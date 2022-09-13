Гаглоев сообщил о росте югоосетинской экономики на 20%

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев встретился с заместителем министра экономического развития РФ Дмитрием Вольвачем, прибывшим в Цхинвали с рабочим визитом. На встрече Гаглоев сообщил о росте югоосетинского ВВП.

«С поддержкой Российской Федерации Южная Осетия переходит к устойчивому росту экономики: 20% за первое полугодие. Это неплохой результат, учитывая, что и взаимный товарооборот вырос почти настолько же», – сказал он.

Российский чиновник назвал важным создание в Южной Осетии условий для инвестиций.

«Для того, чтобы ввоз и вывоз экспорта и импорта проходили легче и эффективнее, нужна гармонизация в сфере таможни», – сказал Дмитрий Вольвач.

По его словам, развитие инфраструктуры сделает Южную Осетию более привлекательной для инвесторов и обеспечит рост её экономики

Как пишет агентство «Рес», Гаглоев на встрече также подчеркнул, что в Цхинвали пристально следят за ходом «специальной военной операции на Донбассе». По его словам, несмотря на сложную ситуацию, Южная Осетия «всегда рядом и с Российской Федерацией, и с республиками Донбасса».

«Это наша общая ответственность и наше общее будущее. Проявления фашизма со стороны Украины мы обязаны вместе пресекать», – сказал Гаглоев.