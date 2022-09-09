В Грузии прокомментировали сообщение о поставках иранского вооружения в Россию

Министерство экономики и устойчивого развития Грузии назвало «неуточненной и ложной информацией» утверждения ряда СМИ о «незаконном использовании» воздушного пространства страны авиакомпанией, которая находится под санкциями.

В министерстве признают, что иранская авиакомпания «Иран Эйр Карго» 4 сентября действительно совершала рейс из Еревана в Москву и провела в воздушном пространстве Грузии в общей сложности 10 минут. При этом в ведомстве подчеркивают, что «Иран Эйр Карго» не находится под санкциями и регулярно летает в Тбилиси и другие европейские города, передает агентство «Новости-Грузия».

«Вместо того, чтобы распространять дезинформацию и наносить ущерб репутации Управления гражданской авиации Грузии, средства массовой информации, характеризующиеся распространением тенденциозных, неконкретизированных и намеренно ложных сообщений, могли бы проверить эти сообщения и убедиться в том, что иранская авиакомпания часто совершает регулярные рейсы в Европу.

Тот факт, что Грузия и Армения являются странами-членами Евроконтроля – Европейской организации безопасности аэронавигации, также свидетельствует о ложности отчетов. Евроконтроль дал разрешение на использование воздушного пространства Грузии для этого конкретного рейса, а также для других рейсов. В результате указанный полет был осуществлен в полном соответствии с законодательством Грузии и международным законодательством», — говорится в сообщении ведомства.

Телекомпания «Мтавари» распространила информацию, согласно которой Иран поставляет в Россию военную технику, используя воздушное пространство Грузии. Источник информации — грузинский политолог Зураб Батиашвили, который, в свою очередь, ссылается на аккаунт Terror Alarm в твиттере.