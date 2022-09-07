Неожиданный удар украинской армии по Балаклее. Подробности

Вооруженные силы Украины перешли в наступление на Харьковском фронте. Во вторник утром они внезапно нанесли сильный удар во фланг так называемой Изюмской группировке российских войск в направлении Балаклеи.

По многочисленным, хотя и официально неподтвержденным сообщениям, российские силы, состоящие в основном из мобилизованных жителей Донбасса, поспешно отходят за реку Северский Донец, пишет русская служба Би-би-си.

Пророссийские телеграм-каналы полны тревожных постов - по их информации, украинская армия овладела поселком Вербовка под Балаклеей, где базируется крупный российский арсенал. Другие источники сообщают, что украинские войска уже заняли саму Балаклею.

Ряд источников пишет, что «Балаклея находится в оперативном окружении» и «все подъезды перерезаны огнём».

Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский, комментируя военную операцию на юге, намекнул, что ВСУ начали контрнаступление на разных направлениях.

«Я не скажу, что это лишь контрнаступление на Херсонщине... Есть направление или направления - во множественном числе - и мы должны двигаться вперед», – сказал он. По словам Зеленского, он пока не может обсуждать детали военных действий, чтобы «противник получил от нас несколько сюрпризов».

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович не сообщил подробностей, заявив, что российские войска «сильно убежали на восток».

В утренней сводке украинского генштаба нет ни слова о наступлении украинцев на Балаклею или об изменениях линии фронта в Херсонской области.

Американский Институт изучения войны (ISW) в очередной сводке высказывает предположение, что атака украинцев на Балаклею стала возможна благодаря их же наступлению в Херсонской области, в силу того, что россияне перебросили туда некоторые части из Харьковской области.

«Контратаковав 6 сентября в Харьковской области, украинцы, вероятно, воспользовались возможностью, которую предоставила им передислокация российских сил из этого района в Херсонскую область, на укрепление позиций в связи с украинским контрнаступлением», – говорится в сводке.

ISW, опираясь на сообщения источников с обеих сторон, предполагает, что украинцы как минимум взяли Вербовку рядом с городом Балаклея, а россияне везде в этом районе отошли на левый берег Северского Донца и за реку Балаклейку в самом городе, взорвав при этом мосты.