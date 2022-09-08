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Жизнь королевы Елизаветы II: она правила более 70 лет
1 часа(-ов) назад
1
Елизавета II в день своей коронации: ей было 27 лет. Когда умер ее отец, ей пришлось срочно возвращаться из Африки, где она была с визитом: домой она прилетела уже в статусе монарха, а не принцессы
2
Елизавета II с группой "Битлз" в 1965 году
3
Елизавета со своими младшими сыновьями, Эндрю и Эдвардом. Фото сделано в Рождество в 1971 году
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Королева со своим мужем, принцем Филиппом в 1977 году. Это фото использовалось во время торжеств в 2012 году
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Жизнь королевы Елизаветы II: она правила более 70 лет
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