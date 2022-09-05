Федерация баскетбола Грузии распространила заявление по поводу инцидента на матче Турция-Грузия

Национальная федерация баскетбола Грузии распространила заявление по поводу инцидента, произошедшего во время матча между Грузией и Турцией (88:83).

Авторы заявления выражают возмущение провокационными действиями главного тренера сборной Турции по баскетболу главный Эргина Атамана, которые, согласно заявлению, были направлены на обострение ситуации, пишет Общественный вещатель Грузии.

«Он не чурался делать нецензурные жесты в сторону судей игры и присутствующих зрителей, его неэтичное поведение, оскорбительные высказывания, которые он делал в прессе и на пресс-конференциях, неоднократно оказывали влияние на игроков сборной Турции, ярким проявлением чего стала физическая агрессия Фуркана Коркмаза по отношению к игрокам сборной Грузии, к которой добавились угрозы и агрессивные действия с его стороны… Угрозы и угрожающие сообщения о лишении жизни поступали также от болельщиков сборной Турции, много таких сообщений получили игроки сборной Грузии», - говорится в заявлении.

Встреча, которая состоялась 4 сентября в Тбилиси, завершилась со счетом 88:83 в пользу хозяев поля. В самом конце матча между баскетболистами Грузии и Турции возникла потасовка. После этого игроки Фуркан Коркмаз и Дуда Санадзе были удалены с площадки, а 22 секунды сняты с игрового времени.

В турецкой команде говорят, что драка продолжилась в подтрибунном помещении. Вице-президент Федерации баскетбола Турции Омер Онан утверждает, что грузинские баскетболисты напали на Коркмаза вместе с 30 сотрудниками полиции.

Федерация баскетбола Грузии требует провести специальное расследование, которое докажет, что утверждения Онана – «это только его личное толкование, не подкрепленное никакими доказательствами».

О «провокационных действиях» турецкого тренера проинформировали Международную федерацию баскетбола (ФИБА).

Ранее сегодня Атаман заявил, что они будут добиваться, чтобы последние минуты матча сборных Грузии и Турции были переиграны. «Мы оформили необходимый юридический протест… Мы попросили ФИБА переиграть матч или сделать переигровку последних 4,5 минут», – заявил он.

Накануне турецкая команда также пригрозила покинуть Евробаскет-2022, если ФИБА не обнародует кадры инцидента с участием Коркмаза за пределами площадки.