Новая эскалация в армяно-азербайджанском противостоянии. Ереван обвинил Баку в артиллерийских обстрелах городов на территории Армении. Бои продолжались всю ночь вдоль границы двух государств. Армянские власти обратились в ООН, ОБСЕ, ОДКБ и к странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ с призывом отреагировать на агрессию со стороны Баку. При этом Азербайджан называет свои действия ответом на провокацию, осуществленную армянскими диверсионными группами. Отличие сегодняшней ситуации в том, что удары были нанесены непосредственно по территории Армении, что позволяет Еревану обратиться за помощью как к России, так и к ОДКБ.

Франция созывает Совет безопасности ООН для обсуждения обострения на армяно-азербайджанской границе. Президент Пятой республики Эммануэль Макрон призвал строго уважать режим прекращения огня и территориальную целостность Армении. По данным французского издания Le Figaro, Макрон намерен провести телефонный разговор с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Как сообщает Елисейский дворец, президент Франции готов содействовать сторонам для исключительно мирного урегулирования конфликта и всех вытекающих из него вопросов.

ЕС, со своей стороны, призвал Ереван и Баку вернуться за стол переговоров и направил своего спецпредставителя в обе страны. Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля:

«В последние часы вдоль армяно-азербайджанской границы произошли серьезные бои, в результате которых погибли люди. Очень важно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Все силы должны вернуться на позиции, которые они занимали до этой эскалации, и следует полностью соблюдать режим прекращения огня».

Ереван обвинил Баку в нападении на территорию Армении и обратился к России, ОДКБ и ООН с требованием принять меры. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о гибели по меньшей мере полусотни военнослужащих и продолжающихся обстрелах армянских городов:

«На данный момент у нас 49 погибших в бою, что подтверждено Министерством обороны. Но я также должен признать, что эта цифра, к сожалению, не окончательная. Азербайджан пытается заявить, что эти действия стали ответом на какие-то провокации армянской стороны. Но мы однозначно можем констатировать, что эта информация абсолютно ложная и не имеет ничего общего с реальностью».

В Баку, со своей стороны, обвиняют Ереван в провокации и называют артиллерийские удары по территории Армении ответом на попытку проникновения армянских диверсионных групп через азербайджанскую границу. В официальном заявлении Министерства обороны Азербайджана говорится:

«Ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы. В ночное время суток диверсионные группы вооруженных сил Армении, используя горный рельеф местности и ущелья, осуществили в различных направлениях минирование территорий между позициями подразделений азербайджанской армии и путей снабжения. В результате неотложных мер, принятых нашими подразделениями с целью предотвращения этих действий, произошло боестолкновение».

По сообщениям армянских властей и местных СМИ, артиллерийскому обстрелу подверглись не только приграничные города Горис и Варденис, но и курортный Джермук, а также Мартуни на озере Севан. Никол Пашинян связал эскалацию с провалом переговоров, на которых, по его словам, президент Азербайджана Ильхам Алиев высказывал притязания на территорию Армении, а Нагорный Карабах отказался обсуждать вовсе.

При этом важной особенностью нынешней эскалации является то, что речь идет не о Карабахе, а непосредственно о территории Армении, и это уже напрямую касается союзнического договора между Ереваном и Москвой, а также может трактоваться как нападение на страну-члена ОДКБ. За минувшую ночь армянский премьер успел переговорить с президентами России и Франции и госсекретарем США. Эти три страны являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ и последние десятилетия курировали переговорный процесс Баку и Еревана. В Москве заявили, что помогли странам договориться о прекращении огня:

«Очевидно, что президент прилагает все усилия, чтобы способствовать деэскалации напряженности на (азербайджано-армянской) границе. Эти усилия продолжаются», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Впрочем, многие наблюдатели не видят реальных перспектив вмешательства России в ситуацию. Москва сейчас занята Украиной, а в условиях серьезных неудач на харьковском направлении военную составляющую России в армяно-азербайджанском конфликте большинство экспертов выносят за скобки. При этом без российского участия говорить о возможном задействовании соответствующих статей устава ОДКБ тоже не приходится. Ереван, считают наблюдатели, сейчас может рассчитывать лишь на дипломатические усилия Европы и США. Как сообщили в Госдепе, госсекретарь Энтони Блинкен пообещал Николу Пашиняну содействие США в прекращении военных действий на армяно-азербайджанской границе и политическом урегулировании.

Но прислушается ли Баку к увещеваниям Вашингтона, Парижа или Брюсселя, остается непонятным. Учитывая неспособность России сегодня реально влиять на ситуацию на Южном Кавказе, Азербайджан может воспользоваться моментом, считают наблюдатели, и постараться силой добиться своих территориальных претензий. Тем более что, в отличие от Еревана, у Баку есть реальный союзник, готовый вмешаться не только на дипломатическом уровне. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу четко обозначил позицию Анкары и недвусмысленно дал понять, что Турция не оставит Азербайджан в случае дальнейшей эскалации:

«Появилась возможность для поддержания мира и стабильности. На самом деле, мы говорим, что у каждого кризиса есть возможность. Но вместо того, чтобы выбрать этот вариант, Армения постоянно провоцирует Азербайджан. Вчера ночью они снова занимались провокацией на границе, и дорогой Азербайджан дал нужный ответ. Они должны извлечь урок. Пока они уходили из Нагорного Карабаха, Лачина, они везде все разрушили, везде поставили мины. Они стремятся сделать зло на каждой платформе. Мы направили специальных представителей, чтобы посмотреть, сможем ли мы наладить отношения с Арменией. Мир знает, что этот процесс не будет независимым от Азербайджана. Мы поддерживаем наш дорогой Азербайджан. Еще раз говорим, любимый нами Азербайджан не одинок».

Еревану же, по мнению наблюдателей, остается надеяться на то, что Баку не станет рисковать политическими осложнениями с Вашингтоном и Брюсселем, особенно при сохранении возможности закрепить за собой дорогостоящие контракты на поставки энергоносителей в Европу в качестве альтернативы российским.

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