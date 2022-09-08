Технический прогресс нередко сопровождается издержками. Так получилось и с разного рода гаджетами, использование которых на уроках стали запрещать детям во многих странах мира. С начала нового учебного года такой запрет ввели и в сухумских школах.

У каждого времени – свои проблемы и вызовы. В том числе и в школьной жизни. Слава богу, уже давно кануло в Лету общепринятое даже в самых передовых странах наказание детей за провинность розгами; вряд ли теперь даже в самом глухом захолустье подростки преодолевают многокилометровый путь в школу пешком по бездорожью. Вот и недавняя напасть – когда из-за коронавирусной пандемии во многих странах, в том числе в Абхазии, школы подолгу закрывались на карантин, а так называемое обучение на удаленке приносило мало пользы – вроде бы уже осталась в прошлом…

Но вот сразу после начала нового учебного года в Сухуме был введен запрет школьникам пользоваться на уроках мобильными телефонами. Осуществляется он по-разному. Где-то учитель предлагает всем ученикам положить свои мобильники на отдельно стоящий стол или в специальную корзинку на этом столе (так и вспоминаются кадры из давнего выпуска «Ералаша», где молодой еще Геннадий Хазанов в роли учителя-новичка командует: «Сдать оружие!», и его ученики складывают на стол все свои рогатки). Где-то дело ограничивается строгим требованием не доставать их на протяжении всего урока из сумок и ранцев. Но при этом, как признавалась мне одна сухумская пятиклассница, у некоторых в ее классе все же остается соблазн незаметно достать их и так же незаметно для учителя «зависнуть в телефоне». Так, ее сосед приноровился держать смартфон под столом или прятать его в большой пластиковый пенал, лежащий на столе…

Конечно, эта проблема возникла отнюдь не в этом году. Она назревала все последние годы по мере «оснащения» школьников смартфонами.

«Эхо Кавказа» связалось сегодня с начальником Управления образования администрации города Сухума Астандой Таркил, и вот что она сказала:

«После пандемии у нас встал вопрос, что все время дети копаются в телефонах. Никогда не было так, как сейчас… Мы не говорим, что телефоны не нужны. Но дорогостоящие телефоны, гаджеты с интернетом не нужны на уроках, дети должны слушать учителя и не отвлекаться. А так, для связи с родителями, могут держать у себя недорогой телефон, кнопочный…»

Кнопочный, как было сказано сегодня на родительском собрании в одном из классов в городской школе, рекомендовано носить детям потому, что смартфоны, которые даже лежат у детей в сумках, могут во время уроков «пипикать» и отвлекать всех от занятий.

Одна сухумская мама жаловалась, что сейчас ее сына еще труднее отучить от постоянного «сидения» в телефоне, чем когда-то от соски-пустышки. Это уже проблема для психологов. Недавно по Абхазскому телевидению психолог Центра гуманитарных программ Анжела Ладария рассказывала:

«Очень часто к психологам обращаются с вопросом: как спасти ребенка от телефона? То есть они в них зависают, у них появляется зависимость от телефона. Такую фразу сказал один малыш: «Я быстро сейчас пойду в школу. Быстро отучусь, приду домой, быстренько сделаю уроки и сяду в телефон». Знаете, с каким удовольствием, предвкушением он это произносил!»

А тот мальчик из пятого класса, который прячет смартфон в пенале, не может оторваться, как видим, от него и на уроке…

Есть и такая проблема. Облегчая доступ к текстовым сообщениям, фотоматериалам, видеороликам, играм, интернету и социальным сетям, гаджеты вроде бы облегчают процесс обучения. Но при этом цифровые устройства потенциально могут уменьшить внимание, которое уделяется усвоению материала, и потому знания быстрее забываются, а еще возникает возможность для списывания на контрольных, поэтому они могут быть вредны для обучения.

Разумеется, Абхазия далеко не первой столкнулась с этой проблемой. Наоборот, из-за блокады республики в 90-е годы интернет и сотовая связь сюда добрались только к середине нулевых годов. Решив сегодня познакомиться с мировой практикой, я узнал (естественно, через все тот же интернет), что большинство школ в разных странах склоняется к запрету использования гаджетов во время занятий. Учителя и администрации учебных заведений считают, что дети должны общаться онлайн, играть в электронные игры, смотреть видеоролики и слушать музыку, но только во внеурочное время. Одной из первых стран, введших табу на использование цифровых устройств на территории школ, были Филиппины. В этой стране уже в 1999 году местным департаментом образования был издан приказ о запрещении пользования сотовыми телефонами и пейджерами во время школьных занятий. Напомню, что в Абхазии тогда о мобильной связи только слышали…

Звучат сегодня, впрочем, и другие голоса: что не надо выплескивать ребенка вместе с водой, что при умелом, рациональном использовании гаджеты учеников могут и должны быть хорошим подспорьем в труде педагога.

«Эхо Кавказа» связалось с пресс-секретарем министра образования и языковой политики Абхазии Асланом Кутелия. Вот что он сказал о запрете:

«В министерстве пока такое не обсуждалось. Это на местах руководство школ принимает такие решения. Но, наверное, на ближайшем нашем совещании эта инициатива будет обсуждена».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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