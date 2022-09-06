Зурабишвили: Грузия не хочет объединять территории войной

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в очередной раз заявила, что Тбилиси не собирается открывать второй фронт против России и планирует решить территориальные конфликты лишь мирным путем. Об этом она сказала, обращаясь к участникам Тбилисской международной конференции, передает корреспондент «Эха Кавказа».

«Мы должны категорически противиться этой идее второго фронта. Эта [дезинформация] очень деструктивна, потому что она направлена в сторону оккупированных территорий, наших граждан, проживающих там, и их де-факто правительств; это попытка посеять страх перед тем, что может делать Грузия, а наша политика в отношении этих территорий очень четкая – они наши, они наши граждане, мы хотим воссоединения, мы не хотим объединять территории войной, мы хотим единую Грузию, которая будет объединена коллективным решением, а это наша твердая политика», – сказала грузинский лидер.

Зурабишвили назвала дезинформацией утверждения о том, что США и страны Запада подталкивают Грузию к войне.

«Невообразимо, чтобы сегодня кто-то сказал, что США, которые никогда не смотрели ни на один сантиметр территории Грузии, пытались начать войну и открыть второй фронт. Между тем Россия, которая заняла наши территории и в разное время вторглась практически ко всем соседям, как будто бы ни за что не несет ответственности», – отметила Зурабишвили.

В Тбилисской международной конференции «Слава Украине» принимают участие американские и европейские эксперты, дипломаты, депутаты Европарламента. Члены правящей партии «Грузинская мечта» от участия в конференции отказались.