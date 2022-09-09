Азербайджан вернул Армении пятерых военнопленных

Азербайджанская сторона накануне вернула армянской стороне пятерых армянских военнопленных. Об этом сообщила Служба национальной безопасности (СНБ) Армении.

Ведомство опубликовало имена возвращенных военнопленных:

Аграманян Мартин Мушегович (28.05.1996 г., г. Гюмри), Геворкян Ашот Артакович (30.06.1998 г., г. Гюмри), Григорян Феликс Арташесович (23.12.1996 г., г. Гюмри), Манукян Вараздат Анушаванович (07.07.1990 г., г. Гюмри), Овсепян Эдик Тигранович (08.02.1999 г., г. Ванадзор).

«Мы приветствуем эту акцию как шаг, способствующий нормализации отношений», – говорится в заявлении СНБ.

Ранее азербайджанские СМИ написали, что Верховный суд страны «смягчил приговоры четырем гражданам Армении и освободил их».

Официальный Вашингтон приветствует возвращение пяти армянских пленных в Армению, называя это «позитивным событием для мирного процесса Армении и Азербайджана».

«Мы надеемся, что все оставшиеся задержанные скоро вернутся домой и что Азербайджан и Армения продолжат предпринимать шаги по укреплению доверия и разрешению существующих разногласий», — написал в твиттере официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Специальный представитель ЕС на Южном Кавказе и по кризису в Грузии Тойво Клаар также приветствовал освобождение пяти армянских пленных.

«Новость об освобождении Азербайджаном пятерых армянских задержанных сегодня, после встречи лидеров, состоявшейся в Брюсселе 31 августа, приветствуется. Важный гуманитарный жест, а также примечательно, что передача прошла без посредников», — написал Клаар в соцсети.

Возвращение Азербайджаном армянских пленных на своей странице в Twitter приветствовал и председатель Европейского совета Шарль Мишель.

На сегодняшний день из Азербайджана репатриировано 155 пленных, пишет Радио Азатутюн.

В Азербайджане все еще остаются 33 подтвержденных армянских пленных. Большинство их них осуждены в этой страны по разным обвинениям – от незаконного пересечения границы до терроризма.

По неподтвержденной информации армянской стороны, в Азербайджане содержится около 60 пленных армян. Баку неоднократно заявлял, что вернул всех пленных, называя содержащихся в азербайджанских тюрьмах армянских граждан «террористами».