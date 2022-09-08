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В Великобритании умерла королева Елизавета II
В Великобритании умерла королева Елизавета II. Об этом сообщил Букингемский дворец.
Новым королем стал старший сын королевы Чарльз.
Королева взошла на престол в 1952 году, в 2015 году она стала самым долгоправящим монархом в истории Великобритании и Англии.
В начале июня в королевстве прошли торжества по случаю «платинового юбилея» – 70-летия правления Елизаветы II. Публике показали ролик, в котором королева пьет чай с медвежонком Паддингтоном. В ролике они оба признались, что оба носят с собой бутерброд с мармеладом. Заканчивается видео словами медвежонка «Счастливого вам юбилея. И спасибо вам за все».
За годы правления Елизаветы II сменились 14 премьер-министров (первым был Уинстон Черчилль), множество бывших британских колоний получили независимость. Ряд стран Содружества стали республиками. Последняя из них – Барбадос – в прошлом году.
Королева встречалась со множеством исторических деятелей, от Джона Кеннеди и Юрия Гагарина до Дональда Трампа и Владимира Путина. Елизавета II – героиня множества фильмов и сериалов, в том числе художественных, и один из символов современной британской жизни и культуры.
- 8 сентября Букингемский дворец распространил сообщение о том, что 96-летняя королева находится под наблюдением врачей, обеспокоенных состоянием ее здоровья.
- После сообщения об ухудшении состояния ее здоровья, ведущие британские и мировые политики в социальных сетях желали ей скорейшего выздоровления.
Другие новости дня
Sony Music Group окончательно покидает российский рынок
Американская звукозаписывающая компания Sony Music Group объявила об окончательном уходе из России, об этом сообщает журнал Billboard.
Компания в своем заявлении отметила, что не может сохранять присутствие на российском рынке из-за продолжающегося разрушительного гуманитарное воздействие на Украину и усиливающихся санкций против Москвы.
Sony Music Group передаст российское подразделение вместе с сотрудниками местному руководству. Компания будет заниматься только местными артистами, прав на каталог Sony Music Group у нее нее будет.
После нападения России на Украину многие страны ввели против Москвы санкции. Международные компании приостановили или закрыли свои операции – в том числе из-за опасения вторичных санкций. По последним данным, с конца февраля российский рынок покинули более 1200 компаний из разных сфер бизнеса.
Четверо армянских пленных будут возвращены в Армению - «Туран»
Верховный суд Азербайджана сегодня «смягчил наказание четырем гражданам Армении и освободил их», сообщает азербайджанское информагентство «Туран».
По данным СМИ, они были взяты в плен в декабре 2020 года в Гадруте после окончания военных действий, их имена не сообщаются.
Информагентству «Интерфакс-Азербайджан» в суде сообщили, что освобожденные сегодня четверо граждан Армении в ноябре 2021 года были приговорены к 6 годам лишения свободы.
«Туран» отмечает, что по неофициальной информации «в ближайшее время эти лица будут переданы властям Армении».
Также информагентство отмечает, что на сайте Верховного суда Азербайджана опубликован список 26 граждан Армении, кассационные жалобы которых представлены 7 сентября. Все они были осуждены по обвинению в терроризме, отмечает «Туран», добавляя, что, судя по всему, число освобожденных граждан Армении окажется более четырех человек.
Другие подробности неизвестны. Ни официальный Ереван, ни официальный Баку эту информацию пока не подтверждают.
В Министерстве обороны Армении Радио Азатутюн сообщили, что в данный момент у них нет уточненной информации об этом.
Жители Балаклеи сообщили, что ВСУ вошли в город
Жители города Балаклея, который находится в Изюмском районе Харьковской области, сообщили, что в город вошли военнослужащие Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает издание «Страна.ua». УНИАН опубликовало кадры, на которых видно военную технику и украинских солдат у здания горсовета Балаклеи.
Ранее сообщалось, что ВСУ окружили город с трех сторон. Жители Балаклеи рассказали, что в городе была слышна автоматная стрельба, потом она прекратилась. «Городских боев не было. Судя по всему, русские сами ушли.» - цитирует очевидцев «Страна.ua».
Балаклея была оккупирована российскими войсками в начале марта. В городе был размещен крупный опорный пункт. На окраине Балаклеи расположена крупнейшая база хранения боеприпасов Центрального ракетно-артиллерийского управления вооруженных сил Украины.
Ранее заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил о том, что ВСУ на Харьковском направлении «вклинились» в оборону российских войск на 50 километров и освободили более 20 населенных пунктов.
ВСУ заявили об освобождении более 20 населенных пунктов в Харьковской области
В Харьковской области Вооруженные Силы Украины (ВСУ) освободили более 20 населенных пунктов. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов.
«В настоящее время военные части вклинились в оборону противника на глубину до 50 км. Продолжаются фильтрационные действия в ряде населенных пунктов», – отметил Громов.
«Общая площадь территорий, возвращенных под контроль Украины, в Харьковском и Южнобужском направлениях составляет более 700 квадратных километров», – добавил он.
Ранее в американском Институте изучения войны (ISW) предположили, что украинцы в районе Балаклеи смогли продвинуться примерно на 20 км и отвоевать территорию примерно в 400 кв.км.
О неожиданно сильном ударе во фланг так называемой Изюмской группировке российских войск в направлении Балаклеи стало известно 6 сентября. Пророссийские телеграм-каналы сообщали, что «Балаклея находится в оперативном окружении» и «все подъезды перерезаны огнём».
- Балаклея расположена к северо-западу от Изюма, через нее идут потоки снабжения части российской группировки, нацеленной на Славянск и Краматорск.
- Через Балаклею проходит трасса на Купянск - железнодорожную станцию, на которую с российской территории поступает основной объем грузов военного назначения.
- К востоку от Изюма протекает довольно широкая река Оскол, что сильно затрудняет снабжение Изюмской группировки.
Букингемский дворец сообщил об ухудшении состояния Елизаветы II
Сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Чарльз и её внук принц Уильям отправились в резиденцию Балморал в Шотландии, где находится королева после официального сообщения об ухудшении её состояния. Об этом сообщает Би-би-си.
8 сентября Букингемский дворец распространил сообщение о том, что 96-летняя королева находится под наблюдением врачей, обеспокоенных состоянием её здоровья. Сообщение об этом было донесено до членов парламента в ходе дебатов об энергетическом кризисе в стране. Спикер прервал выступления, чтобы сообщить об этом.
Во вторник она приняла нового премьер-министра Лиз Трасс, вопреки традиции, не в Букингемском дворце, а в Балморале. В среду вечером Елизавета, по рекомендации врачей, пропустила приём с Тайным советом Великобритании, на котором Трасс и её министры должны были принести формальную присягу.
Королева взошла на престол в 1952 году, в 2015 году она стала самым долгоправящим монархом в истории Великобритании и Англии. В четверг, после сообщения об ухудшении состояния её здоровья, ведущие британские политики в социальных сетях желают ей скорейшего выздоровления.
Украина, Грузия и еще 17 стран получат от США военную помощь на $2 млрд
Вашингтон предоставит Украине, Грузии и другим странам Центральной и Восточной Европы военную помощь в размере двух миллиардов долларов. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена.
США выделят Украине около миллиарда долларов, остальная сумма будет распределена между 18 странами. Это – Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Грузия, Греция, Косово, Латвия, Литва, Молдова, Черногория, Северная Македония, Польша, Румыния, Словакия и Словения, сообщили в Госдепартаменте.
Сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев для обсуждения вопроса военной помощи.
Сегодня же проходит очередное заседание Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн (Германия). Во встрече принимает участие и глава Минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.
Грузинские археологи нашли зуб человека, жившего 1.8 млн лет назад
Грузинские археологи сообщили о сенсационном открытии в селе Орозмани Дманисского муниципалитета. В слоях возрастом 1.8 млн лет обнаружен зуб древнего человека.
Как пишут грузинские СМИ, находка – премоляр нижней челюсти раннего представителя рода Homo.
Группа археологов из Национального музея Грузии, изучающая каменный век, обнаружила памятник Орозмани еще в 2019 году, в ходе разведывательных работ. Первой находкой исследователей стал зуб саблезубого тигра. Эти животные прекратили свое существование на Южном Кавказе полтора миллиона лет назад.
Помимо костей животных в ходе раскопок были обнаружены и древние артефакты – каменные орудия, использовавшиеся для добывания пищи и ее разделывания. Ученые в интервью «Эху Кавказа» в 2021 году говорили, что вскоре найдут и останки древних гоминидов. Это сейчас и произошло.
Научный руководитель экспедиции Георгий Бидзинашвили уверен, что открытие возродит интерес ученых к Грузии, а село Орозмани будет обозначено, как место расселения древних евразийцев.
«Эти люди – ровесники наших знаменитых Зезвы и Мзии, первых европейцев, и здесь мы нашли, грубо говоря, зуб их двоюродного брата, что полностью меняет представление о распространение древних евразийцев, древних евразийских гоминидов на территории Грузии», — сказал Бидзинашвили.
В 1991 году в Дманиси была сделана находка, которая изменила представление об истории человечества и взгляд на эволюцию. Благодаря ей ученые смогли доказать, что гоминиды эволюционировали в человека прямоходящего, или Homo erectus, не на территории Африки, как это считалось ранее, а на территории Евразии.
Тогда в Дманиси нашли остатки черепов и костей первобытных людей — мужчины и женщины, которым около 1,8 миллиона лет.
Исследователи прозвали древних людей грузинскими именами – Зезва и Мзия. Сегодня в научных кругах их называют Homo georgicus – «человек грузинский», а в народе — «первые европейцы», напоминает агентство «Новости-Грузия».
Депутаты из Петербурга предложили Госдуме обвинить Путина в госизмене
Совет муниципального образования Смольнинское в Санкт-Петербурге предложил Госдуме обвинить президента России Владимира Путина в государственной измене для отрешения его от должности. Об этом сообщил депутат Дмитрий Палюга.
Петербургские депутаты считают, что решение Путина о начале вторжения российской армии на территорию Украины наносит вред безопасности России и её граждан. Решение, как отмечает Палюга, было принято большинством присутствующих депутатов Смольнинского.
Депутаты утверждают, что на войне в Украине гибнут и становятся инвалидами молодые люди, из-за войны страдает экономика России. После начала российского вторжения блок НАТО стал активно расширяться на восток, а Украина – получать всё больше оружия, хотя цели, которыми оправдывал Путин военную агрессию, были обратными, заявили они.
- В марте, вскоре после начала вторжения России в Украину, Совет Смольнинского направил Путину депутатский запрос с призывом остановить кровопролитие, вывести войска с территории Украины и уйти в отставку.
Эстония, Латвия, Литва и Польша закроют въезд для россиян с 19 сентября
Эстония с 19 сентября полностью ограничит пересечение сухопутной границы для россиян с туристическими шенгенскими визами, выданными, в том числе и третьими странами. Об этом заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.
"Политическая воля Эстонии заключается в том, что с 00 часов 19 сентября вступит в силу запрет на въезд в Эстонию для граждан России. Это касается тех россиян, которые имеют визы, выданные в Эстонии, а также визы, выданные в других странах ЕС. Литва, Латвия и Польша также введут запрет с этого же момента", - сообщил Рейнсалу на пресс-конференции в Таллине.
"Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!", — сообщил Рейнсалу.
Запрет касается лиц, путешествующих с туристическими визами, и не затрагивает тех, кто въезжает в ЕС по семейным и гуманитарным причинам.
Ранее страны Балтии подготовили заявление, в котором назвали пересекающих границу российских туристов "угрозой общественной безопасности".
На фоне российского военного вторжения в Украину граничащие с Россией страны потребовали от Европейской комиссии принять меры для ограничения въезда российских туристов. Однако на встрече министров стран ЕС в Праге 1 сентября этого соглашения достичь не удалось, против выступили представители Западной Европы, в том числе Германия, Греция, Кипр, Португалия и Франция.
Вместо этого Евросоюз договорился отменить соглашение об упрощённом визовом режиме с Россией. Это может усложнить выдачу виз россиянам, кроме того, они подорожают в два раза.
Латвия, Литва, Финляндия и Эстония заявили тогда, что они рассмотрят запрет на въезд россиян в свои страны на национальном уровне.
Однако позже в Хельсинки отказались от этой идеи, заявив, что такие решения должны приниматься на уровне ЕС. При этом Финляндия значительно сократила количество выдаваемых виз россиянам.
Российская сторона опубликовала соглашение по госдаче «Пицунда»
Российской посольство в самопровозглашенной республике Абхазия опубликовало на своем официальном сайте соглашение о передаче России госдачи «Пицунда».
«Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования» опубликовано на русском и абхазском языках.
В документе указано, что «объект», передаваемый в собственность РФ, включает в себя движимое и недвижимое имущество (за исключением земельных участков и участка акватории моря). Абхазская сторона передает его России на безвозмездной основе в 6-месячный срок после вступления в силу соглашения.
Российской стороне передаются земельные участки, на которых размещен объект, и прилегающий к объекту участок акватории моря на условиях аренды на 49 лет с оплатой в размере 1 рубль в год за каждый участок.
На земельных участках, передаваемых в аренду российской стороне, Москва имеет право осуществлять капитальное строительство по согласованию с абхазской стороной. Право собственности на построенные здания, строения, сооружения будет принадлежать российской стороне.
В документе сказано, что российская сторона использует объект, земельные участки и участок акватории моря для проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих государственной охране, а также для их оздоровительного отдыха.
Эксплуатация объекта не может осуществляться в ущерб суверенитету, безопасности, политическим, военным, научно-техническим, экономическим и экологическим интересам Абхазии, сказано в соглашении.
Стороны договорились, что документ заключается на 49 лет и автоматически продлевается на последующие 15-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за 6 месяцев до истечения периода не уведомит в письменной форме другую сторону о намерении прекратить его действие. Прекращение действия соглашения при этом не повлечет за собой прекращения права собственности на движимое и недвижимое имущество.
- Документ о безвозмездной передаче в собственность России имущественного комплекса госдачи «Пицунда» был подписан 19 января 2022 года в Москве. Соглашение требует ратификации абхазского парламента. Оппозиционные силы и представители общественности считают, что необходимо отозвать документ из законодательного органа.
Ежедневно в Грузию не пускают десятки россиян – Егор Куроптев
Грузия ужесточила контроль на границах, десятки россиян уже столкнулись с запретом на въезд в страну, сообщил «Агентству» директор фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев.
По его словам, Грузия ужесточила контроль на границе для приезжающих россиян несколько недель назад. Если до этого число отказов в пересечении границы было невелико, то теперь, по данным фонда «Свободная Россия», на границе разворачивают по несколько десятков россиян в день.
«Не имеет значения ни профессия, ни факт проживания в Грузии, ни наличие контракта на аренду жилья. Если нет документа на проживание, ВНЖ, то никакие другие документы не являются гарантией въезда в Грузию для российских граждан», – говорит Куроптев.
Куроптев уточнил, что среди тех, кому отказали во въезде в последнее время, есть активисты, журналисты и юристы, которые живут в Грузии или ехали в страну из России из-за угроз безопасности.
С отказами во въезде сталкиваются и те, кто автотранспортом едет в Грузию из Турции. В конце августа генеральное консульство России в турецком городе Трабзон сообщило о том, что такие случае стали фиксироваться почти ежедневно. С отказами, в частности, столкнулись жители Северо-Кавказского федерального округа, Крыма, граждане т.н. «ДНР» или «ЛНР» с российским гражданством.
Накануне стало известно о том, что в Грузию не пустили не пустили Дмитрия (Митю) Алешковского – российского журналиста и благотворителя. Он живет в Грузии с начала войны.
- Ранее во въезде в Грузию отказали российским оппозиционерам – Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, журналистам Илье Азару, Давиду Френкелю, Михаилу Фишману, участнице Pussy Riot Ольге Борисовой (она позже смогла вернуться в страну) и активистке Инсе Ландер (она две недели находилась в нейтральной зоне на российско-грузинской границе, после чего смогла вылететь в Литву через Грузию).
«Схемы»: российские танкеры в обход санкций доставляют нефть в ЕС
Российские танкеры продолжают поставлять нефть в Евросоюз, несмотря на введённый в апреле запрет на обслуживание российских судов в европейских портах. Расследование об этом опубликовал проект "Схемы" украинской службы Радио Свобода.
Как пишет издание со ссылкой на данные сервиса MarineTraffic, в течение последних месяцев 13 российских судов вместимостью 4–5 тысяч тонн ходили по одному маршруту. Они загружались в портах Черного или Азовского морей и направлялись в сторону румынского города Констанца, не доходя до порта 17–20 миль. После стоянки они пустые возвращаются в Россию.
"Схемы" описывают два сценария передачи нефти с этих судов европейским покупателям. По одному из них, нефтепродукты в море перегружаются на судно под европейским флагом и, таким образом, доставляются в ЕС, чаще всего – в Грецию. Так, например, 12 июня российский VF Tanker 11 у берегов Румынии передал груз судну Star Merlin под португальским флагом, вскоре этот танкер разгрузился в греческом порту.
Кроме того, как отмечают авторы расследования, в море у Констанцы уже пять месяцев стоит танкер New Legend под флагом Либерии вместимостью более 80 тысяч тонн. С июня российские танкеры регулярно наполняют его нефтью, которая затем перегружается на другие суда.
"Схемы" отмечают, что все танкеры, которые доставляют в Европу нефть такими способами, принадлежат компании Volga Shipping ("Волжское пароходство") российского миллиардера Владимира Лисина. В отличие от многих российских олигархов, после начала войны в Украине он не попал под санкции Евросоюза, США и Великобритании. Ограничения против него ввела только Австралия.
В июле The Wall Street Journal писала, что европейские владельцы нефтяных танкеров, в частности греческие, значительно увеличили перевозки российской нефти на фоне приближения эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из России.
Только в мае-июне греческие суда 151 раз заходили в российские порты на Чёрном и Балтийском морях, что почти в два раза чаще, чем годом ранее. По данным издания, они также используют перевалку с судна на судно для поставок российской нефти в Европу в обход санкций.
- В ответ на российское военное вторжение в Украину страны Евросоюза приняли несколько пакетов санкций против России. Шестой пакет предусматривает запрет на ввоз нефти из России морским путём с 5 декабря 2022 года. Пятый пакет санкций, принятый ещё в апреле, запретил российским судам заходить в порты ЕС, за исключением поставок грузов первой необходимости, таких как сельхозпродукция, продовольствие, гуманитарная помощь.
- На поставки морем приходится 75 процентов российского нефтяного экспорта в Европу.
Экс-агенты ФСБ, отправленные в Грузию, поговорили с CNN
Двое бывших российских агентов рассказали CNN о том, как их завербовали и отправили в Грузию со специальной миссией.
Впервые о Всеволоде Осипове и Михаиле Соколове летом написали российские СМИ.
19-летний Всеволод Осипов, состоящий в Либертарианской партии России, публично признался, что сотрудничал с ФСБ. Его последним заданием было поехать в Грузию и следить за переехавшими в страну россиянами. Осипов дал интервью и «Эху Кавказа». Вскоре его опросили в СГБ Грузии.
Осипов рассказал CNN, что должен был познакомится в Тбилиси и шпионить за лидером Либертарианской партии Ярославом Конвеем или главным координатором фонда «Свободная Россия» Антоном Михальчуком».
Михаил Соколов – бывший сотрудник штаба Алексея Навального в Ижевске. По его словам, он уехал из России в Грузию в начале 2022 года по предложению сотрудников ФСБ. Те якобы хотели с его помощью получить данные о грузинских спецслужбах, которые, по мнению российских спецслужб, должны были связываться с уехавшими из России оппозиционерами.
Об этом Соколов рассказывает и в интервью CNN.
«Они [ФСБ] думали, что грузинские спецслужбы вербуют членов [российской] оппозиции под руководством ЦРУ США», — сказал Соколов, добавив, что не нашел никаких доказательств этого.
ISW: украинцы в районе Балаклеи смогли продвинуться примерно на 20 км
Американский Институт изучения войны (ISW) в ежедневной сводке-анализе пишет что украинская армия, по всей видимости, воспользовалась переброской российских сил на юг, в Херсонскую область, чтобы ударить в районе Балаклеи.
«Российские источники утверждают, что российские войска начали переброску подкреплений в этот район, чтобы отбить наступление украинцев, а российская группировка в этом районе, скорее всего, была ослаблена из-за предшествовавшей переброски сил на захват оставшейся территории Донецкой области и на поддержку южного направления», – пишут аналитики института.
По оценке ISW, основанной на сообщениях многих источников, украинцы в районе Балаклеи смогли продвинуться примерно на 20 км и отвоевать территорию примерно в 400 кв.км.
«Геолоцированные съемки показывают, что украинские части продвинулись по шоссе T2210 от Балаклеи и Вербовки через Яковенково, Волохов Яр (на пересечении T2210 и E40) в сторону Шевченково (на пересечении T2210 и N26)», - пишет ISW и отмечает, что, согласно рассуждениям российских военных блогеров, украинцы наступают также и на юго-восток от Балаклеи, стараясь перерезать пути снабжения российских войск и создать условия для дальнейшего наступления на восток, на важный транспортный узел Купянск, а также на Изюм, который расположен к юго-востоку от Балаклеи.
Как пишет русская служба Би-би-си, по неподтвержденным, но заслуживающим доверия сообщениям, ВСУ удалось окружить с севера и юга крупный опорный пункт российских сил - город Балаклею, и теперь их наступающие части вышли на оперативный простор, угрожая отрезать от снабжения уже всю российскую группировку, сосредоточенную под Изюмом. Российское командование спешно подтягивает подкрепления на опасные направления, но в своих сводках рапортует только об успехах.
К российским журналистам пришли с обысками, обвинив в связи с Ильёй Пономарёвым
Сотрудники полиции в Екатеринбурге и Тюмени провели обыски у журналистов, которые предположительно могут быть связаны с бывшим депутатом Госдумы, политиком Ильёй Пономаревым. Об этом сообщил телеграм-канал "УРАЛLIVE".
О том, что по местам проживания администраторов телеграм- и YouTube-каналов Пономарёва проходят следственные мероприятия, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По информации агентства, обыски проходят в нескольких российских регионах.
В Екатеринбурге полицейские пришли с обыском в квартиру главного редактора "Вечерних ведомостей" Владислава Постникова. Судя по видео, которое публикует канал, они взломали дверь, но никого не обнаружили внутри. В Тюмени прошел обыск у экс-редактора портала "Тюмень-Про" Юлии Глазовой, которая также сотрудничала с Сибирь.Реалии. Глазова на звонок редакции не ответила.
"УРАЛLIVE" утверждает, что Постников и Глазова могут иметь отношение к живущему в Киеве политику Илье Пономарёву, против которого в августе возбудили уголовное дело о фейках о российской армии и его стриму "Утро февраля".
Кроме того, в Ростове-на-Дону полиция проводит обыск у активистки и журналистки RusNews Беллы Насибян, сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на знакомого Насибян. Накануне журналистка обнаружила, что у неё заблокированы счета, однако в связи с чем проходит обыск – непонятно.
С началом полномасштабного вооружённого вторжения российской армии на территорию Украины Пономарёв вступил в ряды территориальной обороны и создал информационные ресурсы "Утро февраля" и "Роспартизан", через которые призывает к борьбе против российских властей, в том числе – вооружённой.
Тамара Эйдельман о Грузии: «Это вы так дрожите перед Россией?»
Историк Тамара Эйдельман прокомментировала решение грузинских пограничников не пустить в страну её сына – журналиста и благотворителя Дмитрия (Митю) Алешковского.
«Господи боже мой! Это грузины! Где ваша отвага? Где ваше гостеприимство? Это вы так дрожите перед Россией — страной-агрессором, что не пускаете тех, кто неугоден российской власти?» – пишет Эйдельман.
По словам историка, за последние полгода каждый раз, когда она или её сын пересекали грузинскую границу, их подолгу задерживали.
«Никто ничего не объясняет. Один раз я ждала два с половиной часа, пока кто-то где-то изучал мой паспорт, а потом без всяких объяснений его вернули и сказали: «Welcome to Georgia». Потом процесс усовершенствовали – стали фотографировать паспорт и отсылать куда-то по вотсапу. Очень смешно, что точно так же ждут какого-то разрешения и в тот момент, когда мы уезжаем из Грузии. А что, нас могут не выпустить?», – отметила она.
Эйдельман рассказывает, что два дня назад они поехали на машине из Тбилиси в Ереван – там у неё была лекция.
«На грузинской границе опять изучали паспорта, опять просили подождать, потом получили указание из столицы – и только после этого выпустили. Я из Еревана полетела в Стамбул, а Митя домой — в Тбилиси. И его не пустили. Держали, держали на границе, после чего посадили в самолет и отправили обратно в Ереван», – добавила она.
Эйдельман говорит, что её сын любит в Грузии все – людей, природу, вино, кухню, обычаи.
«Когда мой сын решил праздновать свою свадьбу в Алазанской долине, то это было не просто желание устроить замечательный праздник. Он ещё хотел, чтобы все гости полюбили Грузию так же, как её любит он. Поэтому в первый день для всех была устроена экскурсия по Тбилиси, а мне было отдельно поручено провести экскурсию в Национальной галерее и рассказать о Пиросмани. Потом мы ехали в Сигнахи, по дороге заезжая в разные прекрасные места. Потом пировали в «Слезах фазана». Гостей отправили на экскурсию — естественно, на винодельню, потом был мастер-класс по производству чурчхел, потом пели грузинские музыканты», – пишет она.
«Его маленькая дочка уже знает, что выходя из дома, надо сказать тете в подъезде «гамарджоба», а выходя из такси, попрощаться с дядей: «нахвамдис». Она знает, что она «гого» — девочка, но иногда разыгрывает нас и хитренько говорит, что она не «гого», а «биджо» — мальчик», – добавила она.
- Без объяснения причин в Грузию периодически не пускают российских оппозиционных активистов и журналистов. К примеру, экс-юриста бывшего уфимского штаба Навального, политэмигранта Федора Телина за последние две недели дважды не впустили в Грузию. Телин эмигрировал в Грузию осенью прошлого года, жил в Тбилиси и дистанционно работал в команде российского правозащитного проекта «ОВД-Инфо».
- Ранее во въезде в Грузию отказали российским оппозиционерам – Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, журналистам Илье Азару, Давиду Френкелю, Михаилу Фишману, участнице Pussy Riot Ольге Борисовой (она позже смогла вернуться в страну) и активистке Инсе Ландер (она две недели находилась в нейтральной зоне на российско-грузинской границе, после чего смогла вылететь в Литву через Грузию).
В условиях санкций сборная России по футболу сыграет с Кыргызстаном
Российский футбольный союз объявил о достигнутой договорённости провести товарищеские матчи сборной России против национальных команд Кыргызстана и Ирана. Ранее российская сборная была отстранена от международных соревнований.
Дата матча против Ирана, занимающего 22-ю строчку в рейтинге международной федерации футбола (ФИФА), пока не определена. Игра же против Кыргызстана, который занимает 95-ю строчку в рейтинге, пройдёт 24 сентября в Бишкеке.
Издание "Спорт-Экспресс" со ссылкой на анонимные источники сообщает, что в следующем году Россия может провести товарищеские матчи против Сенегала и Перу. Якобы в данный момент об этом ведутся переговоры.
Известно, что в ближайших играх сборной России не примут участия её ключевые футболисты – Александр Головин, Алексей Миранчук и Артём Дзюба, выступающие за иностранные клубы. Они не вызваны на матчи главным тренером Валерием Карпиным. "Спорт-Экспресс" связывает это с "логистическими трудностями".
С начала вооружённого вторжения России на территорию Украины большинство спортивных международных федераций исключили российских спортсменов из своих соревнований. В частности, сборная России по футболу была лишена права участвовать в чемпионатах мира и Европы, а российские футбольные клубы были исключены из крупнейших европейских турниров – Лиги чемпионов и Лиги Европы. Также от международных соревнований отстранили российских хоккеистов.
Владимир Путин, комментируя санкции в отношении российского спорта, заявил, что "отстранение атлетов попрало базовые права человека".
В Мелитополе взорван штаб движения «Мы вместе с Россией»
В оккупированном российскими войсками городе Мелитополь, который находится на юге Запорожской области Украины, вечером в среду произошёл взрыв в штабе движения "Мы вместе с Россией". Об этом сообщают украинские телеграм-каналы.
Информацию о взрыве подтвердил член назначенной Россией оккупационной администрации Владимир Рогов. Он обвинил украинскую сторону в совершении теракта. По его словам, данные о пострадавших уточняются.
Движение "Мы вместе с Россией" было создано после того, как российские военные взяли Мелитополь и другие территории юга Украины под контроль. Оно выступает за присоединение оккупированных территорий к РФ. Обеспечением работы штабов организации занимаются "Общероссийский народный фронт" и партия "Единая Россия".
Украинские СМИ уточняют, что штаб движения в Мелитополе находился в здании почты на улице Ломоносова, и что там занимались непосредственно подготовкой к референдуму.
Накануне в городе Бердянск Запорожской области в результате взрыва тяжёлые ранения получил российский комендант.
В Ялте десятки местных жителей протестовали у здания МВД России
В аннексированном Крыму, в Ялте, несколько десятков человек вышли к зданию российской полиции, а затем перекрыли центральную улицу Морская, требуя ареста спецназовца и участника пророссийского народного ополчения Крыма Кирилла Гонтаренко, которого собравшиеся подозревают в убийстве.
Как сообщают Крым.Реалии, убитый - 34-летний местный житель Сергей Сухов. Он умер от множественных ножевых ранений. По свидетельствам очевидцев, Сухова избивали двое человек, которые затем запихнули его в багажник автомобиля и уехали с места преступления. Позже нападавших задержали, однако, одного из них, Гонтаренко, отпустили из отделения полиции, что и вызвало возмущение ялтинцев.
СМИ опубликовали видео с камер наблюдения, на котором видно, что драка, в результате которой умер Сухов, началась возле автомобиля с наклеенной на стекле буквой Z - символом поддержки российской военной агрессии в отношении Украины.
В среду вечером Следственный комитет России опубликовал пресс-релиз, в котором сообщается, что подозреваемые в убийстве были снова задержаны, а конфликт между ними и жертвой (по версии ведомства, они были знакомы) произошёл в результате распития спиртных напитков. После избиения с применением холодного оружия, "опасаясь гибели своего знакомого", двое нападавших поместили жертву в автомобиль и "доставили в медицинское учреждение для оказания ему помощи, после чего скрылись", – сообщает Следственный комитет.
Телеграм-канал Mash уточняет, что один из подозреваемых в убийстве, Кирилл Гонтаренко, командовал ротой специального назначения, дислоцированной в Алупке. Весной этого года он был награждён медалью "За защиту Республики Крым".
Албания разорвала дипотношения с Ираном, обвинив его в кибератаке
Албания разорвала дипломатические отношения с Ираном. Все иранские дипломаты получили 24 часа на то, чтобы покинуть страну.
Причиной решения албанских властей, как заявил премьер-министр Албании Эди Рама, стала совершенная в июле нынешнего года кибератака, ответственность за которую Тирана возложила на Иран. Целью кибератаки, по словам Рамы, было парализовать сферу общественных услуг, получить доступ к государственным данным, похитить правительственную электронную переписку и тем самым посеять в стране хаос.
К выводу о том, что Тегеран стоит за хакерской группировкой, совершившей кибератаку, пришли по результатам расследования Соединенные Штаты - союзник Албании по НАТО. Белый Дом поддержал действия албанских властей, заявив, что Иран должен быть привлечен к ответственности за создание угрозы безопасности союзника.
Отношения Албании с Ираном серьезно ухудшились еще в 2014 году, когда Албания предоставила убежище около 3 тысячам активистов оппозиционной иранской группировки «Народный муджахиддин». Хакеры, взломавшие албанские правительственные сайты, помимо прочего, выложили в сеть сканы видов на жительство иранских оппозиционеров.
Власти Ирана осудили решение Албании, назвав его безосновательным.
Суд обязал Шендеровича выплатить 1,5 млн рублей в пользу Пригожина
Городской суд Санкт-Петербурга увеличил размер компенсации, которую должен выплатить писатель Виктор Шендерович бизнесмену Евгению Пригожину по иску о защите чести и достоинства, со 100 тысяч рублей до полутора миллионов. С одного до двух миллиона рублей увеличена компенсация, которую по тому же иску должна выплатить радиостанция «Эхо Москвы», ликвидированная в марте текущего года.
Близкий к Владимиру Путину петербургский бизнесмен Пригожин подавал иск против Шендеровича и «Эха Москвы» в декабре прошлого года. Он посчитал недостоверными и порочащими его честь заявления, которые писатель сделал в эфире радиостанции в программе «Особое мнение». Шендерович назвал Пригожина «уголовником» и «убийцей».
Позже Пригожин обратился в полицию с заявлением о возбуждении в отношении Шендеровича уголовного дела о клевете. По этой статье писателю грозит до пяти лет лишения свободы.
В январе 2022 года Шендерович, опасаясь возможного ареста, уехал из России.
За последние несколько лет Евгений Пригожин подал множество исков о защите чести и достоинства против оппозиционных политиков, журналистов и общественных деятелей. Российские суды обязали выплатить бизнесмену, которого в СМИ называют «поваром Путина», и его компаниям десятки миллионов рублей.
- Компании бизнесмена Пригожина с 2011 года занимаются поставками питания в учебные, медицинские и государственные учреждения по всей России. За десять лет бизнес-структуры, связанные с Пригожиным, заключили госконтрактов на сотни миллиардов рублей. Бизнесмена также связывают с организацией группы провластных блогеров в Санкт-Петербурге – так называемой «фабрикой троллей», и с созданием частной военной компании «Вагнер», принимающей участие в военных операциях в Украине, Сирии и Африке. Несколько независимых расследовательских групп обвиняют Пригожина и его структуры в причастности к убийству трех российских журналистов – Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, которые снимали фильм-расследование о деятельности компаний «повара Путина» в Африке. В США предпринимателя обвиняют в попытке вмешательства в президентские выборы, он внесен в санкционный список. «Повар Путина» также находится под санкциями Евросоюза.
- В июне прошлого года в СМИ были опубликованы судебные документы, которые доказывают, что Евгений Пригожин в 1980-х годах был осужден за грабеж, разбой и мошенничество.
- Сам Пригожин все обвинения в свой адрес отвергает.
Для Грузии Евробаскет завершен – в плей-офф вышли Черногория, Бельгия, Турция и Испания
Сборная Грузии по баскетболу завершила Евробаскет на групповом этапе. У грузинской команды были хорошие шансы на выход в 1/8 финала – дома они должны были обыграть Черногорию, но проиграли в напряженной борьбе со счетом 73:81, пишет Общественный вещатель Грузии.
Из группы А в плей-офф вышли Испания, Турция, Бельгия и Черногория. Грузия и Болгария не смогли преодолеть групповой барьер.
Эрдоган обвинил Запад в «провокациях» по отношению к России
Президент Турции Реджеп Эрдоган считает, что страны Запада ведут «неправильную» и «основанную на провокациях» политику в отношении России. Об этом Эрдоган заявил в ходе визита в Белград, где провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем, ведущим политику маневрирования между Евросоюзом и Россией – традиционным союзником Сербии.
Реджеп Эрдоган призвал «не недооценивать Россию», отметив при этом, что Турция придерживается «уравновешенного» курса в российско-украинском конфликте.
Турция входит в состав НАТО, организации, безоговорочно поддержавшей Украину в конфликте и осудившей российское вторжение. Сам Эрдоган и другие представители Турции неоднократно заявляли, что считают Крым международно признанной территорией Украины. При этом Турция не стала вводить санкции против России. Реджеп Эрдоган после начала полномасштабной российско-украинской войны неоднократно встречался как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским.
В Стамбуле этой весной проходили переговоры между делегациями России и Украины, закончившиеся неудачей. Там же при посредничестве Турции и ООН было заключено соглашение, позволившее начать вывоз зерна из украинских портов, заблокированных Россией в ходе вторжения в Украину.
Турция поставляет Украине ряд вооружений – в том числе хорошо зарекомендовавшие себя на фронте дроны «Байрактар». При этом Эрдоган обвиняет Запад в том, что тот снабжает Украину «хламом, а не оружием».
Российский президент в среду обвинил Запад в обмане бедных государств после заключенной в Стамбуле сделки по экспорту украинского зерна. Владимир Путин пригрозил пересмотром соглашения. В Киеве заявили, что полностью выполняют все обязательства по договору и указали на попытки шантажа со стороны России.
В Грузию не пустили российского журналиста и благотворителя Митю Алешковского
В Грузию не пустили Дмитрия (Митю) Алешковского – российского журналиста и благотворителя. Об этом сообщила его мама – историк Тамара Эйдельман.
По её словам, Алешковский живет в Тбилиси, где его ждут жена и дочка. Вместе с матерью он выехал на два дня в Ереван – там историк проводила лекцию. Обратно Алешковского не пустили, отправив обратным рейсом в Армению.
«Поразительно то, что все это позорище происходит в зале аэропорта, где сияет огромная электрическая надпись: Be brave like Ukraine.
Это вот такие значит грузинские власти brave...
Вот так они лебезят перед Путиным, который захватил кусок их земли.
Мало я знаю людей, которые бы любили Грузию так сильно, как Митя...», – пишет Эйдельман.
Алешковский – соучредитель благотворительного фонда «Нужна помощь», а также создатель и директор медиапортала «Такие дела». В июле российский Минюст внес его в список СМИ-иноагентов.
- Без объяснения причин в Грузию периодически не пускают российских оппозиционных активистов и журналистов. Как ранее сообщало «Эхо Кавказа», экс-юриста бывшего уфимского штаба Навального, политэмигранта Федора Телина за последние две недели дважды не впустили в Грузию. Телин эмигрировал в Грузию осенью прошлого года, жил в Тбилиси и дистанционно работал в команде российского правозащитного проекта «ОВД-Инфо».
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