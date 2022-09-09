Новости
Азербайджан вернул Армении пятерых военнопленных
Азербайджанская сторона накануне вернула армянской стороне пятерых армянских военнопленных. Об этом сообщила Служба национальной безопасности (СНБ) Армении.
Ведомство опубликовало имена возвращенных военнопленных:
- Аграманян Мартин Мушегович (28.05.1996 г., г. Гюмри),
- Геворкян Ашот Артакович (30.06.1998 г., г. Гюмри),
- Григорян Феликс Арташесович (23.12.1996 г., г. Гюмри),
- Манукян Вараздат Анушаванович (07.07.1990 г., г. Гюмри),
- Овсепян Эдик Тигранович (08.02.1999 г., г. Ванадзор).
«Мы приветствуем эту акцию как шаг, способствующий нормализации отношений», – говорится в заявлении СНБ.
Ранее азербайджанские СМИ написали, что Верховный суд страны «смягчил приговоры четырем гражданам Армении и освободил их».
Официальный Вашингтон приветствует возвращение пяти армянских пленных в Армению, называя это «позитивным событием для мирного процесса Армении и Азербайджана».
«Мы надеемся, что все оставшиеся задержанные скоро вернутся домой и что Азербайджан и Армения продолжат предпринимать шаги по укреплению доверия и разрешению существующих разногласий», — написал в твиттере официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
Специальный представитель ЕС на Южном Кавказе и по кризису в Грузии Тойво Клаар также приветствовал освобождение пяти армянских пленных.
«Новость об освобождении Азербайджаном пятерых армянских задержанных сегодня, после встречи лидеров, состоявшейся в Брюсселе 31 августа, приветствуется. Важный гуманитарный жест, а также примечательно, что передача прошла без посредников», — написал Клаар в соцсети.
Возвращение Азербайджаном армянских пленных на своей странице в Twitter приветствовал и председатель Европейского совета Шарль Мишель.
На сегодняшний день из Азербайджана репатриировано 155 пленных, пишет Радио Азатутюн.
В Азербайджане все еще остаются 33 подтвержденных армянских пленных. Большинство их них осуждены в этой страны по разным обвинениям – от незаконного пересечения границы до терроризма.
По неподтвержденной информации армянской стороны, в Азербайджане содержится около 60 пленных армян. Баку неоднократно заявлял, что вернул всех пленных, называя содержащихся в азербайджанских тюрьмах армянских граждан «террористами».
Другие новости дня
В МИД РФ напомнили, что в Грузии для россиян действует безвизовый режим
Россия рассматривает возможность введения виз для граждан Украины – после того, как украинские власти ввели визовый режим для россиян. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
При этом он рассказал, что в дипломатической практике встречают примеры ассиметричной реакции в этом вопросе, передает РИА Новости.
«Допустим, у нас с Грузией действует визовый режим, а в отношении россиян Грузия не применяет визовый режим… Поэтому это в практике встречается, и не обязательно это должно быть зеркально. И президент (Путин – ред.) говорил о том, зачем стрелять себе в ногу. Нам выгодно, чтобы люди к нам ехали, видели, что происходит», – сказал он.
В МИД РФ говорят, что не хотят «осложнять жизнь тем украинским гражданам, которые хотят покинуть страну или зону боевых действий и направиться в Россию».
«Для них тогда получение виз стало бы очень сложным процессом, особенно в нынешней ситуации, когда у нас даже посольства нет в Киеве», – добавил Андрей Руденко.
Отметим, что в Грузии оппозиционные партии и неправительственные организации предложили ввести визовый режим для прибывающих в страну граждан России, считая чрезмерный и неконтролируемый приток граждан этой страны в Грузию угрозой национальной безопасности.
Северная Корея провозгласила себя ядерным государством
Верховное народное собрание Северной Кореи приняло закон о ядерном оружии, разрешающий его превентивное использование для обороны от внешнего нападения. Об этом сообщает государственное информационное агентство КНДР ЦТАК. "Если система командования и контроля национальных ядерных сил находится под угрозой нападения враждебных сил, ядерный удар автоматически наносится немедленно", - цитирует документ Франс Пресс.
При этом в законе отмечается, что применение ядерного оружия — крайняя мера.
Лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая на сессии северокорейского парламента, заявил, что ядерный статус страны теперь "необратим" и дискуссии о денуклеаризации страны более не имеют смысла. Северная Корея никогда не откажется от ядерного оружия, это – законное право КНДР на самооборону и возможность противостоять давлению США, которые, по словам северокорейского лидера, пытаются подорвать "обороноспособность страны и в итоге свергнуть её правительство", сообщает Reuters.
В 2021 году КНДР потратила на ядерную программу более 640 миллионов долларов. С начала года Северная Корея провела уже 17 пусков ракет, последний состоялся в мае.
В августе Южная Корея предложила КНДР план по денуклеаризации последней. Он предполагал предоставление Пхеньяну экономической и технологической помощи в ответ на отказ от ядерного оружия на полуострове. Однако КНДР отвергла этот план, назвав его "вздором".
ООН и МАГАТЭ также призывали Пхеньян отказаться от испытаний ядерного оружия.
В 2018 году Северная Корея и США провели переговоры, по итогам которых Пхеньян заявил о прекращении ядерных испытаний, оставив за собой право сохранить имеющееся оружие. Однако последующие переговоры, в том числе и личная встреча Ким Чен Ына с тогдашним президентом США Дональдом Трампом результатов не дали, и КНДР возобновила свои ядерные испытания.
Карла III официально объявят королём Великобритании 10 сентября
73-летнего Карла III официально объявят королём Великобритании в субботу, 10 сентября, передаёт газета Independent. Ранее сообщалось, что церемония возведения на престол состоится 9 сентября.
Карл автоматически стал королем после смерти королевы 8 сентября, как бывший наследник престола. Однако, как пишет издание, по традиции должна быть проведена формальная церемония, которую проведет Совет по престолонаследию. Он обычно собирается в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне в течение 24 часов после смерти монарха.
В этот раз это будет сделано позже, так как не было достаточно времени для подготовки, пишет газета. При этом Совет должен состояться до первого после смерти королевы заседания парламента, который, в свою очередь, должен собраться как можно скорее.
Традиционно в Совете по престолонаследию участвует весь Тайный совет, состоящий из советников монарха, их насчитывается более 700 человек. Однако, как пишет Independent, в этот раз в церемонии пригласили участвовать лишь 200 членов совета.
После траура по королеве в Великобритании начнётся организация официальной церемонии коронации Карла. Подготовка может занять больше года. Елизавета II была коронована через полтора года после смерти отца и своего возведения на престол.
- Королева Елизавета II умерла в возрасте 96 лет. Она вступила на престол в 1952 году и стала самым долгоправящим монархом в истории Великобритании и Англии.
- Её старший сын Чарльз, ставший королем, отметил, что смерть Елизаветы II стала "моментом величайшей печали" для него и всех членов семьи. "Я знаю, что её потеря будет глубоко ощущаться всей страной, королевствами, странами Содружества и бесчисленным множеством людей по всему миру", – говорится в его обращении.
В Грузии прокомментировали сообщение о поставках иранского вооружения в Россию
Министерство экономики и устойчивого развития Грузии назвало «неуточненной и ложной информацией» утверждения ряда СМИ о «незаконном использовании» воздушного пространства страны авиакомпанией, которая находится под санкциями.
В министерстве признают, что иранская авиакомпания «Иран Эйр Карго» 4 сентября действительно совершала рейс из Еревана в Москву и провела в воздушном пространстве Грузии в общей сложности 10 минут. При этом в ведомстве подчеркивают, что «Иран Эйр Карго» не находится под санкциями и регулярно летает в Тбилиси и другие европейские города, передает агентство «Новости-Грузия».
«Вместо того, чтобы распространять дезинформацию и наносить ущерб репутации Управления гражданской авиации Грузии, средства массовой информации, характеризующиеся распространением тенденциозных, неконкретизированных и намеренно ложных сообщений, могли бы проверить эти сообщения и убедиться в том, что иранская авиакомпания часто совершает регулярные рейсы в Европу.
Тот факт, что Грузия и Армения являются странами-членами Евроконтроля – Европейской организации безопасности аэронавигации, также свидетельствует о ложности отчетов. Евроконтроль дал разрешение на использование воздушного пространства Грузии для этого конкретного рейса, а также для других рейсов. В результате указанный полет был осуществлен в полном соответствии с законодательством Грузии и международным законодательством», — говорится в сообщении ведомства.
Телекомпания «Мтавари» распространила информацию, согласно которой Иран поставляет в Россию военную технику, используя воздушное пространство Грузии. Источник информации — грузинский политолог Зураб Батиашвили, который, в свою очередь, ссылается на аккаунт Terror Alarm в твиттере.
- Сегодня же стало известно, что министерство финансов США ввело санкции в отношении иранской компании «Сафиран», которая, по утверждению американских властей, связана с поставками беспилотников России. По данным США, фирма Safiran Airport Services из Тегерана координировала перевозку российскими военными самолётами иранских беспилотников, дополнительного оборудования и сопровождающих лиц из Ирана в Россию. В министерстве финансов утверждают, что после сборки и испытаний Воздушно-космические силы России собираются использовать иранские беспилотники в войне против Украины. Одновременно США ввели санкции против трех иранских фирм-производителей беспилотников.
Зеленский: Украина с 1 сентября освободила десятки населённых пунктов
Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал освобождение украинскими военными города Балаклея в Харьковской области.
«Все на своих местах. Флаг Украины в свободном украинском городе под свободным украинским небом», – написал он в телеграм-канале 8 сентября.
Президент Украины также обнародовал видео военных, сообщающих об освобождении города.
«Господин президент, господин главнокомандующий, город Балаклея Харьковской области взят под контроль. Приказ выполнен. Российские оккупационные войска отошли. Спецподразделение Главного управления разведки «Кракен». Сегодня 8 сентября, 16:00», – говорит украинский военный.
На видео видно, что украинские военные стоят на крыше на российском флаге, а сзади развевается украинский флаг. Ранее информация об освобождении Балаклеи появилась в сети.
«В рамках продолжающихся оборонительных операций наши герои освободили уже десятки населенных пунктов. И сегодня это движение продолжилось, есть новые результаты. Всего с первого сентября освобождено более тысячи квадратных километров нашей территории. Спасибо всем, кто это обеспечил! Спасибо армии, разведчикам и спецслужбовцам за каждый украинский флаг, который установлен в эти дни», – сказал Зеленский в своем вечернем обращении.
8 сентября заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил о том, что ВСУ на Харьковском направлении «вклинились» в оборону российских войск на 50 километров и освободили более 20 населенных пунктов.
Глава ЦРУ: российское вторжение в Украину выглядит «провалом»
На седьмом месяце войны российское вторжение в Украину выглядит провальным, завил в четверг глава Центрального разведывательного управления Уильям Бернс.
Приведя в пример успешное контрнаступление украинских войск в районе Харькова и под Херсоном, глава ЦРУ назвал крупнейшим просчетом Владимира Путина недооценку мужества украинцев и их военного потенциала. Хотя финальная глава войны ещё не написана, "очень трудно оценить ход кампании для Путина иначе, как провал", считает Уильям Бернс.
По словам Бернса, одна из проблем заключается в том, что Путин окружен советниками, не готовыми предлагать альтернативную точку зрения. Российский лидер также ожидал, что решимость европейцев поддерживать Украину быстро иссякнет в то время, как внимание американцев будет отвлечено другими проблемами в условиях затяжного военного конфликта. В данный момент, полагает Бернс, Путин рассчитывает на то, что у него больше запаса прочности, чем у украинцев, европейцев и американцев, совершая ту же ошибку, которая была совершена перед началом вторжения. Этот новый просчет, по мнению директора ЦРУ, будет иметь далеко идущие последствия, поскольку "не только показывает слабость российской армии, но и гарантирует долговременный ущерб для российской экономики и поколений россиян".
Одновременно министр обороны США Ллойд Остин объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине. Киев получит гаубицы, управляемые ракеты, снаряды, бронебойное вооружение и автомобили. Объем военной помощи составит 675 миллионов долларов.
США ввели санкции против иранской фирмы за поставки беспилотников РФ
Министерство финансов США ввело санкции в отношении иранской компании "Сафиран", которая, по утверждению американских властей, связана с поставками беспилотников России.
По данным США, фирма Safiran Airport Services из Тегерана координировала перевозку российскими военными самолётами иранских беспилотников, дополнительного оборудования и сопровождающих лиц из Ирана в Россию.
В министерстве финансов утверждают, что после сборки и испытаний Воздушно-космические силы России собираются использовать иранские беспилотники в войне против Украины.
Одновременно США ввели санкции против трех иранских фирм-производителей беспилотников.
Санкции включают заморозку всех активов на территории США и запрет американским гражданам на любые сделки с попавшими под санкции фирмами.
"Не-иранские и не-российские юридические лица тоже должны быть очень осторожны и не поддерживать разработку, или передачу, или продажу иранских беспилотников или иной военной техники России для использования против Украины",— предупредил заместитель министра финансов США Брайан Нельсон.
В конце августа издание The Washington Post сообщило, что в Россию поступили первые иранские боевые беспилотные летательные аппараты для использования в ходе войны в Украине. Ранее Белый дом утверждал, что ему известно о планах России приобрести "сотни" боевых беспилотников в Иране, Москва это отрицает.
На днях американская разведка сообщила о закупке Россией артиллерийских снарядов и неуправляемых ракет в КНДР. Информация об этом содержится в рассекреченном докладе, оказавшемся в распоряжении редакции The New York Times.
Латвия обязала православную церковь отделиться от РПЦ
Сейм Латвии в экстренном порядке принял закон, требующий независимости Латвийской православной церкви от Русской православной церкви (РПЦ). Он был внесен президентом страны Эгилсом Левитсом.
"В независимом, демократическом и правовом Латвийском государстве нашим православным нужна своя самостоятельная и независимая церковь", - цитирует латвийского пезидента сайт Delfi.
Власти Латвии ранее обвинили Московский патриархат за поддержку действий России на территории Украины. На днях Левитс заявил, что Рига хочет исключить любое влияние московского патриархата на латвийскую церковь.
Принятые поправки устанавливают полностью самостоятельный и независимый статус Латвийской православной церкви со всеми её епархиями, приходами и учреждениями. Юридические изменения не касаются канонических вопросов.
Латвийская православная церковь должна привести свой устав в соответствие с новыми требованиями закона к 31 октября.
РПЦ осудила принятие закона в Латвии. В Московском патриархате сказали, что в законе о положении Православной церкви, принятом латвийским Сеймом в 1926 году, который упоминается в заявлении президента Латвии, речь шла о правах самоуправления и самоопределения. Это не был статус автокефалии, утверждают в РПЦ.
Латвийская православная церковь получила статус самоуправляемой в составе РПЦ в 1992 году. В мировой православной традиции предполагается, что для признания автокефалии разрешение на независимость поместной церкви должна дать её материнская церковь, то есть в данном случае РПЦ.
Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:
Мировые лидеры отдают дань уважения королеве Елизавете II
Мировые лидеры выразили свои соболезнования по поводу смерти королевы Великобритании Елизаветы II.
Президент США Джо Байден очень тепло отозвался о первой встрече с королевой в 1982 году и недавней встрече в 2021-м.
«Она очаровала нас своим остроумием, тронула нас своей добротой и щедро поделилась с нами своей мудростью. Она была солидарна с Соединенными Штатами в наши самые мрачные дни после 11 сентября», - отметил Байден.
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала британскую королеву настоящим столпом лидерства. «Ее будут рассматривать как пример для подражания грядущие поколения молодых женщин, которые решат посвятить свою жизнь госслужбе, во всем мире», - отметила Пелоси.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал Елизавету II добросердечным монархом и другом Франции. По словам Макрона, королева олицетворяла преемственность и единство британцев на протяжении более 70 лет.
Канцлер Германии Олаф Шольц высоко оценил роль Елизаветы II в восстановлении отношений между Германией и Великобританией после Второй мировой войны. По словам Шольца, королевы будет не хватать – не в последнюю очередь из-за ее замечательного юмора.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подчеркнул, что служение Елизаветы II канадцам навсегда останется частью истории страны.
Свои соболезнования по поводу кончины королевы выразила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она назвала Елизавета II одной из самых уважаемых личностей в мире.
Евросоюз воздает должное уникальному вкладу королевы Великобритании Елизаветы II в построение мира и примирения. Об этом заявил глава европейского внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель.
Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в королевской резиденции Белморал в Шотландии. Елизавета II Королева взошла на престол в 1952 году, в 2015 году она стала самым долгоправящим монархом в истории Великобритании и Англии. В начале июня британцы отметили «платиновый юбилей» – 70-летия правления королевы Елизаветы.
Новым королем стал старший сын королевы Чарльз. Он взял себе имя Карл III.
В Великобритании объявлен 10-дневный национальный траур, который продлится до похорон монарха.
Первые лица Грузии выразили соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнования в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II, назвав ее «образцом решимости и преданности ценностям демократии».
«Ее Величество Королева Елизавета II прожила жизнь, посвятив ее своему народу, своей нации и Содружеству. Она была образцом решимости и преданности ценностям демократии и достоинства, что принесло ей уникальное место в истории. Мои мысли и молитвы с королевской семьей», - пишет Зурабишвили в Twitter.
Соболезнования в связи со смертью королевы Великобритании выразил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
«Мы выражаем искренние соболезнования королевской семье и народу Великобритании. Ее Величество королева Елизавета II была лидером, который возглавлял нацию на протяжении десятилетий, ее уважали, ей восхищались и ее будут хорошо помнить грядущие поколения», - пишет Гарибашвили в Twitter.
Елизавета II умерла в четверг днем в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Над Букингемским дворцом приспущен флаг Великобритании. В стране объявлен 10-дневный национальный траур.
Новым королем стал старший сын королевы Чарльз.
Королева взошла на престол в 1952 году, в 2015 году она стала самым долгоправящим монархом в истории Великобритании и Англии.
В Тбилиси ранен полицейский - обвиняемый задержан на грузино-армянской границе
Жителя Тбилиси, ранившего полицейского, задержали у ТПП «Садахло» на грузино-армянской границе, когда он пытался покинуть страну. Информацию об этом сегодня, 8 сентября, распространяет пресс-служба МВД Грузии.
По данным следствия, 42-летний мужчина выстрелил в полицейского и скрылся с места преступления. В это время сотрудник МВД находился вместе с друзьями на улице Табидзе в центре Тбилиси и был не при исполнении. Раненый был госпитализирован. Врачи оказывают ему соответствующую медицинскую помощь, жизни пациента опасность не угрожает.
В МВД не уточняют, что послужило мотивом преступления.
Расследование продолжается по фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и незаконного приобретения-хранения огнестрельного оружия. Эти преступления наказываются лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.
Sony Music Group окончательно покидает российский рынок
Американская звукозаписывающая компания Sony Music Group объявила об окончательном уходе из России, об этом сообщает журнал Billboard.
Компания в своем заявлении отметила, что не может сохранять присутствие на российском рынке из-за продолжающегося разрушительного гуманитарное воздействие на Украину и усиливающихся санкций против Москвы.
Sony Music Group передаст российское подразделение вместе с сотрудниками местному руководству. Компания будет заниматься только местными артистами, прав на каталог Sony Music Group у нее нее будет.
После нападения России на Украину многие страны ввели против Москвы санкции. Международные компании приостановили или закрыли свои операции – в том числе из-за опасения вторичных санкций. По последним данным, с конца февраля российский рынок покинули более 1200 компаний из разных сфер бизнеса.
В Великобритании умерла королева Елизавета II
В Великобритании умерла королева Елизавета II. Об этом сообщил Букингемский дворец.
Новым королем стал старший сын королевы Чарльз.
Королева взошла на престол в 1952 году, в 2015 году она стала самым долгоправящим монархом в истории Великобритании и Англии.
В начале июня в королевстве прошли торжества по случаю «платинового юбилея» – 70-летия правления Елизаветы II. Публике показали ролик, в котором королева пьет чай с медвежонком Паддингтоном. В ролике они оба признались, что оба носят с собой бутерброд с мармеладом. Заканчивается видео словами медвежонка «Счастливого вам юбилея. И спасибо вам за все».
За годы правления Елизаветы II сменились 14 премьер-министров (первым был Уинстон Черчилль), множество бывших британских колоний получили независимость. Ряд стран Содружества стали республиками. Последняя из них – Барбадос – в прошлом году.
Королева встречалась со множеством исторических деятелей, от Джона Кеннеди и Юрия Гагарина до Дональда Трампа и Владимира Путина. Елизавета II – героиня множества фильмов и сериалов, в том числе художественных, и один из символов современной британской жизни и культуры.
- 8 сентября Букингемский дворец распространил сообщение о том, что 96-летняя королева находится под наблюдением врачей, обеспокоенных состоянием ее здоровья.
- После сообщения об ухудшении состояния ее здоровья, ведущие британские и мировые политики в социальных сетях желали ей скорейшего выздоровления.
Четверо армянских пленных будут возвращены в Армению - «Туран»
Верховный суд Азербайджана сегодня «смягчил наказание четырем гражданам Армении и освободил их», сообщает азербайджанское информагентство «Туран».
По данным СМИ, они были взяты в плен в декабре 2020 года в Гадруте после окончания военных действий, их имена не сообщаются.
Информагентству «Интерфакс-Азербайджан» в суде сообщили, что освобожденные сегодня четверо граждан Армении в ноябре 2021 года были приговорены к 6 годам лишения свободы.
«Туран» отмечает, что по неофициальной информации «в ближайшее время эти лица будут переданы властям Армении».
Также информагентство отмечает, что на сайте Верховного суда Азербайджана опубликован список 26 граждан Армении, кассационные жалобы которых представлены 7 сентября. Все они были осуждены по обвинению в терроризме, отмечает «Туран», добавляя, что, судя по всему, число освобожденных граждан Армении окажется более четырех человек.
Другие подробности неизвестны. Ни официальный Ереван, ни официальный Баку эту информацию пока не подтверждают.
В Министерстве обороны Армении Радио Азатутюн сообщили, что в данный момент у них нет уточненной информации об этом.
Жители Балаклеи сообщили, что ВСУ вошли в город
Жители города Балаклея, который находится в Изюмском районе Харьковской области, сообщили, что в город вошли военнослужащие Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает издание «Страна.ua». УНИАН опубликовало кадры, на которых видно военную технику и украинских солдат у здания горсовета Балаклеи.
Ранее сообщалось, что ВСУ окружили город с трех сторон. Жители Балаклеи рассказали, что в городе была слышна автоматная стрельба, потом она прекратилась. «Городских боев не было. Судя по всему, русские сами ушли.» - цитирует очевидцев «Страна.ua».
Балаклея была оккупирована российскими войсками в начале марта. В городе был размещен крупный опорный пункт. На окраине Балаклеи расположена крупнейшая база хранения боеприпасов Центрального ракетно-артиллерийского управления вооруженных сил Украины.
Ранее заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил о том, что ВСУ на Харьковском направлении «вклинились» в оборону российских войск на 50 километров и освободили более 20 населенных пунктов.
ВСУ заявили об освобождении более 20 населенных пунктов в Харьковской области
В Харьковской области Вооруженные Силы Украины (ВСУ) освободили более 20 населенных пунктов. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов.
«В настоящее время военные части вклинились в оборону противника на глубину до 50 км. Продолжаются фильтрационные действия в ряде населенных пунктов», – отметил Громов.
«Общая площадь территорий, возвращенных под контроль Украины, в Харьковском и Южнобужском направлениях составляет более 700 квадратных километров», – добавил он.
Ранее в американском Институте изучения войны (ISW) предположили, что украинцы в районе Балаклеи смогли продвинуться примерно на 20 км и отвоевать территорию примерно в 400 кв.км.
О неожиданно сильном ударе во фланг так называемой Изюмской группировке российских войск в направлении Балаклеи стало известно 6 сентября. Пророссийские телеграм-каналы сообщали, что «Балаклея находится в оперативном окружении» и «все подъезды перерезаны огнём».
- Балаклея расположена к северо-западу от Изюма, через нее идут потоки снабжения части российской группировки, нацеленной на Славянск и Краматорск.
- Через Балаклею проходит трасса на Купянск - железнодорожную станцию, на которую с российской территории поступает основной объем грузов военного назначения.
- К востоку от Изюма протекает довольно широкая река Оскол, что сильно затрудняет снабжение Изюмской группировки.
Букингемский дворец сообщил об ухудшении состояния Елизаветы II
Сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Чарльз и её внук принц Уильям отправились в резиденцию Балморал в Шотландии, где находится королева после официального сообщения об ухудшении её состояния. Об этом сообщает Би-би-си.
8 сентября Букингемский дворец распространил сообщение о том, что 96-летняя королева находится под наблюдением врачей, обеспокоенных состоянием её здоровья. Сообщение об этом было донесено до членов парламента в ходе дебатов об энергетическом кризисе в стране. Спикер прервал выступления, чтобы сообщить об этом.
Во вторник она приняла нового премьер-министра Лиз Трасс, вопреки традиции, не в Букингемском дворце, а в Балморале. В среду вечером Елизавета, по рекомендации врачей, пропустила приём с Тайным советом Великобритании, на котором Трасс и её министры должны были принести формальную присягу.
Королева взошла на престол в 1952 году, в 2015 году она стала самым долгоправящим монархом в истории Великобритании и Англии. В четверг, после сообщения об ухудшении состояния её здоровья, ведущие британские политики в социальных сетях желают ей скорейшего выздоровления.
Украина, Грузия и еще 17 стран получат от США военную помощь на $2 млрд
Вашингтон предоставит Украине, Грузии и другим странам Центральной и Восточной Европы военную помощь в размере двух миллиардов долларов. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена.
США выделят Украине около миллиарда долларов, остальная сумма будет распределена между 18 странами. Это – Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Грузия, Греция, Косово, Латвия, Литва, Молдова, Черногория, Северная Македония, Польша, Румыния, Словакия и Словения, сообщили в Госдепартаменте.
Сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев для обсуждения вопроса военной помощи.
Сегодня же проходит очередное заседание Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн (Германия). Во встрече принимает участие и глава Минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.
Грузинские археологи нашли зуб человека, жившего 1.8 млн лет назад
Грузинские археологи сообщили о сенсационном открытии в селе Орозмани Дманисского муниципалитета. В слоях возрастом 1.8 млн лет обнаружен зуб древнего человека.
Как пишут грузинские СМИ, находка – премоляр нижней челюсти раннего представителя рода Homo.
Группа археологов из Национального музея Грузии, изучающая каменный век, обнаружила памятник Орозмани еще в 2019 году, в ходе разведывательных работ. Первой находкой исследователей стал зуб саблезубого тигра. Эти животные прекратили свое существование на Южном Кавказе полтора миллиона лет назад.
Помимо костей животных в ходе раскопок были обнаружены и древние артефакты – каменные орудия, использовавшиеся для добывания пищи и ее разделывания. Ученые в интервью «Эху Кавказа» в 2021 году говорили, что вскоре найдут и останки древних гоминидов. Это сейчас и произошло.
Научный руководитель экспедиции Георгий Бидзинашвили уверен, что открытие возродит интерес ученых к Грузии, а село Орозмани будет обозначено, как место расселения древних евразийцев.
«Эти люди – ровесники наших знаменитых Зезвы и Мзии, первых европейцев, и здесь мы нашли, грубо говоря, зуб их двоюродного брата, что полностью меняет представление о распространение древних евразийцев, древних евразийских гоминидов на территории Грузии», — сказал Бидзинашвили.
В 1991 году в Дманиси была сделана находка, которая изменила представление об истории человечества и взгляд на эволюцию. Благодаря ей ученые смогли доказать, что гоминиды эволюционировали в человека прямоходящего, или Homo erectus, не на территории Африки, как это считалось ранее, а на территории Евразии.
Тогда в Дманиси нашли остатки черепов и костей первобытных людей — мужчины и женщины, которым около 1,8 миллиона лет.
Исследователи прозвали древних людей грузинскими именами – Зезва и Мзия. Сегодня в научных кругах их называют Homo georgicus – «человек грузинский», а в народе — «первые европейцы», напоминает агентство «Новости-Грузия».
Депутаты из Петербурга предложили Госдуме обвинить Путина в госизмене
Совет муниципального образования Смольнинское в Санкт-Петербурге предложил Госдуме обвинить президента России Владимира Путина в государственной измене для отрешения его от должности. Об этом сообщил депутат Дмитрий Палюга.
Петербургские депутаты считают, что решение Путина о начале вторжения российской армии на территорию Украины наносит вред безопасности России и её граждан. Решение, как отмечает Палюга, было принято большинством присутствующих депутатов Смольнинского.
Депутаты утверждают, что на войне в Украине гибнут и становятся инвалидами молодые люди, из-за войны страдает экономика России. После начала российского вторжения блок НАТО стал активно расширяться на восток, а Украина – получать всё больше оружия, хотя цели, которыми оправдывал Путин военную агрессию, были обратными, заявили они.
- В марте, вскоре после начала вторжения России в Украину, Совет Смольнинского направил Путину депутатский запрос с призывом остановить кровопролитие, вывести войска с территории Украины и уйти в отставку.
Эстония, Латвия, Литва и Польша закроют въезд для россиян с 19 сентября
Эстония с 19 сентября полностью ограничит пересечение сухопутной границы для россиян с туристическими шенгенскими визами, выданными, в том числе и третьими странами. Об этом заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.
"Политическая воля Эстонии заключается в том, что с 00 часов 19 сентября вступит в силу запрет на въезд в Эстонию для граждан России. Это касается тех россиян, которые имеют визы, выданные в Эстонии, а также визы, выданные в других странах ЕС. Литва, Латвия и Польша также введут запрет с этого же момента", - сообщил Рейнсалу на пресс-конференции в Таллине.
"Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!", — сообщил Рейнсалу.
Запрет касается лиц, путешествующих с туристическими визами, и не затрагивает тех, кто въезжает в ЕС по семейным и гуманитарным причинам.
Ранее страны Балтии подготовили заявление, в котором назвали пересекающих границу российских туристов "угрозой общественной безопасности".
На фоне российского военного вторжения в Украину граничащие с Россией страны потребовали от Европейской комиссии принять меры для ограничения въезда российских туристов. Однако на встрече министров стран ЕС в Праге 1 сентября этого соглашения достичь не удалось, против выступили представители Западной Европы, в том числе Германия, Греция, Кипр, Португалия и Франция.
Вместо этого Евросоюз договорился отменить соглашение об упрощённом визовом режиме с Россией. Это может усложнить выдачу виз россиянам, кроме того, они подорожают в два раза.
Латвия, Литва, Финляндия и Эстония заявили тогда, что они рассмотрят запрет на въезд россиян в свои страны на национальном уровне.
Однако позже в Хельсинки отказались от этой идеи, заявив, что такие решения должны приниматься на уровне ЕС. При этом Финляндия значительно сократила количество выдаваемых виз россиянам.
Российская сторона опубликовала соглашение по госдаче «Пицунда»
Российской посольство в самопровозглашенной республике Абхазия опубликовало на своем официальном сайте соглашение о передаче России госдачи «Пицунда».
«Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования» опубликовано на русском и абхазском языках.
В документе указано, что «объект», передаваемый в собственность РФ, включает в себя движимое и недвижимое имущество (за исключением земельных участков и участка акватории моря). Абхазская сторона передает его России на безвозмездной основе в 6-месячный срок после вступления в силу соглашения.
Российской стороне передаются земельные участки, на которых размещен объект, и прилегающий к объекту участок акватории моря на условиях аренды на 49 лет с оплатой в размере 1 рубль в год за каждый участок.
На земельных участках, передаваемых в аренду российской стороне, Москва имеет право осуществлять капитальное строительство по согласованию с абхазской стороной. Право собственности на построенные здания, строения, сооружения будет принадлежать российской стороне.
В документе сказано, что российская сторона использует объект, земельные участки и участок акватории моря для проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих государственной охране, а также для их оздоровительного отдыха.
Эксплуатация объекта не может осуществляться в ущерб суверенитету, безопасности, политическим, военным, научно-техническим, экономическим и экологическим интересам Абхазии, сказано в соглашении.
Стороны договорились, что документ заключается на 49 лет и автоматически продлевается на последующие 15-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за 6 месяцев до истечения периода не уведомит в письменной форме другую сторону о намерении прекратить его действие. Прекращение действия соглашения при этом не повлечет за собой прекращения права собственности на движимое и недвижимое имущество.
- Документ о безвозмездной передаче в собственность России имущественного комплекса госдачи «Пицунда» был подписан 19 января 2022 года в Москве. Соглашение требует ратификации абхазского парламента. Оппозиционные силы и представители общественности считают, что необходимо отозвать документ из законодательного органа.
Ежедневно в Грузию не пускают десятки россиян – Егор Куроптев
Грузия ужесточила контроль на границах, десятки россиян уже столкнулись с запретом на въезд в страну, сообщил «Агентству» директор фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев.
По его словам, Грузия ужесточила контроль на границе для приезжающих россиян несколько недель назад. Если до этого число отказов в пересечении границы было невелико, то теперь, по данным фонда «Свободная Россия», на границе разворачивают по несколько десятков россиян в день.
«Не имеет значения ни профессия, ни факт проживания в Грузии, ни наличие контракта на аренду жилья. Если нет документа на проживание, ВНЖ, то никакие другие документы не являются гарантией въезда в Грузию для российских граждан», – говорит Куроптев.
Куроптев уточнил, что среди тех, кому отказали во въезде в последнее время, есть активисты, журналисты и юристы, которые живут в Грузии или ехали в страну из России из-за угроз безопасности.
С отказами во въезде сталкиваются и те, кто автотранспортом едет в Грузию из Турции. В конце августа генеральное консульство России в турецком городе Трабзон сообщило о том, что такие случае стали фиксироваться почти ежедневно. С отказами, в частности, столкнулись жители Северо-Кавказского федерального округа, Крыма, граждане т.н. «ДНР» или «ЛНР» с российским гражданством.
Накануне стало известно о том, что в Грузию не пустили не пустили Дмитрия (Митю) Алешковского – российского журналиста и благотворителя. Он живет в Грузии с начала войны.
- Ранее во въезде в Грузию отказали российским оппозиционерам – Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, журналистам Илье Азару, Давиду Френкелю, Михаилу Фишману, участнице Pussy Riot Ольге Борисовой (она позже смогла вернуться в страну) и активистке Инсе Ландер (она две недели находилась в нейтральной зоне на российско-грузинской границе, после чего смогла вылететь в Литву через Грузию).
«Схемы»: российские танкеры в обход санкций доставляют нефть в ЕС
Российские танкеры продолжают поставлять нефть в Евросоюз, несмотря на введённый в апреле запрет на обслуживание российских судов в европейских портах. Расследование об этом опубликовал проект "Схемы" украинской службы Радио Свобода.
Как пишет издание со ссылкой на данные сервиса MarineTraffic, в течение последних месяцев 13 российских судов вместимостью 4–5 тысяч тонн ходили по одному маршруту. Они загружались в портах Черного или Азовского морей и направлялись в сторону румынского города Констанца, не доходя до порта 17–20 миль. После стоянки они пустые возвращаются в Россию.
"Схемы" описывают два сценария передачи нефти с этих судов европейским покупателям. По одному из них, нефтепродукты в море перегружаются на судно под европейским флагом и, таким образом, доставляются в ЕС, чаще всего – в Грецию. Так, например, 12 июня российский VF Tanker 11 у берегов Румынии передал груз судну Star Merlin под португальским флагом, вскоре этот танкер разгрузился в греческом порту.
Кроме того, как отмечают авторы расследования, в море у Констанцы уже пять месяцев стоит танкер New Legend под флагом Либерии вместимостью более 80 тысяч тонн. С июня российские танкеры регулярно наполняют его нефтью, которая затем перегружается на другие суда.
"Схемы" отмечают, что все танкеры, которые доставляют в Европу нефть такими способами, принадлежат компании Volga Shipping ("Волжское пароходство") российского миллиардера Владимира Лисина. В отличие от многих российских олигархов, после начала войны в Украине он не попал под санкции Евросоюза, США и Великобритании. Ограничения против него ввела только Австралия.
В июле The Wall Street Journal писала, что европейские владельцы нефтяных танкеров, в частности греческие, значительно увеличили перевозки российской нефти на фоне приближения эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из России.
Только в мае-июне греческие суда 151 раз заходили в российские порты на Чёрном и Балтийском морях, что почти в два раза чаще, чем годом ранее. По данным издания, они также используют перевалку с судна на судно для поставок российской нефти в Европу в обход санкций.
- В ответ на российское военное вторжение в Украину страны Евросоюза приняли несколько пакетов санкций против России. Шестой пакет предусматривает запрет на ввоз нефти из России морским путём с 5 декабря 2022 года. Пятый пакет санкций, принятый ещё в апреле, запретил российским судам заходить в порты ЕС, за исключением поставок грузов первой необходимости, таких как сельхозпродукция, продовольствие, гуманитарная помощь.
- На поставки морем приходится 75 процентов российского нефтяного экспорта в Европу.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.