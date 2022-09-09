Агентство «Апсныпресс» сообщает, что руководитель движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» Гули Кичба встретилась с главой миссии Международного комитета Красного Креста в Абхазии Натаном Рейсом и руководителем организации «Bridge» Камиллой Сандзава. Глава Миссии МККК представил Гули Кичба судмедэкспертов, которых подготовила организация. «Это очень приятно, что молодые люди добровольно и активно участвуют в миссии МККК. Они обучились важному для Абхазии делу. Это – экспертиза останков», – отметила Кичба.

Натан Рейс отметил, что организацию «Bridge» представляют специалисты, которые уже работают и в будущем будут заниматься поиском и выяснением судеб пропавших без вести.

Руководитель «Bridge» Камилла Сандзава рассказа о том, как создавалась организация. В 2017 году Миссия МККК провела в АГУ сессию для студентов исторического и биолого-географического факультетов. «Первоначально нас было 10 человек, но осталось восемь, которых обучили в МККК. До 2019 года мы работали вместе с экспертами из Аргентины и приобрели колоссальный опыт. В зимний период, когда не производилась эксгумация, мы ездили на различные тренинги в Москву, Италию, в африканские страны. Пандемия, начавшаяся в 2020 году, не позволила привлекать международных экспертов. Вот уже два года мы самостоятельно осуществляем всю работу. Наша команда делится на две группы – археологов и тех, кто работает с останками. С 2021 года мы зарегистрировались как организация. Информацию о потенциальных местах захоронения мы получаем от МККК, а техническую работу осуществляем сами», – рассказала Сандзава.

Блогер Дмитрий Максимович (Дмитрий Мушба) на своей странице в Facebook пишет, что психологический парадокс абхазской политической элиты заключается в том, что при наличии независимого государства пусть и со слабой экономикой, но со сложившейся общностью и институтами, власть раз за разом принимает решения, которые откровенно противоречат долгосрочным интересам государства и нации. По его словам, декларируемая независимость загадочным образом сопровождается попытками лоббирования законов, сам дух которых противоречит конституции страны.

«О том, что законы и решения у нас нередко принимаются группами влияния в собственных интересах и за каждым решением стоят конкретные люди, можно не говорить. Но есть и другой момент – психологический, когда при весьма очевидных аргументах «против», обладая поддержкой граждан страны, наши политики с упорством, достойным лучшего применения, пытаются навязать необоснованные решения, необходимость которых непонятна большой части населения. Причины такого поведения лежат, на мой взгляд, в том числе, в психологической зависимости наших элит от своего советского прошлого и подсознательной тяге его вернуть. Ведь, как известно, жизнь тогда была лучше. Эта ностальгия по советскому прошлому лейтмотивом звучит в речах российских политиков и чиновников, да и наши высшие чины с удовольствием в застольной беседе вспоминают славные комсомольские годы. И все бы хорошо, но есть одно «но» – в Абхазии выросло уже несколько поколений, для которых пионерия, комсомол и прочие культурные коды советской эпохи не означают ровным счетом ничего. Молодые люди привыкли жить в собственной стране, и независимость является для них высшей ценностью. Многие из них росли в неполных семьях, не имея достатка, учились в полуразбитых школах, без света, но с надеждой на лучшую жизнь. Сегодня жизнь в Абхазии изменилась, но вместе с эпохой накопления капитала возник конфликт ценностей, зачастую приобретающий форму поколенческого конфликта. Значительная часть людей молодого и среднего возраста не готова жертвовать частью суверенитета ради материального благополучия. У поколения тридцатилетних есть опыт выживания в тяжелых условиях, и, в отличие от многих представителей старшего поколения, ностальгирующих о счастливом и беззаботном прошлом, высшей ценностью они ставят свободу и независимость», – пишет блогер.

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В интервью «Независимой Республике» начальник Управления «Энергосбыта» РУП «Черноморэнерго» Алхас Чанба рассказал о работе главного энергетического ведомства. Он сообщил, что в Сухуме за счет собственных средств компании установлено 1300 приборов учета, в том числе в проблемных районах города.

«Это недешевое оборудование, поэтому разом покрыть всю республику, к сожалению, не удается. Основной эффект этих приборов учета, помимо автоматической передачи показаний, – это автоматическое отключение за неуплату. То есть выставляется порог, если у вас на счету нет оплат, и прибор в автоматическом режиме обесточивает абонента. К примеру, в Гагрском районе у нас, к сожалению, был конфликт с абонентом. Мы приходим к человеку, говорим: у тебя большие долги, мы тебя должны отключить, он в большинстве случаев начинает скандалить, а то и в драку лезть. Что касается правоохранителей, то, когда система будет налажена, там, в принципе, ни в какой силовой поддержке не возникнет необходимости. Нашим абонентам не с кем просто будет ругаться или скандалить. Прибор учета находится, к примеру, на столбе, напротив дома. Он сам отключает и сам включает подачу электроэнергии». Алхас Чанба уточнил, что будет предусмотрена ответственность абонента за порчу прибора учета.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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