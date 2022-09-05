Перед началом нового учебного года Министерство просвещения и языковой политики Абхазии сообщило, что обеспечит учебниками учеников с 1 по 7 класс, а учащиеся 10-11 классов получат их в середине сентября. Однако уже 2 сентября во многих школах старшеклассникам сказали самим покупать книги. В Министерстве просвещения говорят, что задержка связана с тем, что из России учебники отправили в Украину, в саму республику они поступят позже.

Министерство просвещения и языковой политики Абхазии впервые за 30 лет обеспечило учащихся 1-7 классов школ бесплатными учебниками. Более 160 тысяч книг были безвозмездно переданы Абхазии Министерством просвещения России в рамках совместного проекта.

Лаша Каличава – отец четверых детей. В новом учебном году его дети пошли во второй, шестой, седьмой и девятый классы драндской школы Гулрыпшского района. Он рассказал «Эху Кавказа», что новые учебники не достались всем учащимся, в том числе и его детям. Поэтому сейчас ему приходится самому их искать:

«Мы поехали в Сухум, нашли книги для старшего сына, который учится в девятом классе. В общей сложности у нас ушло семь тысяч рублей только на книги. В шестом классе должны были определиться, каких книг не хватает после того, как раздадут. Но точно известно, что на всех их не хватит. В седьмом классе ситуация вообще какая-то плачевная – часть учеников получили книги, часть не получили. Например, учебник географии. Мы готовы были заплатить любую сумму, но учебника нет. Учительница нам сразу сказала, что вряд ли вы учебник по географии найдете. Мы ездили, действительно, нам сказали, что в магазине «Школьный двор» на заказ могут привозить, но что именно такой учебник даже на заказ не привезут. То же самое с физикой 7-го класса, учебник, который нам нужен, именно такого нет».

Учебники, изданные ранее, не подходят, так как программа изменилась, а новых в продаже пока нет. Лаша Каличава говорит, что с проблемой столкнулись многие родители:

«И мы не одни такие, родители многие мечутся. Сегодня заметил, что в группу выложили какой-то параграф по какому-то предмету, у кого был учебник. Просто сфотографировали и выложили в группу, чтобы остальные могли хотя бы с телефона почитать и подготовиться к уроку. Пока выкручиваемся так, но, честно говоря, это очень неудобно. Получается, что министерство хотело как лучше, но это обернулось головной болью для очень большого количества родителей».

В Министерство просвещения и языковой политики он не обращался:

«Я думаю, что если бы в министерстве было достаточное количество учебников, то заранее, зная количество учеников в своих школах, директора бы взяли больше учебников. Но раз больше не дали, значит, делаю вывод, что их нет», – приходит к выводу Лаша Каличава.

Похожая картина и в других школах. Жительница Сухума Светлана Казиева-Демьяненко также столкнулось с подобной проблемой. Она мать четверых детей, трое из которых в этом году пошли в сухумскую пятнадцатую школу: в первый, седьмой и девятый классы. Сына-первоклассника и дочь-семиклассницу школа обеспечила полным комплектом учебников. Однако без них пока остается девятиклассник. В конце лета классный руководитель сообщила ему, чтобы родители не спешили покупать учебники, поскольку их обещают выдать в конце сентября. Светлана Казиева-Демьяненко пояснила:

«Пришел второй день учебы, мой сын приходит из школы разочарованный, говорит: «Мама, нам сказали срочно покупать учебники, потому что нам их не выдадут». Якобы перенаправили эти учебники, которые были привезены вплоть до библиотек школ, в сторону Украины. Один учитель сказал, что есть шанс все-таки получить учебники в конце сентября. Мы сейчас сидим с супругом и думаем, что нам делать? Тратить энную сумму на 11 учебников или все-таки подождать конца сентября. Одна из родителей нашего девятого класса судорожно побежала по всему городу искать эти учебники. Естественно, создается дефицит, и благодаря этой ситуации все, кто продавал учебники, имеют возможность заработать на этом большую сумму».

Один бывший в употреблении учебник стоит около 600-800 рублей. Девятикласснику их нужно 11, соответственно, если придется покупать самим, это обойдется Светлане в восемь тысяч рублей.

Возникла еще одна проблема. В Абхазию поступили учебники по английскому языку, которые не соответствуют программе. В России английский язык изучают со второго класса, а в Абхазии – с пятого. Поэтому родители вынуждены приобрести этот учебник за свой счет.

Начальник отдела по связям с общественностью Министерства просвещения и языковой политики Аслан Кутелия сказал «Эху Кавказа», что граждане не обращались к ним с какими-либо жалобами. Он опроверг информацию о том, что предназначенные для Абхазии учебники перенаправили в ДНР и ЛНР. Первая партия книг для 1-7 классов поступила в республику еще в мае-июне, их раздали по всем школам. Аслан Кутелия уточнил, что только в Гагрском районе не хватило учебников, но вопрос будет решен в ближайшее время:

«Мы ожидали, что для старших 8-11 классов полностью вторым потоком будет все покрыто. Но в связи с тем, что в Российской Федерации сейчас приоритет – территории, которые освобождаются РФ на территории Украины, покрытие в первую очередь, приоритет сейчас – освобожденные территории. Книги еще не поступили, но они будут разделены для старших классов в два этапа. Буквально в ближайшее время поступят учебники для старших классов и третьим потоком поступят учебники для 8-9 классов. С чем это связано? С тем, что типография не успевает печатать такое количество, одновременно покрывать потребности, которые сейчас стали приоритетными для РФ, – освобожденные территории и еще поставить в Абхазию. Учебники для 10-11 классов в конце сентября должны быть в Абхазии».

Аслан Кутелия обратился к родителям с просьбой при возникновении вопросов обращаться в министерство за подробной информацией.

В течение трех лет все 153 школы Абхазии будут обеспечены учебниками. В них сейчас обучается более 28 тысяч учащихся.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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