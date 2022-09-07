Эрдоган обвинил Запад в «провокациях» по отношению к России

Президент Турции Реджеп Эрдоган считает, что страны Запада ведут «неправильную» и «основанную на провокациях» политику в отношении России. Об этом Эрдоган заявил в ходе визита в Белград, где провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем, ведущим политику маневрирования между Евросоюзом и Россией – традиционным союзником Сербии.

Реджеп Эрдоган призвал «не недооценивать Россию», отметив при этом, что Турция придерживается «уравновешенного» курса в российско-украинском конфликте.

Турция входит в состав НАТО, организации, безоговорочно поддержавшей Украину в конфликте и осудившей российское вторжение. Сам Эрдоган и другие представители Турции неоднократно заявляли, что считают Крым международно признанной территорией Украины. При этом Турция не стала вводить санкции против России. Реджеп Эрдоган после начала полномасштабной российско-украинской войны неоднократно встречался как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским.

В Стамбуле этой весной проходили переговоры между делегациями России и Украины, закончившиеся неудачей. Там же при посредничестве Турции и ООН было заключено соглашение, позволившее начать вывоз зерна из украинских портов, заблокированных Россией в ходе вторжения в Украину.

Турция поставляет Украине ряд вооружений – в том числе хорошо зарекомендовавшие себя на фронте дроны «Байрактар». При этом Эрдоган обвиняет Запад в том, что тот снабжает Украину «хламом, а не оружием».

Российский президент в среду обвинил Запад в обмане бедных государств после заключенной в Стамбуле сделки по экспорту украинского зерна. Владимир Путин пригрозил пересмотром соглашения. В Киеве заявили, что полностью выполняют все обязательства по договору и указали на попытки шантажа со стороны России.