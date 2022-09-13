Обзор грузинской прессы

«Началась русификация населения целевых стран, в том числе и Грузии», – об этом газете «Квирис палитра» заявила эксперт Грузинского центра стратегических исследований Хатуна Лагазидзе. Респондент издания считает, что утверждение Концепции гуманитарной политики РФ – это объявление мирной оккупации государства. Нового в этом нет ничего, защита российских граждан на территориях других стран давно является частью путинского видения расширения империи, говорит эксперт, однако сейчас ареал расширился:

«Граждан России не хватает, и решили взять на себя право защищать все русскоязычное население. Путин фактически очертил постсоветские страны, с которыми он намерен восстановить Русскую империю. Не исключено, что сотни тысяч «десантников», которые в этом году хлынули из России в Грузию, ждут повода. Конечно, не все из них «десантники», но процесс настолько бесконтрольный, что мы действительно не имеем права расслабляться. Я не думаю, что власти Грузии различают тех, кто бежал от путинского режима, кто сотрудник спецслужб и тех, кто бежал от войны. Бесконтролен не только наплыв граждан РФ, но и процесс открытия ими здесь банковских счетов, приобретения жилплощади и регистрации бизнеса. Все это мины, которые Кремль может взорвать в любое время».

Правительство Грузии, между тем, находится в режиме ожидания, продолжает Хатуна Лагазидзе, и надеется, что в случае победы Украины в войне «российский узел проблем развяжется сам собой и им удастся запрыгнуть в западную лодку». Однако некоторые представители власти явно рассчитывают на победу РФ, поэтому называют бессмысленным любое сопротивление России. На это указывает и тот факт, что в государстве не существует стратегии безопасности, концепции, документа по оценке рисков. «Глупо создавать бомбы, на обезвреживание которых у нас нет ресурсов», – сказала респондент «Квирис палитра».

В США через Мексику – новое, но ставшее одним из основных направление трудовой миграции из Грузии. Уже примерно полгода тысячи граждан Грузии нелегально пересекают мексиканско-американскую границу и сдаются американским пограничникам, пишет информационное интернет-издание jam-new, хотя гражданам Грузии трудно попасть и в Мексику. Проще сделать это с европейской визой. Самая популярная в этом отношении – Польша, которая охотно выдает визы грузинским трудовым мигрантам. Такой возможностью воспользовалась 36-летняя Татия (имя изменено по просьбе респондента). По прибытии в Мексику она сразу же оказалась в местной иммиграционной тюрьме, но через неделю ее отпустили. Оставался последний этап – добраться до американской границы:

«Приехали молодые ребята на спортивных машинах, посадили нас (группу нелегалов), и мы на большой скорости поехали… Была уже полночь. Нас фактически выкинули, сказали – теперь бегите. Пустыня, ночь, мы бежали по песку, даже парни были так напуганы, что плакали… Мы увидели реку, один из нас проверил глубину веткой, было неглубоко, и мы вошли. Мы вышли из реки мокрые, не знали, в какую сторону идти к стене, ничего не было видно. Нас вела узбекская семья, а мы шли за ними. Когда мы подошли к стене, все плакали».

После сдачи американским пограничникам мигрантов поместили в камеру предварительного заключения, а затем в иммиграционные тюрьмы. Там уже начинаются разбирательства, узнают, есть ли у них спонсор в Америке – человек, который возьмет на себя часть ответственности за мигрантов. Это означает, что у мигранта есть убежище и он не окажется на улице. В итоге для Татии все закончилось благополучно, сейчас она работает помощницей у пожилой женщины в семье в Нью-Джерси и получает 180 долларов в день. Однако так везет не всем, большинству приходится месяцами находиться в иммиграционных тюрьмах, многие после этого возвращаются на родину. При этом вызывает тревогу тот факт, что люди готовы пережить тюрьмы, голод, холод и страх ради того, чтобы эмигрировать из Грузии, пишет jam-new.

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«Когда в Грузию поступит новая улучшенная вакцина от коронавируса?» – статью под таким названием публикует газета «Резонанси». Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило обновленные версии вакцин Moderna и Pfizer – «Бустер 2», пишет издание. Этот вариант был создан для эффективной борьбы с новыми подштаммами «омикрона». Вакцину Moderna смогут получить люди старше 18 лет, а Pfizer – старше 12-ти. Применять их разрешается не менее чем через 2 месяца после первой прививки или последней бустер-дозы.

США планируют усилить кампанию по вакцинации от коронавируса, поскольку с началом нового учебного года школьникам и студентам придется находиться в закрытых помещениях, что чревато распространением инфекции. Впрочем, Грузии не стоит ждать поступления вакцины в ближайшее время, заявляет врач-инфекционист Александр Гогинава:

«Мы знаем, что существующие вакцины становились менее эффективными, когда появлялись новые штаммы, поэтому возникла необходимость в версии, у которой будет улучшенный эффект в борьбе против всех штаммов. Хорошо, что первые шаги в этом направлении сделаны, однако это не все, вакцины еще должны пройти определенные этапы. Из-за этого на данном этапе неизвестно, когда указанные вакцины появятся в Грузии».

В США тем временем настроены оптимистично, на одной из конференций координатор Белого дома по реагированию на пандемию доктор Ашиш Джа заявил: «Мы приближаемся к тому моменту, когда одна вакцина будет обеспечивать круглогодичную высококачественную защиту», – цитирует доктора «Квирис палитра».

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