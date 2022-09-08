Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Предыдущий Следующий
Live
Фото

Жизнь королевы Елизаветы II: она правила более 70 лет

Елизавета II в день своей коронации: ей было 27 лет. Когда умер ее отец, ей пришлось срочно возвращаться из Африки, где она была с визитом: домой она прилетела уже в статусе монарха, а не принцессы&nbsp; &nbsp;
1 Елизавета II в день своей коронации: ей было 27 лет. Когда умер ее отец, ей пришлось срочно возвращаться из Африки, где она была с визитом: домой она прилетела уже в статусе монарха, а не принцессы 
 
Елизавета II с группой &quot;Битлз&quot; в 1965 году
2 Елизавета II с группой "Битлз" в 1965 году
Елизавета со своими младшими сыновьями, Эндрю и Эдвардом. Фото сделано в Рождество в 1971 году
3 Елизавета со своими младшими сыновьями, Эндрю и Эдвардом. Фото сделано в Рождество в 1971 году
Королева со своим мужем, принцем Филиппом в 1977 году. Это фото использовалось во время торжеств в 2012 году
4 Королева со своим мужем, принцем Филиппом в 1977 году. Это фото использовалось во время торжеств в 2012 году

Загрузить еще

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG