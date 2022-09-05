Украинское контрнаступление и ответные планы России – западные разведчики и эксперты анализируют ситуацию на южном и восточном фронтах в Украине. Москва не предвидит улучшений своих отношений с Западом со сменой власти в Великобритании, а Киев рапортует о военных успехах и готовности к переговорам. Но исключительно на своих условиях.

Украинские войска продвигаются по нескольким направлениям в западной части Херсонской области и заняли территорию за рекой Северский Донец на Донбассе. Такой вывод делают специалисты американского Института изучения войны (ISW). При этом аналитики отмечают, что темп контрнаступления, вероятно, будет резко меняться день ото дня, поскольку усилия украинской стороны направлены не на контроль территории, а на лишение российских военных материального обеспечения, нарушение управления войсками и ослабление боевого духа. Эксперты не исключают многократного перехода территорий и населенных пунктов из рук в руки. Кроме того, ожидаются ожесточенные артиллерийские обстрелы и воздушные атаки на освобожденные ВСУ населенные пункты, о которых в своем традиционном вечернем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский:

«Хочу поблагодарить сегодня бойцов 63-го батальона 103-й бригады теробороны, которые обеспечили результат в Донецкой области: освобожден населенный пункт. 54-я бригада на направлении Лисичанск – Северск также сделала хорошие шаги, продвинулась вперед, заняла определенные высоты. Хочу отметить также 42-й отдельный мотопехотный батальон – благодаря его героическим действиям освобождены два населенных пункта на юге нашего государства».

Президент не стал уточнять названия населенных пунктов, однако одним из них может быть поселок Высокополье, расположенный на северо-западе Херсонской области. Фотографию с водружением украинского флага, в частности, опубликовал заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. При этом некоторые российские и пророссийские телеграм-каналы подтвердили, что российские десантники отступили из бывшего райцентра. Впрочем, достоверного подтверждения этой информации нет.

Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на украинских чиновников и западных аналитиков утверждает, что, даже не отвоевывая значительных позиций, Киев может добиться прогресса, заставив Москву, среди прочего, раскрыть расположение своих войск и баз снабжения; занять оборонительную позицию или отвести войска из других регионов страны. Украина также может получить разведданные о российских подразделениях, их уязвимостях и готовности к бою.

По информации издания, украинские власти утверждают, что у них нет ни вооружения, ни живой силы для быстрого наступления. Вместо этого ВСУ стремятся ослабить передовые российские силы, одновременно используя дальнобойную артиллерию и ракеты для поражения стратегических объектов в тылу. По оценкам западных официальных лиц, в Херсоне и его окрестностях находятся около 20 тысяч российских военных. И Украина надеется отвоевать регион, не вступая в кровавые уличные бои, пишет The Wall Street Journal.

Между тем советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в очередной раз высказался о возможности переговоров между Россией и Украиной:

«Еще раз напомню базовую аксиому. Переговоры возможны, но только на условиях Украины после возвращения территорий и ликвидации криминальных анклавов. Понятно, что «птенцы путинского гнезда» не готовы осознать новую реальность и продолжают пополнять списки «200-х» своими рекрутами…»

Западные союзники Киева тоже не сидят сложа руки. Великобритания значительно расширит программу боевой подготовки украинских военнослужащих. По информации телеканала Sky News, курс будет продлен с трех до пяти недель. С июня этого года уже около 4700 украинских военнослужащих прошли соответствующее обучение на британских базах. Всего планируется переподготовить десятки тысяч украинских солдат. Учитывая настрой новой хозяйки апартаментов под номером 10 на Даунинг-стрит, Лондон лишь усилит поддержку Киева. В Москве это тоже прекрасно понимают и, как выразился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, никаких надежд на изменение позиции Соединенного Королевства не питают:

«Нет, в обозримой перспективе мы не ожидаем каких-либо изменений. Не хотелось бы говорить о том, что эти изменения могут произойти к худшему, ибо худшее представить себе сложно. Но вместе с тем, к сожалению, этого исключать нельзя, принимая во внимание, что претенденты на должность будущего премьер-министра Великобритании, очевидно, соревновались друг с другом в антироссийской риторике, в угрозах предпринимать дальнейшие шаги против нашей страны и т.д. и т.п. Поэтому, не думаю, что можно надеяться на что-то позитивное».

Британское Минобороны же в своих традиционных анализах в этот раз сфокусировалось не на украинском контрнаступлении, а на планах России на востоке Украины. Несмотря на необходимость сдерживания наступательных действий ВСУ, основными усилиями российской армии почти наверняка остается наступательная операция в Донбассе, полагают в британской разведке. При этом основными направлениями российского наступления остаются Авдеевка и Бахмут. На этом участке российские военные добились наибольшего успеха, но они по-прежнему продвигаются не больше чем на 1 км в неделю, утверждают аналитики.

Политической же целью операции почти наверняка остается захват всей Донецкой области, что позволило бы Кремлю объявить об «освобождении Донбасса», полагают авторы отчета. Впрочем, тут же отмечается, что российские силы неоднократно нарушали сроки достижения этой цели.

Ранее украинский Генштаб утверждал, что Владимир Путин приказал выйти на административные границы Донецкой области к 15 сентября. Достижение этой цели британские военные эксперты считают маловероятным, что еще больше усложнит планы Москвы по проведению референдумов о присоединении оккупированных территорий к Российской Федерации. Впрочем, в Херсонской области уже подтвердили, что «референдум» о присоединении к РФ откладывается. Замглавы назначенной Россией военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов заявил, что там берут паузу «из-за ситуации с безопасностью».

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