Евробаскет 2022: два овертайма и эффектная победа сборной Грузии над Турцией

Сборная Грузии по баскетболу провела третий матч на проходящем в Тбилиси Чемпионате Европы. Грузинская команда встречалась с Турцией, которая до этого выиграла оба матча. В предыдущих турах грузинские баскетболисты проиграли - сначала Бельгии, а затем Испании. На этот раз встреча завершилась победой Грузии - 88:83.

10 000 болельщиков наблюдали за игрой нашей команды с трибун, а их заряд передавался на площадку, сообщает Общественный вещатель. Сборная Грузии была предельно сконцентрирована, нежели в предыдущих встречах.

Основное время матча закончилось с равным счетом - 66:66. В дополнительное время сборная Грузии отставала с разницей в 5 очков. Однако два 3-очковых Тэда Макфаддена вернули Грузию в игру - 75:75, и был назначен второй овертайм.

За минуту до конца дополнительного времени 3-очковый Мамукелашвили вывел Грузию вперед - 84:81, а за 21 секунду до конца овертайма на линии пробивания штрафных стоял Рати Андроникашвили. В это время тренер сборной Турции Эргин Атаман получил технический штраф, и Грузия получила право на дополнительный штрафной бросок.

После штрафных Андроникашвили и Макфаддена Грузия вышла вперед 86:81. В итоге матч завершился в пользу Грузии - 88:83.