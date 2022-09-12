В школах Грузии вводят новый предмет «Военное дело»

Российские власти отложили на неопределенный срок проведение так называемых референдумов о присоединении к России подконтрольных российским военным территорий Украины. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Официально даты референдумов назначены не были, хотя подготовка к ним велась. Еще несколько дней назад глава исполкома «Единой России» Андрей Турчак предлагал провести голосование 4 ноября - в этот день в России отмечается День народного единства. Однако несколько дней назад украинские военные начали успешное наступление в Харьковской области. По словам источников «Медузы», именно это наступление стало единственной причиной отказа от референдумов.

Голосование предполагалось провести в Луганской и Донецкой областях (Россия считает эти территории независимыми государствами - «ЛНР» и «ДНР»), а также в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях. Только территория Луганской области при этом сейчас остается полностью под контролем России, в других областях речь идет о части территории (из Харьковской области российские войска в результате украинского наступления выведены почти полностью).

Источники «Медузы» подчеркнули, что связанные с Кремлем политтехнологи, работавшие в Харьковской и Запорожской областях, были поспешно отозваны в Россию: «Поступил приказ ехать домой». В Херсонской области российские политтехнологи пока остаются. Представитель местной оккупационной администрации Кирилл Стремоусов при этом еще несколько дней назад говорил, что референдум пройдет позже, чем планировалось, из-за украинского наступления - оно идет и в этой области, хотя на данный момент не столь успешно, как в Харьковской.

По информации «Медузы», в самом начале войны в Кремле были уверены, что смогут аннексировать новые территории уже в апреле, однако ход военных действий заставил перенести предполагаемое голосование сначала на сентябрь, а затем на ноябрь. Утверждается, что официально о дате 4 ноября должны были объявить на следующей неделе, однако теперь «эти планы поставлены на стоп». В Кремле тему референдумов и публикацию «Медузы» пока не комментировали.

Украина и страны Запада ранее заявляли, что в любом случае не признают итоги референдумов и возможную аннексию территорий. Среди целей так называемой специальной военной операции отторжение от Украины территорий также не называлось, однако в Кремле не раз говорили, что судьбу украинских территорий, оккупированных Россией, должны «решать жители».