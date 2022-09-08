Еще раз про веселье…

Жизнь – прекрасная штука, даже для медузы.

Чарли Чаплин

Сколько себя помню, я всегда был смешливым человеком и любил все юморное. Я прочитал в детстве все книжки, которые имели какое-нибудь отношения к юмору и сатире. Говоря «все книжки», конечно, я имею в виду те, до которых дотягивались мои ручонки. Мне трудно даже перечислить всех авторов, которых я читал, начиная от эксцентричного Апулея и кончая несмешным Леонидом Ленчем. У меня было много маленьких тоненьких сборничков, если не ошибаюсь, это были приложения к журналу «Огонек», в которых печатались советские юмористы и сатирики. Я даже брал из библиотеки сборники пьес комического жанра и проглатывал их на раз. Конечно, не все мне было там смешно, юмор ведь очень развивающийся жанр и зависим от внешних обстоятельств и времени. Я даже, не поверите, читал комедии Аристофана. Читать-то я читал, но древнегреческий юмор оказался для меня непонятен. И это неудивительно; то, что веселило публику времен Аристофана, сегодня кажется скучным и несмешным. Если кто не верит, перечитайте «Лисистрату» или «Осы». И если вы будете покатываться со смеху, я удивлюсь.

За последнее время новых веселых книг я уже не читал, ничего интересного мне не попадалось, и мой голод на юмористику я восполнял разными телевизионными шоу, которых тоже не так уж и много. Вернее, их много, даже очень, но качественных среди них – раз-два и обчелся. Одним из таких юмористических субъектов, который я смотрел с определенным интересом, был российский Comedy Club.

Comedy Club – это детище бывших КВНщиков, и с 2005 года он ютится и успешно процветает на канале ТНТ.

Я с удовольствием следил за их деятельностью, и несколько миниатюр стали для меня культовыми. Я их иногда пересматривал и каждый раз веселился от души. Одна из них называется «Мысли пьяного человека», которую я смотрел, наверное, раз десять. Почему я эту миниатюрку сейчас вспомнил, об этом скажу позже.

После того, как РФ вторглась в соседнее государство, много российских каналов пропало с моего телевидения. Остались только совсем нейтральные – «Усадьба» и «Охота и рыбалка», на которых юмористических передач не бывают, если не считать, конечно, борьбу рыбака со щукой или бесплодные попытки какого-нибудь доморощенного агронома вырастить гигантский артишок. Но вот недавно в YouTube я случайно наткнулся на старую миниатюрку Comedy Club, вспомнил о нем и задумался.

Задумался о том, чем же сейчас, эти полгода, занимается Comedy Club? Продолжают ли они свои веселые выступления на радость публики? Есть ли у них новые темы для шуток и прибауток? Или же то, что происходит по велению и хотению правителя России, их тоже коснулось и не дает волю по-прежнему шутить и радоваться бытию?

Не знаю.

Теперь чуть-чуть конкретики.

Как я уже сказал, я любил передачи Comedy Club. Передачи, миниатюрки, сценки и скетчи. Талантливые они ребята, особенно Марина Кравец, Демис Карибидис, Вадим Галыгин… Гарик Харламов тоже ничего, немного крикливый, но смешной. Остальные послабее, но в целом все у них выходило довольно остроумно, даже когда они перебарщивали с обсценной лексикой. Не Жванецкие, конечно, но и не Петросяны. Петросян и его веселая компания – это самое дно, а Жванецкий – вершина. Это я так, для разъясняловки сказал.

Теперь лично для меня кое-что изменилось, даже не кое-что, а кардинально. И какие-то скетчи, когда я их вспоминаю, кажутся мне не совсем здоровыми. А скорее наоборот. Постараюсь объяснить, что я имею в виду.

В 1940 году Чарли Чаплин выпустил свой первый звуковой фильм «Великий диктатор». В нем великий комик смеялся над Гитлером. Кстати, фильм «Великий диктатор» был в СССР запрещен, видимо, тогдашний глава усмотрел в главном герое аналогии с собой. По официальной версии, Сталин после закрытого просмотра фильма дал низкую оценку художественным качествам картины, и потому было решено не пускать фильм в прокат. Как хорошо, когда у страны есть глава, который решает все: что смотреть, что носить, что слушать, что кушать и т.д. «Не надо думать, с нами тот, кто все за нас решит» (Высоцкий). Но сейчас не об этом.

Уже после войны в своей автобиографии Чаплин написал: «Конечно, если бы я знал тогда о подлинных ужасах немецких концлагерей, я не смог бы сделать «Диктатора», не смог бы смеяться над нацистами, над их чудовищной манией уничтожения».

До начала российской агрессии в Украине я, как уже имел честь вам доложить, с удовольствием смотрел и пересматривал миниатюрки Comedy Club. Особенно мне были интересны те, в которых участвовал один из постоянных резидентов Дмитрий Грачев.

Дмитрию Грачеву повезло по жизни – он точная копия президента России Владимира Путина. Если их поставить рядом, то с первого раза можно даже не понять, где Грачев, а где президент. Потом, присмотревшись, конечно, различишь. Различишь по глазам – у одного из них глаза с хитринкой, и это не Грачев.

В общем, этот резидент «Камеди» до 24 февраля был в шоколаде – при существующей политической ситуации в России он на очень долгие годы имел обеспеченный гран-кусок хлеба. И я смотрел миниатюрки с его участием не потому, что Грачев какой-то суперактер. Нет. Ему особого актерства и не требовалось – выходи на сцену и коси под президента, что он и делал довольно успешно. Я про другое хочу сказать: мне было занимательно смотреть, как во всех миниатюрах, в которых он участвовал, обыгрывалась одна и та же темка – подобострастие к президенту. Основная интрига во всех скетчах была повторяющаяся: вдруг откуда ни возьмись появляется сам президент, и все превращаются в заискивающих, лебезящих, передвигающихся на задних лапках испуганных холопов. Во всех миниатюрках одна и та же краска. Как говорится, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке, выражаясь, естественно, фигурально.

Но было смешно.

Так вот, к чему я веду свой текст? А веду я к тому, что сейчас, после 24 февраля, мне интересно, как же сложится судьба Дмитрия Грачева? Я не говорю, что меня сильно беспокоит его творческая жизнь – я его лично не знаю и вряд ли когда-нибудь узнаю. Но даже такие шутки про ВВП, которые допускались резидентами «Камеди», неужели… нет, не то чтобы их стали цензурировать, я о другом. Неужели это опять будет смотреться с таким же милым смехом и удовольствием, когда на сцене (к примеру) появится все тот же Дмитрий Грачев в известном образе?

Почему-то мне кажется, что нет, больше не появится.

Да и вряд ли сейчас будут допускать даже такие невинные шутки над ВВП. Так или иначе, это будет как-то принижать его героический облик. С начала войны из Владимира Путина российские пропагандисты и пропагандихи стали усиленными темпами лепить божка, а смеяться над идолом – это уже ересь, с которой надо бороться.

Так что, думается мне, Дмитрий Грачев надолго остался не у дел и придется ему переквалифицироваться в управдомы.

В другой творческой ипостаси Грачев вряд ли сможет выступить – Гамлета ему не сыграть. Вернее, даже если он и получил бы возможность перевоплотиться в датского принца, то смотреть это было бы не комильфо. Особенно в последней сцене, когда Гамлет отходит со словами «Дальше – тишина…» Думаю, многие с любопытством посмотрели бы, как Дмитрий Грачев воплощает это действо на сцене, но ему точно не дадут такой возможности.

Кто-то может меня спросить, а чего это я так беспокоюсь о каком-то Грачеве? Но дело, видите ли, в том, что я не беспокоюсь. Мне просто думается, что юморная платформа в России должна бы измениться. Мне кажется, что, когда твое государство ведет разрушительную, неоправданную войну (разве какая-нибудь война может быть оправданной?), то тут уже не до прежних шуток. А если же, несмотря на все, ты продолжаешь шутить как ни в чем не бывало на сцене, перед телекамерами, на радио, в красных уголках, то это, меня спросить, не очень разумно.

Хотя, наверное, я все-таки очень наивный человек и все еще верю в разумное, доброе и вечное.

Возвращаюсь к некогда любимой мне миниатюре «Камеди» «Мысли пьяного человека». Там как раз появляется Грачев в известном образе. Он появляется, а остальные персонажи (Батрутдинов, Харламов) при его виде превращаются в лопочущих, заикающихся и старающихся предугадывать его желание растений. Волей-неволей я вдруг вспомнил заседание Совбеза 23 февраля. Один в один, честное слово.

И вот первый раз за все время я смотрел на это лицедейство, и мне не было смешно. Наоборот, мне было это неприятно. Видимо, мне придется снова, если захочется разрядиться и посмеяться, смотреть короткометражки Чаплина, Китона, Ллойда и Макса Линдера.

Здоровее буду.

P.S. В начале своего текста я положил изречение Чарли Чаплина. Может, оно прямое отношение к смыслу написанного мною не имеет, но эта фраза мне настолько нравится, что я все равно ее использовал.

И она, по-моему, всегда будет к месту.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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