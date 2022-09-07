В Грузию не пустили российского журналиста и благотворителя Митю Алешковского

В Грузию не пустили Дмитрия (Митю) Алешковского – российского журналиста и благотворителя. Об этом сообщила его мама – историк Тамара Эйдельман.

По её словам, Алешковский живет в Тбилиси, где его ждут жена и дочка. Вместе с матерью он выехал на два дня в Ереван – там историк проводила лекцию. Обратно Алешковского не пустили, отправив обратным рейсом в Армению.

«Поразительно то, что все это позорище происходит в зале аэропорта, где сияет огромная электрическая надпись: Be brave like Ukraine.

Это вот такие значит грузинские власти brave...

Вот так они лебезят перед Путиным, который захватил кусок их земли.

Мало я знаю людей, которые бы любили Грузию так сильно, как Митя...», – пишет Эйдельман.

Алешковский – соучредитель благотворительного фонда «Нужна помощь», а также создатель и директор медиапортала «Такие дела». В июле российский Минюст внес его в список СМИ-иноагентов.