «за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения задач специальной военной операции».
Иван Непаратов был известен как главарь бандитской группировки из подмосковного Сергиева Посада. По версии следствия, в 2009-2010 годы он, вместе с сообщниками, убил пятерых людей. Непаратова также обвинили в незаконном хранении оружия, вымогательстве и мошенничестве.
- По подсчетам издания «Верстки» и фонда «Русь сидящая», к середине августа представители «ЧВК Вагнера» побывали в 21 российской колонии в 13 регионах страны. Вербовщики предлагали заключенным вступить в ряды наемников и отправиться воевать в Украину. За это они обещали ежемесячную зарплату в 200 тысяч рублей и помилование через полгода.
В высокогорной Сванетии тушат лесной пожар
В высокогорной Сванетии на западе Грузии на склоне горы в селе Латали муниципалитета Местиа сегодня продолжают тушить пожар с привлечением живой силы и вертолета, сообщает Общественный вещатель.
Глава районной администрации муниципалитета Местиа Капитон Жоржолиани придерживается версии о том, что пожар начался из-за грозы.
«Был дождь, и после грозы по лесу ударила молния, в нескольких местах появились очаги. Огонь охватил один гектар. Пожар находится в таком месте, что технике сложно подступиться, работы по тушению ведутся с помощью людей. Вертолет был задействован с самого начала, но сейчас ветрено и он остановился. Ждем, когда ветер стихнет, чтобы вертолет мог продолжать сбрасывать воду. На данном этапе опасности для населенных пунктов нет, огонь далеко», - сказал глава районной администрации муниципалитета Местиа.
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