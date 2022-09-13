СМИ: Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня

Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в приграничных районах. Об этом сообщает азербайджанское информагентство Trend со ссылкой на источники.

«После широкомасштабной провокации вооружённых сил Армении на госгранице и ответных мер со стороны Азербайджана в 09:00 был достигнут режим прекращения огня. Однако вооруженные силы Армении вновь нарушили договоренность, продолжив провокации. С 09:15 режим прекращения огня был восстановлен», – говорится в сообщении.

В Ереване сообщили о телефонном разговоре глав оборонных ведомств Армении и России Сурена Папикяна и Сергея Шойгу.

«Глава оборонного ведомства Армении рассказал своему российскому коллеге о ситуации, сложившейся в результате крупномасштабной агрессии Азербайджана против суверенной территории Республики Армения. Сурен Папикян и Сергей Шойгу договорились предпринять необходимые шаги для стабилизации ситуации», – заявили в министерстве обороны Армении.

Армянское оборонное ведомство также опубликовало видеокадры. Утверждается, что 13 сентября ранним утром подразделения азербайджанских вооруженных сил попытались позиционно продвинуться сразу по нескольким направлениям армяно-азербайджанской границы.

«На видео запечатлен одна из таких попыток, в ходе которой противник, перейдя границу, приближается к армянским позициям, а затем, неся потери, вынужден вернуться на исходные позиции», – сказано в сообщении.

В ночь с понедельника на вторник вооружённые силы Азербайджана начали интенсивный артиллерийский обстрел армянских позиций в приграничных с Арменией районах. Речь идёт о городах Горис и Джермук, а также о селе Сотк, которые находятся на территории Армении. Сообщается, что азербайджанские военные использовали также беспилотные летательные аппараты и миномёты.

Власти Азербайджана заявили, что обстрел является ответом на провокацию и диверсию со стороны Армении. Армянские власти это отрицают, одновременно с этим заявляя о наличии погибших в рядах своих военных.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным, госсекретарем США Энтони Блинкеном и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Кроме того, Совет безопасности Армении принял решение официально обратиться к России, ОДКБ и в Совбез ООН в связи с боевыми действиями на границе с Азербайджаном.