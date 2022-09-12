Путин и семь смертных грехов

Помните, в далеком-далеком январе 2022 года, как будто в какой-то другой жизни или на другой планете, – в Лондоне кто-то вывесил большой плакат «Когда падет последний украинский солдат, Путин придет к вам»…

Кто бы мог подумать… С той поры прошла почти вечность, целых семь месяцев, и мир увидел то, чего никто и никогда не ожидал увидеть – бегущую российскую армию и беспомощное блеяние высшего военного руководства, которое нашло отступлению под Харьковом самое глупое объяснение из всех возможных.

Потом была ночь с воскресенья на понедельник, когда Орда ответила тем единственным, что умеет, – ударами по мирным городам и энергообъектам. Всплеск бессильной злобы: их бьют на поле боя, а они – по населению. Пока сложно сказать, как будут развиваться события дальше, – это война, и не исключен ни один вариант, включая контрнаступление теперь уже российской армии. Но, в любом случае, наступление под Харьковом показало: не видать Орде победы как своих ушей…

В связи с этой войной возникло много вопросов, в частности, почему и как такое стало возможно? Как могло руководство России поверить в то, что ему удастся влезть в мозги 40 млн человек и вынудить их перестать быть украинцами?

Ответ, на мой взгляд, очевиден. Российское руководство не читает книг и ничего не знает про семь смертных грехов. И один из них – гордыня. Именно она овладела в последние лет 20 как минимум российским руководством, так и значительной частью населения. Они искренне уверовали в собственную исключительность и в то, что им море по колено. Они столько уверяли себя в том, что «могут повторить», что сами же поверили в свое самовнушение – могут, и весь мир просто обязан их бояться.

Россиян ввели в заблуждение также и успешные военные кампании путинского периода. Да, Путин все время нахождения у власти ведет войны и побеждает в них – это действительно так, но, как говорится, не все так однозначно. Проблема в том, что со дня распада СССР Россия не воевала ни с одним противником, сопоставимым с ней по весовой категории. Даже отдаленно.

Первая война Путина – это Чечня с населением меньше миллиона человек. Да, чрезвычайно воинственных и мотивированных, но все же миллиона человек. К тому же анклав, со всех сторон окруженный Россией, не получавший никакой поддержки ни от кого и воевавший исключительно автоматами и гранатометами. Воевали чеченцы при помощи этого оружия очень эффективно. В 90-е годы была даже песня про то, что «все уничтожит и все пробьет чеченский атом-гранатомет». Но, увы, даже самый атомный гранатомет бессилен против авиации и систем залпового огня. Чеченцев просто забросали бомбами, наглядно показав: или вы сдаетесь, или вас физически не останется на свете. Понятно, что на их месте любой бы понял бессмысленность сопротивления.

Потом была Грузия – больше Чечни, 3,7 млн населения, но против 145-миллионой России – это все равно была война Давида и Голиафа, причем, в отличие от Библии, тут у Давида шансы выстоять были близки к нулю.

Потом была Сирия, в которой шла гражданская война, и страна была расколота наполовину: если не принимать во внимание сторонников режима Асада – секту алавитов и христиан и нейтральных курдов, - то оппозиционно настроенное сирийское население составляет миллионов так 5-6. Это больше, чем Чечня и Грузия вместе взятые, но все же по-прежнему слишком мало.

Потом были разного рода мелочи вроде Ливии, Центральной Африки и других небольших стран, где Россия участвовала главным образом на уровне частных военных компаний и везде имела успех.

Словом, как там писал Сталин? – головокружение от успехов? Это как раз оно самое. Смертный грех – гордыня ударила в голову россиянам, а гордыня, она ослепляет, лишает людей способности адекватно мыслить. Не учли ребята, что даже 5-6 млн сирийцев – это совсем не то, что 42 млн украинцев… С ними этот номер не пройдет. Любой трезвомыслящий человек бы это понял, но в России просто не захотели это понять и получили соответствующий результат. Поганая орда бежит и, не имея возможности показать бойцовскую удаль на поле боя, бьет по мирным городам.

А теперь о моем сокровенном и личном. О моей своеобразной фобии, которая заключается в том, что я всегда опасаюсь. Не того, что у России вдруг окажется где-то спрятанный на черный день гигантский военный потенциал, который она из соображений христианского гуманизма не использовала, а сейчас вдруг достанет его из широких штанин. Уверен, что Путин использовал все возможности и вряд ли сможет предъявить что-то новое – ну, разве что будет бомбить электростанции, хотя пользы от этого как с козла молока. Разве может отсутствие света в течение нескольких дней напугать людей, которые не испугались ракет?

Нет, я боюсь совсем другого – того, что Путину опять тупо, банально повезет. Просто, без всяких видимых причин, по совпадению каких-то внешних факторов, по какой-то непонятной прихоти небесной канцелярии опять повезет, и он снова вылезет сухим из воды.

На свете мало можно найти людей, таких просто до неприличия везучих, как Путин. Вся его деятельность на протяжении последних десятилетий – это одно сплошное везение. Начать хотя бы с того, что во власть он попал, по сути, случайно, не прилагая к этому никаких усилий. Это так несправедливо – во все времена люди ради власти шли на подлости, убивали своих братьев и отцов, устраивали войны, предавали свои страны. Власть имеет для гомо сапиенсов непреодолимое притяжение, и ради нее они готовы на все – а ему она досталась практически даром.

Все что было дальше – абсолютное везение… Не зря же Путина называют тефлоновым – точнее не скажешь. Одно только подорожание энергоносителей на мировом рынке аккурат к приходу Путина к власти – это же надо было так подфартить.

Сколько раз казалось: ну все, теперь он не отвертится, ему конец, а потом - бац, и вылезал какой-то белый лебедь, и ему снова удавалось не просто отвертеться, но и получить определенные выгоды…

Вот она, моя фобия, – что и сейчас случится нечто подобное. Что Путину опять повезет, опять вдруг как будто ниоткуда случится что-то непредсказуемое, и он снова окажется на коне

Белая полоса везения всегда рано или поздно заканчивается – одержимый гордыней и верящий в свой фарт Путин обязательно, по любой исторической логике должен допустить ошибку, которая его похоронит.

Будем надеяться, что вторжение в Украину будет именно такой ошибкой.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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